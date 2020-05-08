Посол США при ОБСЕ Гилмор призвал Россию прекратить фальсификацию истории Второй мировой войны
Джеймс Гилмор, посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), призвал Москву прекратить фальсификацию истории Второй мировой войны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом Гилмор заявил накануне дня празднования победы над нацистами в Европе в ходе виртуального заседания Постоянного совета ОБСЕ.
Гилмор подчеркнул, что, "хотя военное и гражданское население Советского Союза пошло на огромные жертвы, чтобы победить нацистов… - и мы чтим эти жертвы целиком и полностью - мы также не должны забывать, что Вторая мировая война началась в 1939 году, когда Сталин и Гитлер заключили пакт, который разделил Восточную Европу на зоны, контролируемые Советским Союзом и нацистами. Я уверен, что наши польские друзья сегодня не забыли этот факт ни на одну секунду".
Дипломат напомнил участникам заседания, что в 1945 году многие европейские страны получили не свободу, а попали под "почти 50-летний гнет Советского Союза". Таким образом, путь к истинному освобождению оказался долгим, а в некоторых случаях страны бывшего социалистического лагеря "до сих пор идут по этому пути".
"Мы призываем Россию прекратить заниматься самовосхвалением, основанным на целенаправленном искажении истории. Мы солидарны с нашими европейскими партнерами против фальсификации истории, допускаемой Россией", - заявил Гилмор.
Полный текст выступления Джеймса Гилмора опубликован на сайте представительства США при ОБСЕ.
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Чем кровавей родина, тем надрывней слава,
Чем бездарней маршалы, тем пышней парад.
Выползла из логова ржавая держава,
Вызверилась бельмами крашеных наград.
Плещутся над площадью тухлые знамена,
Нищий ищет в мусорке плесневелый хлеб,
Ложью лупят рупоры: "Вспомним поименно!"
Склеен-склепан с кляпами всенародный склеп.
Лбы разбиты дО крови от земных поклонов,
Мы такие грозные - знайте нашу прыть:
Мы своих угрохали тридцать миллионов!
Это достижение вам не перекрыть!!!
Крики заскорузлые застревают в глотках,
Тянет трупной сладостью с выжженных полей,
И бредут колодники в орденских колодках,
И в глазах надсмотрщиков плещется елей.
Думать не положено, да и неохота,
Пафос вместо памяти, дули вместо глаз!
Бантиками ленточки, глянцевые фото,
Пьянь в победобессие - бешеный экстаз....
Юрий Нестеренко.
Дарю слоган: "дедывоевали"?-на кол!
На довгі роки була поневолена частина Європи.
"Визволителі" не йшли звідти допоки совок не повалився, боялись, що знову Гітлер нападе, чи що ?
кстати, в отличии от многих я не радуюсь замороженным трупам советских в той Зимней Войне...
Большинство было украинцами....- сталин гнал их на убой...
А нащадки дурнії відзначають традиції зловісної імперії.
ЙОЛОПИ !!!!
"22 июня 1941 года между двумя и тремя часами ночи на даче министра иностранных дел Молотова раздался телефонный звонок германского посла графа фон Шуленбурга. Он просил срочно принять его для вручения важнейшего государственного документа. Молотову нетрудно было догадаться, что речь идет о меморандуме Гитлера об объявлении войны. Он ответил послу, что будет ждать его в Наркомате иностранных дел, и тут же позвонил на дачу Сталину, разбудил его и сообщил о разговоре с Шуленбургом. Сталин ответил: «Езжай в Москву, но прими немецкого посла только после того, как военные нам доложат, что вторжение началось. Я тоже еду и собираю Политбюро. Будем ждать тебя.»"
Печерский районный суд отказался продлевать домашний арест Марусе Зверобой (Елене Самбул), которая в беседе с пранкером попросила спрятать ее в Феофанию, подозреваемой в возможных угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.
Об этом свидетельствует решение суда, опубликованное адвокатом Зверобой Андреем Писаренко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.
"Сегодня следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу "потерпевшего Зеленского" ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Зверобой", - написал он.
Адвокат отметил, что теперь у Зверобой нет ни одного пресечения по делу об угрозах Президенту.
Согласно решению, суд вернул прокурорам ходатайство об избрании Зверобой меры пресечения.
Решение обжалованию не подлежит.
парадватяний шабаш в Мінськ.
Вставай страна огромная
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною
С проклятою Ордой...
С каких это делов Германия была ОРДОЙ?..ОРДА была Монголо-Татарской... А Германия НАЦИСТСКОЙ...,советские дебильные историографы спутали РАМСЫ?
...
"Почему чехи ненавидят американцев больше, чем русских? Потому что русские освободили их от одного оккупанта, а американцы не освободили от другого."
...чи "забімбахнув" ?