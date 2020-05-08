В ВСУ зафиксировано 4 новых случая COVID-19, всего болеют 33 человека, - Командование Медсил

Лабораторно подтверждены 4 случая коронавируса в Вооруженных силах Украины.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает командование Медицинских сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 8 мая в Вооруженных силах Украины болеет 33 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 52 человека и два летальных случая", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19.

"Трое больных находятся в учреждениях здравоохранения (Подольская городская больница (Одесская область) - 1 военнослужащий, Николаевский военный госпиталь - 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

В Киевской области - один работник ВС Украины лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние его здоровья также удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.

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