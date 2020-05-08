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Новости Коронавирус и карантин
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Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: за сутки - 65 новых случаев, власти собирают штаб быстрого реагирования

Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: за сутки - 65 новых случаев, власти собирают штаб быстрого реагирования

За сутки на Львовщине - 65 положительных ПЦР-тестов, в общем 660 инфицированных коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

Так, по состоянию на 8 утра во Львове и Львовской области подтверждено 660 случаев инфицирования коронавирусом, из них 18 - летальные.

Известно, что 18-й пациент, который умер, из Червонограда. Умер в больнице в Винниках, в реанимации.

Отмечается, что мужчина, 1958 года рождения, умер 7 мая. Положительный результат, который подтвердил у него коронавирусную инфекцию, получили 3 мая. 3 мая ночью пациента с обострением левосторонней пневмонии госпитализировали во Львовский областныой госпиталь ветеранов войны и репрессированных имени Юрия Липы. Сопутствующие заболевания - бронхиальная астма, хроническая легочная патология.

"Львовский городской совет выражает соболезнования", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 2848 человек, госпитализированы - 447, на амбулаторном лечении - 2431 человек, выписаны - 304 человека. Сейчас в больнице находится 143 человека, из них в реанимации 7 человек, на аппаратах ИВЛ 2 человека.

Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: за сутки - 65 новых случаев, власти собирают штаб быстрого реагирования 01

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 660 человек, 18 человек умерли. 138 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 315 ПЦР-тестов, из которых 65 - положительные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на Львовщине выявили 42 новых случая COVID-19, всего в области 595 заболевших, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовой на своем Telegram-канале сообщил, что из-за роста случаев коронавируса собирают штаб быстрого реагирования.

"+65 инфицированных коронавирусом на Львовщине за последние сутки (из 315 исследований). Это наибольший результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования. Дальнейшие действия озвучим после заседания штаба", - сообщил мэр города.

Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: за сутки - 65 новых случаев, власти собирают штаб быстрого реагирования 02

горсовет (667) карантин (16729) Львов (4602) Садовый Андрей (651) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2950)


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Топ комментарии
+7
Сегодня день памяти о погибших во Вторую Мировую войну
Европа - скорбит
Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: за сутки - 65 новых случаев, власти собирают штаб быстрого реагирования - Цензор.НЕТ 2843
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08.05.2020 09:25 Ответить
+4
Сегодня 8 МАЯ в Европе выходной день - ЕВРОПЕЙЦЫ СКОРБЯТ О ПОГИБШИХ
Так принято в Европе
В совке же завтра будут плясать и песни петь под водку
РАЗНЫЕ МЕНТАЛЬНОСТИ - потому совок и живет херово
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08.05.2020 09:36 Ответить
+3
Ждем новых баек правительства, что рост заболевания связан с тем, что люди не дождались 11 числа (окончания карантина) и начали выходить на несколько дней раньше
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08.05.2020 09:26 Ответить
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Сегодня день памяти о погибших во Вторую Мировую войну
Европа - скорбит
Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: за сутки - 65 новых случаев, власти собирают штаб быстрого реагирования - Цензор.НЕТ 2843
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08.05.2020 09:25 Ответить
Це припинення бойових дій в Європі, а 2 Світова ще продовжувалась до вересня. Якось це не зовсім стикується.
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08.05.2020 09:33 Ответить
Сегодня 8 МАЯ в Европе выходной день - ЕВРОПЕЙЦЫ СКОРБЯТ О ПОГИБШИХ
Так принято в Европе
В совке же завтра будут плясать и песни петь под водку
РАЗНЫЕ МЕНТАЛЬНОСТИ - потому совок и живет херово
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08.05.2020 09:36 Ответить
Ждем новых баек правительства, что рост заболевания связан с тем, что люди не дождались 11 числа (окончания карантина) и начали выходить на несколько дней раньше
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08.05.2020 09:26 Ответить
Чем больше туфты про Корону,тем страшнее смерть от инфаркта и нисульта,коих каждый год почти 20 миллионов.Задрали вы своей Корроной вируса
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08.05.2020 09:27 Ответить
Абсолютно ни о чем. Сколько людей протестировали, что бы выявить эти 65 случаев?
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08.05.2020 09:33 Ответить
Какая разница, главное больше страха нагнать
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08.05.2020 13:15 Ответить
Провели Пасочку в РПЦ, теперь начали болеть родственники?
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08.05.2020 09:37 Ответить
про яке РПЦ ти блеєш ... це Західна Україна і там срати хотіли на РПЦ. і на коронавірус в тому числі.
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08.05.2020 10:04 Ответить
Блеешь тут только ты! Если не знаешь сколько храмов МП на ЗУ находится!
Все украинские храмы были закрыты!
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08.05.2020 10:07 Ответить
Зачем врать? Можно подумать, что никто не видел. Работали все церкви, начиная от кацапской и заканчивая вашей томосной
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08.05.2020 11:16 Ответить
пару десятків храмів московського сатанату ще є
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08.05.2020 10:07 Ответить
Словом попраздновали Пасху...
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08.05.2020 09:38 Ответить
у Львові 'розслабуха'(
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08.05.2020 10:05 Ответить
це вже просто смішно.
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08.05.2020 10:03 Ответить
У Львові у понеділок відчулося,що зняли карантин..Добавте 4-5 днів. ЗАвтра на Львівщині буде не менше
Паска тут ні при чому..

Штаб треба збирати по одному питанню -чому міліція самоусунулась? чому народ вже почав гуляти у парках?
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08.05.2020 10:13 Ответить
А что, ковид живёт и распространяется именно в парках?
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08.05.2020 13:18 Ответить
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08.05.2020 13:26 Ответить
до речі.. аналогічна ситуація у Данії -тільки відновили відвідування садчків -відразу r0 (заражуваність) зросла з 0,6 до 0,9..

зараз у нас заражуваність -в районі 1.0-1.2 ...
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08.05.2020 10:15 Ответить
Попричащалися...
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08.05.2020 12:16 Ответить
 
 