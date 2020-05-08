Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: за сутки - 65 новых случаев, власти собирают штаб быстрого реагирования

За сутки на Львовщине - 65 положительных ПЦР-тестов, в общем 660 инфицированных коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

Так, по состоянию на 8 утра во Львове и Львовской области подтверждено 660 случаев инфицирования коронавирусом, из них 18 - летальные.

Известно, что 18-й пациент, который умер, из Червонограда. Умер в больнице в Винниках, в реанимации.

Отмечается, что мужчина, 1958 года рождения, умер 7 мая. Положительный результат, который подтвердил у него коронавирусную инфекцию, получили 3 мая. 3 мая ночью пациента с обострением левосторонней пневмонии госпитализировали во Львовский областныой госпиталь ветеранов войны и репрессированных имени Юрия Липы. Сопутствующие заболевания - бронхиальная астма, хроническая легочная патология.

"Львовский городской совет выражает соболезнования", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 2848 человек, госпитализированы - 447, на амбулаторном лечении - 2431 человек, выписаны - 304 человека. Сейчас в больнице находится 143 человека, из них в реанимации 7 человек, на аппаратах ИВЛ 2 человека.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 660 человек, 18 человек умерли. 138 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 315 ПЦР-тестов, из которых 65 - положительные.

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В свою очередь мэр Львова Андрей Садовой на своем Telegram-канале сообщил, что из-за роста случаев коронавируса собирают штаб быстрого реагирования.

"+65 инфицированных коронавирусом на Львовщине за последние сутки (из 315 исследований). Это наибольший результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования. Дальнейшие действия озвучим после заседания штаба", - сообщил мэр города.