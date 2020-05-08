Украина чтит жертв нацизма в Берлине отдельно от России, которая празднует победу в своем узком кругу, - посол Мельник
В течение шести последних лет украинские дипломаты и украинская община Германии чтят память жертв нацизма 8 мая - в день, когда 75 лет назад вступила в силу капитуляция нацистского режима, что означало завершение боевых действий Второй мировой войны в Европе.
Об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.
"Мы это делаем вместе с нашими немецкими друзьями, вместе с представителями федерального правительства, депутатами бундестага, дипломатами, представителями общественности, а также представителями нашей общины и ветеранов 8 числа", - отметил дипломат.
Россия и ее сателлиты дальше празднуют 9 мая, в день, когда о победе официально объявили в СССР.
"Перед мемориалом (советским воинам в районе немецкой столицы) Тиргартен Россия продолжает отмечать День победы 9 мая, они это делают в основном в кругу государств, которые были в составе Советского Союза, то есть это имеет совсем другой ракурс, чем то, каким образом Украина чтит жертв войны", - указал Андрей Мельник.
По словам дипломата, ежегодно почтить погибших во Второй мировой войне украинцев "приходят все более почетные гости".
"Я надеюсь, что в этом году у нас будут представители федерального правительства, руководство Бундестага и, конечно, очень много депутатов, у нас будет руководство офиса президента, послы государств-союзников и руководство Берлина. К нам приедет президент парламента Берлина, это самое высокое протокольное лицо в городе. Россияне же продолжать праздновать в, так сказать, своем кругу, и они ежегодно все больше отрываются от этой общеевропейской традиции чествования именно жертв, а не героизации победы", - отметил посол Украины в Германии.
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Давно подмечено, что есть два вида памяти о войне:
1. Помним, чтобы не повторилось.
2. "Всех порвали", можем повторить.
Первый нужен мирной стране, второй - агрессору. Военное поколение не праздновало день Победы. "По-взрослому" его стал отмечать только Путин - изгой решил, что лубочное выставление этого дня напоказ должно служить исторической индульгенцией Кремлю и лично ему за все совершённые преступления. Именно поэтому большинству из нас хочется пройти мимо "празднеств" 9 мая, ставших государственной религией Эрэфии с элементами паранойи. Смысл которых в одном - реабилитации сталинизма.
Пропагандистскую природу 9-го мая хорошо поняли многие страны, радикально порвавшие с советским прошлым. Среди них и Украина, запретившая советскую символику и перенёсшая смысловой акцент на общеевропейское 8-е мая - День памяти и примирения. Сегодня такой день. Мы его не празднуем - преступно праздновать гибель более 9 млн украинцев. Мы чтим тех, кто отдал жизни за будущее своих детей.
- узкочелюстные празднуют вместе с узкопленочными.
https://censor.net/news/3193369/***********************************************************************************
Решение о проведении в Минске парада скорее расценивается как "недружественный шаг".
https://politring.com/country/33523-nezygar-rossiya-ne-budet-podderzhivat-nikogo-na-prezidentskih-vyborah-v-belarusi.html
Теперь и Лукашенко "БульбаБандеровец"
Как он посмел проводить парад без Москвы?????