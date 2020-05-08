На утро 8 мая зафиксировано 504 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 14 195, летальных - 361, выздоровели 2 706 человек, - Минздрав

В Украине за сутки зафиксировали 504 новых случая инфицирования вирусом COVID-19.

Об этом во время онлайн брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 504 человека. Из них 44 ребенка и 98 медработников. Госпитализированы 237 человек. За последние сутки зафиксирован 21 летальный случай. Большинстве умерших имели сопутствующие заболевания", - отметил он.

По словам Степанова, выздоровели 310 пациентов, это рекордная цифра за все время пандемии.

"Всего за все время пандемии в Украине заболели 14 195 человек, из них 977 детей, а также 2758 медработников. Всего выздоровели 2706 человек, а летальных случаев 361", - добавил он.

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По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область - 514 случаев;

Волынская область - 424 случая;

Днепропетровская область - 652 случая;

Донецкая область - 91 случай;

Житомирская область - 480 случаев;

Закарпатская область - 644 случая;

Запорожская область - 312 случаев;

Ивано-Франковская область - 1078 случаев;

Кировоградская область - 408 случаев;

г. Киев - 1721 случай;

Киевская область - 935 случаев;

Львовская область - 660 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 179 случаев;

Одесская область - 583 случая;

Полтавская область - 239 случаев;

Ривненская область - 855 случаев;

Сумская область - 147 случаев;

Тернопольская область - 959 случаев;

Харьковская область - 478 случаев;

Херсонская область - 149 случаев;

Хмельницкая область - 148 случаев;

Черновицкая область - 2097 случаев;

Черкасская область - 331 случай;

Черниговская область - 69 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 мая 2020 в Центр поступило 1148 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 37 052 сообщения о подозрении на COVID-19.



