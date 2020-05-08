На утро 8 мая зафиксировано 504 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 14 195, летальных - 361, выздоровели 2 706 человек, - Минздрав
В Украине за сутки зафиксировали 504 новых случая инфицирования вирусом COVID-19.
Об этом во время онлайн брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 504 человека. Из них 44 ребенка и 98 медработников. Госпитализированы 237 человек. За последние сутки зафиксирован 21 летальный случай. Большинстве умерших имели сопутствующие заболевания", - отметил он.
По словам Степанова, выздоровели 310 пациентов, это рекордная цифра за все время пандемии.
"Всего за все время пандемии в Украине заболели 14 195 человек, из них 977 детей, а также 2758 медработников. Всего выздоровели 2706 человек, а летальных случаев 361", - добавил он.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 514 случаев;
Волынская область - 424 случая;
Днепропетровская область - 652 случая;
Донецкая область - 91 случай;
Житомирская область - 480 случаев;
Закарпатская область - 644 случая;
Запорожская область - 312 случаев;
Ивано-Франковская область - 1078 случаев;
Кировоградская область - 408 случаев;
г. Киев - 1721 случай;
Киевская область - 935 случаев;
Львовская область - 660 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 179 случаев;
Одесская область - 583 случая;
Полтавская область - 239 случаев;
Ривненская область - 855 случаев;
Сумская область - 147 случаев;
Тернопольская область - 959 случаев;
Харьковская область - 478 случаев;
Херсонская область - 149 случаев;
Хмельницкая область - 148 случаев;
Черновицкая область - 2097 случаев;
Черкасская область - 331 случай;
Черниговская область - 69 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 мая 2020 в Центр поступило 1148 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 37 052 сообщения о подозрении на COVID-19.
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В другом https://youtu.be/yMxAVe2wOGE интервью (рус) профессор Бхакди выразил недоумение тем, как легко люди в Германии расстаются со своей свободой и правами. Ранее он написал https://vaccine.wiki/blog-open-letter-bhakdi-to-merkel/ открытое письмо канцлеру Меркель.
Тезисы Бхакди были проверены с помощью дальнейших "проверок фактов» в средствах массовой информации, таких как dpa, [25] swr3 [26] и Süddeutsche Zeitung [27], которые все классифицируют его тезисы как сомнительные или вводящие в заблуждение.
Видео: в Висконсине матери https://twitter.com/AlexBerenson/status/1256219418343981056 пришлось столкнуться с полицией в своём доме, потому что её дети незаконно играли с соседскими детьми.
Видео: в конце апреля американские СМИ были пойманы на https://twitter.com/talialikeitis/status/1253126254942773248 инсценировке протеста работников здравоохранения против антикарантинной демонстрации (https://www.buzzfeednews.com/article/tasneemnashrulla/photos-denver-nurses-block-anti-lockdown-protest читать дальше ).
Knowledge of the seroprevalence of SARS-CoV-2 is needed to accurately monitor the spread of the epidemic and also to calculate the infection fatality rate (IFR).
Conclusions: The IFR was estimated to be slightly lower than previously reported from other countries not using seroprevalence data. The IFR, including only individuals with no comorbidity, is likely several fold lower than the current estimate. This may have implications for risk mitigation. We have initiated real-time nationwide anti-SARS-CoV-2 seroprevalence surveying of blood donations as a tool in monitoring the epidemic.
Видео: случайно включенный микрофон в Белом доме и витиеватый ответ чиновника ярко демонстрируют, как отличаются преподносимая и реальная опасность коронавируса.
Это аргумент чаще всего используют в защиту тоталитарных мер, которые принимаются во всех пораженных психозом странах. Выяснить у паникера что именно творится в Италии невозможно, по телевизору сказали, что творится что-то ужасное, но подробностей паникер не знает. В реальности в Италии не творится ничего кроме прекрасно срежиссированного спектакля с армейскими грузовиками, похоронами со священниками в масках и фейках о не справляющихся крематориях.
В реальности на даннный момент в Италии коронавирусом заражены 0,16% населения, умерло 0,016% населения. Это примерно за 2 месяца. За 2019 год в Италии умерло 650 тысяч человек, т.е. в среднем в стране умирает 54 тысячи человек в месяц. За февраль и март, от коронавируса умерло 11 тысяч человек, от других причин еще 100 тысяч. На этом месте читатель уже понимает каким бредом выглядят фейки о переполненных крематориях.
Incidence rate: 357,02 per 100,000 people
Italy
Case-Fatality Ratio: 13,88%
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0p969bUhyvZpETpmPgrAP_oFhlp1-p9PmWUFa9GDUSg6-8GcRFrbBVJOQ#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Итого в Италии заболело 0.357%, а умерло 0.0495516% населения.Вы занизили уровень заболеваемости в Италии более, чем в 2 раза, а смертности почти в 4 раза. Нехорошей идеей было в школе курить учебник математики.
дезинфекция УЛИЦ !!!
Уже и улицы «красиво» так опрыскивают) Нет чтобы метро-трамваи мыть (не красиво будет), так они по улицам снимают кино
Рядовую драку идиотов в марлевых повязках выдают за ужасы жития взаперти.
Никто тут за еду не дрался, просто одна тётка толкнула другую, еда лежит спокойно.
Как видно из списка, смертность в Италии из года в год скачет на несколько десятков тысяч, в 2015 году умерло на 50 тысяч человек больше, чем в 2014.
https://sapojnik.livejournal.com/3167740.html?thread=328476924#t328476924 "Про средиземноморский романский коронавирус выскажу такие соображения.
Смерть вследствие эпидемии - страховой случай. А смерть от инсульта - нет. Эпидемию признало государство - и понеслось. Врачи вошли в долю с родными и всем, кто умер в больнице, и при этом о ком можно отчитаться, что у него в анализах есть коронавирус, ставят смерть от коронавируса, а значит - вследствие эпидемии. Врач сразу свои пару сотен евро в руки от родных покойника получает, а потом родственники идут за страховкой. При этом тела сразу сжигают - и по закону так, и родня - главные выгодополучатели комбинации - не против. Чтобы страховые компании не доказали мошенничество.
Поэтому итальянцы не публикуют общую статистику смертности - иначе выйдет, что число смертей стариков от прочих, «нестраховых» болезней сократилось примерно на число страховых случаев. И поэтому же в богатой Северной Италии по отчётности буквально мор, а в сравнительно бедных Аппенинах всё путём. Тамошние албанцы не застраховали своих стариков просто - зачем им тогда всё это со сжиганием тел близких людей".
Беларусь, которой от Брюсселя и МВФ мало что светит, отказалась нагнетать панику среди населения и тормозить экономику, после чего https://lenta.ru/news/2020/04/01/more_info/ от ВОЗ и стран-соседей https://www.kurier.lt/g-nauseda-nelzya-doveryat-oficialnoj-informacii-belarusi-o-koronaviruse/ пошли намеки , что за отказ играть по навязанным правилам в будущем могут быть неприятности.
Помимо этого практически для всех государств психоз - отличная возможность списать все проблемы на кризис. В стране дефолт, безработица, крах медицинской системы и малого бизнеса? Это не мы виноваты - это всё вирус!
Latvia
Incidence rate: 49,20 per 100,000 people
Lithuania
Incidence rate: 52,75 per 100,000 people
Ukraine
Incidence rate: 32,46 per 100,000 peopleНе объявляли
Belarus
Incidence rate: 213,43 per 100,000 people
Sweden
Incidence rate: 243,81 per 100,000 people
https://www.***-netzwerk.de/en/publications/covid-19
"Вывод
В целом, все еще очень мало надежных данных - ни о самом COVID-19, ни об эффективности текущих мер. Однако серьезную угрозу, создаваемую пандемией COVID-19, нельзя игнорировать, и NPI - несмотря на отсутствие доказательств - единственное, что можно сделать, если мы не хотим просто стоять в стороне и надеяться. Даже при самом благоприятном допущении, что CFR в конечном итоге будет лежать значительно ниже 1% (главным образом из-за невозможности выявления бессимптомных и легких случаев) и что это в первую очередь затронет пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями, большое число смертей все еще должно быть ожидается из-за быстрого распространения заболевания."
(Эффективность немедикаментозных вмешательств (NPI)
На этом этапе основное внимание в этом документе будет уделено применяемым в настоящее время и запланированным мерам «социального дистанцирования», то есть государственным вмешательствам, начиная от закрытия учебных заведений и заканчивая полным комендантским часом.
CFR - Case-Fatality Ratio)
http://zviazda.by/be/node/186420 Главврач Столбцовской больницы заболела COVID-19 на работе и изолировалась в своем кабинете