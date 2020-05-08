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Новости Коронавирус и карантин
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На утро 8 мая зафиксировано 504 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 14 195, летальных - 361, выздоровели 2 706 человек, - Минздрав

На утро 8 мая зафиксировано 504 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 14 195, летальных - 361, выздоровели 2 706 человек, - Минздрав

В Украине за сутки зафиксировали 504 новых случая инфицирования вирусом COVID-19.

Об этом во время онлайн брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 504 человека. Из них 44 ребенка и 98 медработников. Госпитализированы 237 человек. За последние сутки зафиксирован 21 летальный случай. Большинстве умерших имели сопутствующие заболевания", - отметил он.

По словам Степанова, выздоровели 310 пациентов, это рекордная цифра за все время пандемии.

"Всего за все время пандемии в Украине заболели 14 195 человек, из них 977 детей, а также 2758 медработников. Всего выздоровели 2706 человек, а летальных случаев 361", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав возобновил переговоры с Институтом молекулярной биологии по производству ПЦР-тестов

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 514 случаев;
Волынская область - 424 случая;
Днепропетровская область - 652 случая;
Донецкая область - 91 случай;
Житомирская область - 480 случаев;
Закарпатская область - 644 случая;
Запорожская область - 312 случаев;
Ивано-Франковская область - 1078 случаев;
Кировоградская область - 408 случаев;
г. Киев - 1721 случай;
Киевская область - 935 случаев;
Львовская область - 660 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 179 случаев;
Одесская область - 583 случая;
Полтавская область - 239 случаев;
Ривненская область - 855 случаев;
Сумская область - 147 случаев;
Тернопольская область - 959 случаев;
Харьковская область - 478 случаев;
Херсонская область - 149 случаев;
Хмельницкая область - 148 случаев;
Черновицкая область - 2097 случаев;
Черкасская область - 331 случай;
Черниговская область - 69 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 мая 2020 в Центр поступило 1148 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 37 052 сообщения о подозрении на COVID-19.

На утро 8 мая зафиксировано 504 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 14 195, летальных - 361, выздоровели 2 706 человек, - Минздрав 01
На утро 8 мая зафиксировано 504 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 14 195, летальных - 361, выздоровели 2 706 человек, - Минздрав 02

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4905) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Від грипу за весь минулий 2019 рік в Україні померло 60 осіб. Від Covid-19 за 2 місяці - 361. Напевне таки є різниця між грипом і короною...
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08.05.2020 09:31 Ответить
+12
https://twitter.com/ru2ch1

https://twitter.com/ru2ch1 Двач https://twitter.com/ru2ch1 @ru2ch1 https://twitter.com/ru2ch1/status/1258627690405470209 53 хв

Жена московского священника Александра Зубкова сообщила, что протоиерей Дмитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом.. Жги Господь!

На утро 8 мая зафиксировано 504 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 14 195, летальных - 361, выздоровели 2 706 человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1846
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08.05.2020 09:14 Ответить
+6
Ну и когда эта мировая афера уже закончится? Летальных исходов 361! Да в прошлом году за этот же период умерло от разных болезней больше, чем от вируса. Может хватит лапшу вешать народу.
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08.05.2020 09:19 Ответить
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Страница 2 из 2
Видео: Руководители похоронных бюро в Нью-Йорка https://www.youtube.com/watch?v=g5f_6ltv7oI заявили , что в настоящее время «COVID-19» написано «во всех свидетельствах о смерти» (о подозреваемых случаях), независимо от того, был ли тест. Многие люди умирают дома, и зачастую точная причина смерти не проверяется. Директора заявили, что статистика COVID-19 завышена по политическим или финансовым причинам.
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08.05.2020 14:56 Ответить
В США очень хорошие адвокаты. Пускай пострадавшие в суд обращаются. Я не имею возможности проверить правду ли они говорят.
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08.05.2020 16:02 Ответить
Директор Департамента здравоохранения штата Иллинойс https://week.com/2020/04/20/idph-director-explains-how-covid-deaths-are-classified/ подтвердила , что даже смертельно больные люди, которые явно умирают по другой причине, но имеют положительный результат на коронавирус до или после смерти, регистрируются как случаи смерти от COVID-19.
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08.05.2020 14:57 Ответить
Ну, вирус ВИЧ непосредственно никого не убивает. Умирают от саркомы Капоши, туберкулеза, герпеса и тд. Но в сводках есть графа "умершие от СПИД". Не сегодня эти правила придуманы и приняты.
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08.05.2020 16:05 Ответить
Опять СПИД с недоказанным ВИЧ путаете. Синдром есть, а вируса нет.
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08.05.2020 16:42 Ответить
Вы готовы сделать прямое переливание крови от больного СПИД, чтобы посрамить тех, кто убежден, что ВИЧ существует?
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08.05.2020 16:56 Ответить
Идиотское предложение. Конечно не готов, так как в крови будет то, что вызвало спид, а список заразных и опасных болезней, которые вызывают этот синдром, слишком велик.
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08.05.2020 17:19 Ответить
"в крови будет то, что вызвало спид", но если выяснят, что это вирус, Александро будет все отрицать.
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08.05.2020 20:50 Ответить
Заслуженный профессор микробиологии Сухарит Бхакди https://www.servustv.com/videos/aa-23ud73pbh1w12/ объясняет в новом интервью, что политики и СМИ проводят «невыносимое запугивание» и «безответственную дезинформацию» населения. По словам профессора Бхакди, маски на лицах в целом не нужны и могут фактически быть вредными «сборниками патогенов». Нынешний кризис был организован политиками и имеет мало связи с вирусом, утверждает он, в то время как вакцина против коронавируса является «ненужной и опасной», как уже было в случае со свиным гриппом. Профессор Бхакди добавил, что ВОЗ «никогда не отвечала за свои неверные решения». (Примечание: видео было временно удалено YouTube).
В другом https://youtu.be/yMxAVe2wOGE интервью (рус) профессор Бхакди выразил недоумение тем, как легко люди в Германии расстаются со своей свободой и правами. Ранее он написал https://vaccine.wiki/blog-open-letter-bhakdi-to-merkel/ открытое письмо канцлеру Меркель.
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08.05.2020 17:01 Ответить
24 марта Том Ванненмахер также раскритиковал первое видео Бхакди для ассоциации Mimikama под названием «Доктор Коронавирус» и раскритиковал тот факт, что причина в том, что факторы окружающей среды являются причиной «того, что в настоящее время в одной только Италии погибает более 500 человек, как прямое последствие на «смерть от вируса» «не имеет научной основы, и его рассуждения о качестве воздуха не выдерживают проверки; поэтому «найдено мало откликов на его его мнение в большинстве СМИ и правительственных учреждений и ограничивается Youtube». [24]
Тезисы Бхакди были проверены с помощью дальнейших "проверок фактов» в средствах массовой информации, таких как dpa, [25] swr3 [26] и Süddeutsche Zeitung [27], которые все классифицируют его тезисы как сомнительные или вводящие в заблуждение.
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09.05.2020 09:49 Ответить
Босс Tesla Илон Маск https://www.theguardian.com/technology/2020/apr/29/tesla-quarterly-earnings-coronavirus-shares назвал калифорнийские меры против коронавируса «фашистскими». Он объяснил, что «принудительное заключение» людей в их домах нарушает все их конституционные права.
Видео: в Висконсине матери https://twitter.com/AlexBerenson/status/1256219418343981056 пришлось столкнуться с полицией в своём доме, потому что её дети незаконно играли с соседскими детьми.
Видео: в конце апреля американские СМИ были пойманы на https://twitter.com/talialikeitis/status/1253126254942773248 инсценировке протеста работников здравоохранения против антикарантинной демонстрации (https://www.buzzfeednews.com/article/tasneemnashrulla/photos-denver-nurses-block-anti-lockdown-protest читать дальше ).
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08.05.2020 14:59 Ответить
У Маска денег много. Пускай иск в суд подает. Там разберутся. Заодно и про правомочность раздачи Маском таких эпитетов.
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08.05.2020 16:07 Ответить
Причина любой паники и истерики - животные инстинкты, которые напрочь отключают логику и рассудок. СМИ давно научились играть ими, управляя настроением толпы, как опытный дирижер - оркестром. Лучший способ мобилизовать толпу и полностью подчинить ее своей воле озвучил в свое время Геббельс: сформировать образ внешнего врага. В данном случае врагом объявлен коронавирус, а СМИ перешли на освещение этой темы в формате сводок с фронта: публикуют карты боевых действий, движение линии фронта, ежедневно по вечерам вывешиваются списки погибших.
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08.05.2020 16:09 Ответить
Предложите Маску услуги адвоката. Судя по флагу, Вы от него недалеко.
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08.05.2020 16:16 Ответить
На днях бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/26/gordon-brown-calls-for-global-government-to-tackle-coronavirus предложил для выхода из кризиса создать мировое правительство . Это не шутка и не заговор масонов. Эмитенты мировых резервных валют - США, ЕС, Китай и Япония формируют фонд https://edition.cnn.com/2020/03/26/economy/global-economy-coronavirus-bailout/index.html в размере $7 триллионов для спасения экономики . ООН и ВОЗ тоже https://ria.ru/20200331/1569414843.html формируют свой более скромный фонд для помощи самым бедным странам. Главный нюанс, который надо знать про любые фонды международной финансовой помощи - они дают деньги только под четкие условия. Сегодня эти условия - обязательный психоз и постановка экономики на паузу.
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08.05.2020 16:20 Ответить
Просто ужас. Как дальше жить?
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08.05.2020 16:36 Ответить
Здесь все максимально ясно и понятно. Через полтора-два месяца в режиме ГУЛАГа все мелкие, средние и многие крупные предприятия (вроде авиакомпаний) окажутся разорены. Их можно будет скупить за бесценок. Крупнейшие корпорации, которые относительно безболезненно переживут кризис, и компании из богатых стран, выжившие за счет госдотаций, пройдут пылесосом по планете и поглотят всех тех, кто не пережил коронапсихоз.
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08.05.2020 16:21 Ответить
Ни один вирусолог или эпидемиолог не рекомендовал устраивать тот тоталитарный дурдом, который устроили страны Европы, США и Россия. Такого опыта у специалистов просто не было, они даже в страшном сне себе такое не могли представить, более того никаких объективных предпосылок для таких мер нет, поскольку количество зараженных не позволяет объявить даже эпидемию, не то что чрезвычайное положение. Во всех странах, кроме Китая, режим ЧС был введен под давлением общественного мнения, которое за предшествующие пару недель при помощи СМИ было доведено до уровня паники. Великобритания отличный пример этого тезиса - там власти надеялись пересидеть вспышку, но вынуждены были ввести режим ЧС под давлением всенародного психоза.
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08.05.2020 16:14 Ответить
Не, один вирусолог предлагал. Такой высокий, в черном свитере.
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08.05.2020 16:37 Ответить
Можно посмотреть, например на Италию. На сегодня 09.05 в Италии коронавирусом заражены 215858 или 0,36 % населения, умерло 25085 или 0,04% населения. И где в Италии эпидемия? Кроме того, в Италии ежегодная общая смертность (в зависимости от года) составляет до 2000 смертей в день, а среднее число толлько случаев пневмонии в год превышает 120 000 человек.
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08.05.2020 16:50 Ответить
Новое https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20075291v1 исследование антител у доноров крови в Дании показало очень низкую летальность COVID-19 (IFR) 0,08% для лиц в возрасте до 70 лет.
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08.05.2020 17:04 Ответить
По Вашей ссылке
Knowledge of the seroprevalence of SARS-CoV-2 is needed to accurately monitor the spread of the epidemic and also to calculate the infection fatality rate (IFR).

Conclusions: The IFR was estimated to be slightly lower than previously reported from other countries not using seroprevalence data. The IFR, including only individuals with no comorbidity, is likely several fold lower than the current estimate. This may have implications for risk mitigation. We have initiated real-time nationwide anti-SARS-CoV-2 seroprevalence surveying of blood donations as a tool in monitoring the epidemic.
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08.05.2020 21:03 Ответить
Так что никакой сенсации там нет, только слегка более низкое значение от ранее сообщавшихся.
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08.05.2020 21:04 Ответить
Женщина узнала из новостей, что погибла вместе с семьёй от COVID-19. Оказалось, что её семейную фотографию использовал производитель медицинских масок для рекламы посредством манипулирования страхом населения перед коронавирусом.
Видео: случайно включенный микрофон в Белом доме и витиеватый ответ чиновника ярко демонстрируют, как отличаются преподносимая и реальная опасность коронавируса.
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08.05.2020 14:59 Ответить
Получит через суд компенсацию. Недобросовестность бизнесмена с инфекцией имеет мало общего.
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08.05.2020 16:09 Ответить
2. Вы хотите как в Италии? Посмотрите, что там творится!
Это аргумент чаще всего используют в защиту тоталитарных мер, которые принимаются во всех пораженных психозом странах. Выяснить у паникера что именно творится в Италии невозможно, по телевизору сказали, что творится что-то ужасное, но подробностей паникер не знает. В реальности в Италии не творится ничего кроме прекрасно срежиссированного спектакля с армейскими грузовиками, похоронами со священниками в масках и фейках о не справляющихся крематориях.
В реальности на даннный момент в Италии коронавирусом заражены 0,16% населения, умерло 0,016% населения. Это примерно за 2 месяца. За 2019 год в Италии умерло 650 тысяч человек, т.е. в среднем в стране умирает 54 тысячи человек в месяц. За февраль и март, от коронавируса умерло 11 тысяч человек, от других причин еще 100 тысяч. На этом месте читатель уже понимает каким бредом выглядят фейки о переполненных крематориях.
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08.05.2020 16:11 Ответить
Italy
Incidence rate: 357,02 per 100,000 people

Italy
Case-Fatality Ratio: 13,88%
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0p969bUhyvZpETpmPgrAP_oFhlp1-p9PmWUFa9GDUSg6-8GcRFrbBVJOQ#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Итого в Италии заболело 0.357%, а умерло 0.0495516% населения.Вы занизили уровень заболеваемости в Италии более, чем в 2 раза, а смертности почти в 4 раза. Нехорошей идеей было в школе курить учебник математики.
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08.05.2020 16:26 Ответить
я скинув дані на 4 квітня. А по друге до 5% дуже делеко. Тобто пандемії немає
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08.05.2020 16:27 Ответить
Пандемия по количеству и расположению стран объявляется, а не по процентам.
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08.05.2020 16:38 Ответить
Политическая пандемия
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08.05.2020 16:43 Ответить
Любая пандемия.
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08.05.2020 16:51 Ответить
Из-за карантина 30 миллионов человек в США https://edition.cnn.com/2020/04/30/economy/unemployment-benefits-coronavirus/index.html уже обратились за пособиями по безработице к концу апреля. Это значительно больше, чем Международная организация труда прогнозировала для мира в целом.
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08.05.2020 17:08 Ответить
ВОЗ уже потеряла общественное доверие, когда птичий грипп H5N1 не стал пандемией и не убил 150 млн, как она обещала. По всему миру тогда запасались вакцины и противовирусные препараты. Так что, когда появился свиной грипп, ВОЗ поменяла птиц на свиней,
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08.05.2020 16:44 Ответить
ВОЗ не обещает, а делает прогноз ситуации, если не принимать никахих мер сдерживания. Меры в 2009 были приняты и катастрофы удалось избежать. Тогда даже в Киеве многие в масках ходили.
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08.05.2020 21:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=Guf01SHna9Q&feature=emb_title Появились кадры рынка, откуда могло начаться заражение смертельным коронавирусом На 0:38 страдалец артистично падает, символизируя собой жертву коварного вируса. В конце падения инстинктивно выставляет руки, полностью демаскируя постановку.

дезинфекция УЛИЦ !!!
Уже и улицы «красиво» так опрыскивают) Нет чтобы метро-трамваи мыть (не красиво будет), так они по улицам снимают кино

Рядовую драку идиотов в марлевых повязках выдают за ужасы жития взаперти.
Никто тут за еду не дрался, просто одна тётка толкнула другую, еда лежит спокойно.
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08.05.2020 16:51 Ответить
Еще одно заявление, которое все же стоит проверить - это то, что рост смертности беспрецедентный, невиданный доселе в Италии. Обратимся к официальной статистике смертности в стране за последние несколько лет:2014 - 598 3642015 - 647 5712016 - 615 2612017 - 649 0612018 - 633 1332019 - 647 000
Как видно из списка, смертность в Италии из года в год скачет на несколько десятков тысяч, в 2015 году умерло на 50 тысяч человек больше, чем в 2014.
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08.05.2020 16:13 Ответить
Полагаете, что дополнительные 29 тысяч смертей (от одной причины, которую можно было предотвратить) за три месяца для Италии - сущая фигня?
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08.05.2020 16:50 Ответить
Не от одной.
https://sapojnik.livejournal.com/3167740.html?thread=328476924#t328476924 "Про средиземноморский романский коронавирус выскажу такие соображения.
Смерть вследствие эпидемии - страховой случай. А смерть от инсульта - нет. Эпидемию признало государство - и понеслось. Врачи вошли в долю с родными и всем, кто умер в больнице, и при этом о ком можно отчитаться, что у него в анализах есть коронавирус, ставят смерть от коронавируса, а значит - вследствие эпидемии. Врач сразу свои пару сотен евро в руки от родных покойника получает, а потом родственники идут за страховкой. При этом тела сразу сжигают - и по закону так, и родня - главные выгодополучатели комбинации - не против. Чтобы страховые компании не доказали мошенничество.
Поэтому итальянцы не публикуют общую статистику смертности - иначе выйдет, что число смертей стариков от прочих, «нестраховых» болезней сократилось примерно на число страховых случаев. И поэтому же в богатой Северной Италии по отчётности буквально мор, а в сравнительно бедных Аппенинах всё путём. Тамошние албанцы не застраховали своих стариков просто - зачем им тогда всё это со сжиганием тел близких людей".
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08.05.2020 17:24 Ответить
Наверное, в страховых компаниях Италии все сплошь лохи. Многие в это верят.
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08.05.2020 23:14 Ответить
Первыми это поняли те, чья экономика напрямую зависит от внешних дотаций - Литва, Латвия, Польша и Украина включили режим острого психоза https://tass.ru/obschestvo/7976517 одними из первых - 13-16 марта , когда число инфицированных еще было единичным, но на примере Италии уже четко были продемонстрированы правила игры. Не прошло и недели как Украина объявила преддефолтное состояние и запросила у МВФ 10 миллиардов, в противном случае пообещав объявить себя банкротом.

Беларусь, которой от Брюсселя и МВФ мало что светит, отказалась нагнетать панику среди населения и тормозить экономику, после чего https://lenta.ru/news/2020/04/01/more_info/ от ВОЗ и стран-соседей https://www.kurier.lt/g-nauseda-nelzya-doveryat-oficialnoj-informacii-belarusi-o-koronaviruse/ пошли намеки , что за отказ играть по навязанным правилам в будущем могут быть неприятности.

Помимо этого практически для всех государств психоз - отличная возможность списать все проблемы на кризис. В стране дефолт, безработица, крах медицинской системы и малого бизнеса? Это не мы виноваты - это всё вирус!
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08.05.2020 16:18 Ответить
Объявили карантин
Latvia
Incidence rate: 49,20 per 100,000 people
Lithuania
Incidence rate: 52,75 per 100,000 people
Ukraine
Incidence rate: 32,46 per 100,000 peopleНе объявляли

Belarus
Incidence rate: 213,43 per 100,000 people
Sweden
Incidence rate: 243,81 per 100,000 people
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08.05.2020 16:43 Ответить
Немецкий вирусолог Хендрик Стрик https://www.youtube.com/watch?v=vrL9QKGQrWk излагает окончательные результаты своего исследования антител. Верхний предел летальности COVID-19 составляет 0,36%, вероятнее, она находится в диапазоне от 0,24 до 0,26% или ещё ниже. Средний возраст умерших с положительным результатом теста составил около 81 год.
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08.05.2020 16:56 Ответить
И Немецкая Сеть Доказательной Медицины показывает, что летальность тяжелого сезонного гриппа (как в 2017/2018), по оценкам немецкого Института Роберта Коха, составляет от 0,4% до 0,5%, а не 0,1%, как предполагалось ранее. Это означает, что летальность COVID-19 возможно даже ниже, чем у сильного сезонного гриппа, а период воздействия гораздо короче.
https://www.***-netzwerk.de/en/publications/covid-19
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08.05.2020 17:28 Ответить
По Вашей ссылке (перевод гугл-транслейт)

"Вывод
В целом, все еще очень мало надежных данных - ни о самом COVID-19, ни об эффективности текущих мер. Однако серьезную угрозу, создаваемую пандемией COVID-19, нельзя игнорировать, и NPI - несмотря на отсутствие доказательств - единственное, что можно сделать, если мы не хотим просто стоять в стороне и надеяться. Даже при самом благоприятном допущении, что CFR в конечном итоге будет лежать значительно ниже 1% (главным образом из-за невозможности выявления бессимптомных и легких случаев) и что это в первую очередь затронет пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями, большое число смертей все еще должно быть ожидается из-за быстрого распространения заболевания."
(Эффективность немедикаментозных вмешательств (NPI)
На этом этапе основное внимание в этом документе будет уделено применяемым в настоящее время и запланированным мерам «социального дистанцирования», то есть государственным вмешательствам, начиная от закрытия учебных заведений и заканчивая полным комендантским часом.
CFR - Case-Fatality Ratio)
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08.05.2020 21:39 Ответить
Данные ни о чем. Просто цифры.
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08.05.2020 16:57 Ответить
Болели в детстве много? Это данные об уровне заболеваемости.
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08.05.2020 20:46 Ответить
Последние недели СМИ акцентировали внимание на городе Столбцы и называли ситуацию там «https://charter97.org/ru/news/2020/4/29/374646/ катастрофической », с огромным количеством https://charter97.org/ru/news/2020/4/28/374532/ умерших . Однако, главный врач районной больницы https://www.mlyn.by/2020/05/glavvrach-stolbtsovskoj-tsrb-nastalo-vremya-vse-eto-ostanovit/ призвала в интервью прекратить эти манипуляции и привела данные по району. За 4 месяца текущего года в районе умерло на 7 человек меньше, чем за такой же период прошлого года (247 против 254). Если взять только апрель, то ситуация не изменилась - ровно 63 человека. За всё время умерло 7 человек с положительным тестом на COVID-19, из них 5 от болезней кровообращения, 1 от болезни почек и 1 от заболевания органов дыхания.
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08.05.2020 14:48 Ответить
" СМИ акцентировали внимание на городе Столбцы и называли ситуацию там «https://charter97.org/ru/news/2020/4/29/374646/ катастрофической », с огромным количеством https://charter97.org/ru/news/2020/4/28/374532/ умерших . Однако, главный врач районной больницы https://www.mlyn.by/2020/05/glavvrach-stolbtsovskoj-tsrb-nastalo-vremya-vse-eto-ostanovit/ призвала в интервью прекратить эти манипуляции и привела данные по району. "

http://zviazda.by/be/node/186420 Главврач Столбцовской больницы заболела COVID-19 на работе и изолировалась в своем кабинете
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08.05.2020 20:44 Ответить
Все на парад к бацьке! Там вас ждет захватывающее шоу ряженых, фронтовые 100 грамм, гречка с полевой кухни, белорусское радушие и ласковый covid-19.
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08.05.2020 18:31 Ответить
Не обязательно ехать. Желающие могут это по ТВ посмотреть и бухнуь на кухне любое количество. А если нужен ковид, то он у нас такой же ласковый.
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08.05.2020 19:10 Ответить
Главное пока в больших городах не запускать транспорт.
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08.05.2020 22:14 Ответить
Кацапы, порохоботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны, соблюдайте карантин, носите Маску в общественных местах (!)
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09.05.2020 00:00 Ответить
даже если вероятность заразиться невелика, я не хочу этого.
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09.05.2020 10:00 Ответить
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