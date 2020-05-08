Украина чтит жертв нацизма в Берлине отдельно от России, которая празднует победу в своем узком кругу, - посол Мельник

В течение шести последних лет украинские дипломаты и украинская община Германии чтят память жертв нацизма 8 мая - в день, когда 75 лет назад вступила в силу капитуляция нацистского режима, что означало завершение боевых действий Второй мировой войны в Европе.

Об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

"Мы это делаем вместе с нашими немецкими друзьями, вместе с представителями федерального правительства, депутатами бундестага, дипломатами, представителями общественности, а также представителями нашей общины и ветеранов 8 числа", - отметил дипломат.

Россия и ее сателлиты дальше празднуют 9 мая, в день, когда о победе официально объявили в СССР.

"Перед мемориалом (советским воинам в районе немецкой столицы) Тиргартен Россия продолжает отмечать День победы 9 мая, они это делают в основном в кругу государств, которые были в составе Советского Союза, то есть это имеет совсем другой ракурс, чем то, каким образом Украина чтит жертв войны", - указал Андрей Мельник.

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По словам дипломата, ежегодно почтить погибших во Второй мировой войне украинцев "приходят все более почетные гости".

"Я надеюсь, что в этом году у нас будут представители федерального правительства, руководство Бундестага и, конечно, очень много депутатов, у нас будет руководство офиса президента, послы государств-союзников и руководство Берлина. К нам приедет президент парламента Берлина, это самое высокое протокольное лицо в городе. Россияне же продолжать праздновать в, так сказать, своем кругу, и они ежегодно все больше отрываются от этой общеевропейской традиции чествования именно жертв, а не героизации победы", - отметил посол Украины в Германии.