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Посол США при ОБСЕ Гилмор призвал Россию прекратить фальсификацию истории Второй мировой войны

Посол США при ОБСЕ Гилмор призвал Россию прекратить фальсификацию истории Второй мировой войны

Джеймс Гилмор, посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), призвал Москву прекратить фальсификацию истории Второй мировой войны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом Гилмор заявил накануне дня празднования победы над нацистами в Европе в ходе виртуального заседания Постоянного совета ОБСЕ.

Гилмор подчеркнул, что, "хотя военное и гражданское население Советского Союза пошло на огромные жертвы, чтобы победить нацистов… - и мы чтим эти жертвы целиком и полностью - мы также не должны забывать, что Вторая мировая война началась в 1939 году, когда Сталин и Гитлер заключили пакт, который разделил Восточную Европу на зоны, контролируемые Советским Союзом и нацистами. Я уверен, что наши польские друзья сегодня не забыли этот факт ни на одну секунду".

Дипломат напомнил участникам заседания, что в 1945 году многие европейские страны получили не свободу, а попали под "почти 50-летний гнет Советского Союза". Таким образом, путь к истинному освобождению оказался долгим, а в некоторых случаях страны бывшего социалистического лагеря "до сих пор идут по этому пути".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН сегодня проведет заседание по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны

"Мы призываем Россию прекратить заниматься самовосхвалением, основанным на целенаправленном искажении истории. Мы солидарны с нашими европейскими партнерами против фальсификации истории, допускаемой Россией", - заявил Гилмор.

Полный текст выступления Джеймса Гилмора опубликован на сайте представительства США при ОБСЕ.

Вторая мировая война (428) ОБСЕ (4888) подлог (1364) россия (96413) Гилмор Джеймс (23)


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Топ комментарии
+20
Не выйдет, память о Великой Войне это чуть ли не единственное достижение, которым им ещё осталось гордиться, ткскзть краеугольный камень. Вытащи его-всё развалится. Потому дидов на палках будут носить всё упорнее.
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08.05.2020 09:39 Ответить
+20
Союз фактично досяг того, про що домовлявся з Гітлером.
На довгі роки була поневолена частина Європи.
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08.05.2020 09:40 Ответить
+17
про войну против Финляндии не вспомнил..., когда Совок напал....
кстати, в отличии от многих я не радуюсь замороженным трупам советских в той Зимней Войне...
Большинство было украинцами....- сталин гнал их на убой...
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08.05.2020 09:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Не выйдет, память о Великой Войне это чуть ли не единственное достижение, которым им ещё осталось гордиться, ткскзть краеугольный камень. Вытащи его-всё развалится. Потому дидов на палках будут носить всё упорнее.
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08.05.2020 09:39 Ответить
Акция от Матвиенко - подвесь деда на балконе.
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08.05.2020 09:47 Ответить
***
Чем кровавей родина, тем надрывней слава,
Чем бездарней маршалы, тем пышней парад.
Выползла из логова ржавая держава,
Вызверилась бельмами крашеных наград.

Плещутся над площадью тухлые знамена,
Нищий ищет в мусорке плесневелый хлеб,
Ложью лупят рупоры: "Вспомним поименно!"
Склеен-склепан с кляпами всенародный склеп.

Лбы разбиты дО крови от земных поклонов,
Мы такие грозные - знайте нашу прыть:
Мы своих угрохали тридцать миллионов!
Это достижение вам не перекрыть!!!

Крики заскорузлые застревают в глотках,
Тянет трупной сладостью с выжженных полей,
И бредут колодники в орденских колодках,
И в глазах надсмотрщиков плещется елей.

Думать не положено, да и неохота,
Пафос вместо памяти, дули вместо глаз!
Бантиками ленточки, глянцевые фото,
Пьянь в победобессие - бешеный экстаз....

Юрий Нестеренко.
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08.05.2020 11:10 Ответить
Сначала повывели всех ветеранов, теперь на колышках таскают...И чествуют ряженых "хероев"...Ни стыда, ни совести...
Дарю слоган: "дедывоевали"?-на кол!
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08.05.2020 13:49 Ответить
Союз фактично досяг того, про що домовлявся з Гітлером.
На довгі роки була поневолена частина Європи.
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08.05.2020 09:40 Ответить
А ви думли, Рузвельт та Черчіль мали сили опиратись військовим формуванням союзу у звільнених, вважайте захоплених, країнах ?
"Визволителі" не йшли звідти допоки совок не повалився, боялись, що знову Гітлер нападе, чи що ?
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08.05.2020 09:48 Ответить
Хто "оні"? Рузвельту всі ваші європейські договори до Перл-Харбора були нах не потрібні. Французи промахали свою країну, їх і так звільнили потім союзники. Пишеш хєрню, "іксперд" кацапського розливу...
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08.05.2020 13:04 Ответить
А когда это Гитлер нападал на РАБссию?
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08.05.2020 09:40 Ответить
Щороку нападає.
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08.05.2020 09:50 Ответить
Это дерьмо повилось на Карте Мира только 12 июня 1990 года....и то благодаря пьяному в дрызг Ельцину...
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08.05.2020 09:42 Ответить
а друге лайно з*явилося у 1920 році завдяки сіфілітіку леніну
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08.05.2020 12:29 Ответить
про войну против Финляндии не вспомнил..., когда Совок напал....
кстати, в отличии от многих я не радуюсь замороженным трупам советских в той Зимней Войне...
Большинство было украинцами....- сталин гнал их на убой...
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08.05.2020 09:43 Ответить
Тотальне винищення українців в часи совка.
А нащадки дурнії відзначають традиції зловісної імперії.
ЙОЛОПИ !!!!
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08.05.2020 09:49 Ответить
Посол США при ОБСЄ Гілмор закликав Росію припинити фальсифікацію історії Другої світової війни - Цензор.НЕТ 1999
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08.05.2020 10:16 Ответить
От що означає - не мати своєї держави.
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08.05.2020 10:24 Ответить
А ще були українці, які воювали за фінів.
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08.05.2020 09:58 Ответить
Немного не так.чЛЕНИНградский военный округ был создан в основном из тех кто знал Финский язык.А это были Карело-Фины...,краснопузый финн Куусинен попросил Сралина сделать все за неделю...Но не вышел номер.Маршал Маннергейм обосрал советских зольдатэн...
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08.05.2020 10:01 Ответить
Притом дважды. 24 июня 1941 года, в тот момент, когда еще не была видна катастрофа на Западном направлении, согласно директиве Генштаба, только не в срок, назначенный часом "М", а из-па обстоятельств раньше, Красная армия, без предупреждения напала на Финляндию, с которой был заключен мирный договор 1940 года и вынудила ее воевать на стороне Гитлера. И опять конкретно отгребла, оставив кучу пленных. Маннергейм вышел на прежнюю границу, дальше не пошел, но и немцев не пустил. Питер обязан ему своим спасением.
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08.05.2020 12:00 Ответить
Мокнул рыло рашки в помои, или скорее вытащил от туда, чтобы сказать о пристойном поведение.
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08.05.2020 09:44 Ответить
просто ройсия - это и есть одна большая фальсификация сама по себе
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08.05.2020 09:46 Ответить
22июня 1941 года Гитлер напал на Латвию,Литву,Эстонию,Белорусь,Украину и Молдавию.РАБссия в этот день бухала всю ночь с субботы на воскресенье...шашлыки жрала,только в час дня Молотов по брехунцу промямлил что то о внезапном нападении.Хотя Вернер фон Шуленбург посол Пруссии в дохлом СССре разбудил Молотова в 3:50 по Москве и вручил Меморандум о нанесении УПРЕЖДАЮЩЕГО удара по скоплению советских войск у границ...КРЫСы кремлевские ,скажите правду хоть раз в своей вонючей жизни... Стадо баранов...
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08.05.2020 09:49 Ответить
22июня 1941 года Гитлер Не НАПАДАЛ на Латвию, Литву, а Молдавия - это вообще искусственное ымперско-москальское образование, аннексированная часть Румынии. То началась операция освобождения Балтики и Бессарабии от кремлевских оккупантов. Немцы считали страны Балтии близкородственными народами, поэтому и пытались из освободить (хотя ранее "кинули" их в дипломатической схватке с кремлядями)!
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08.05.2020 10:14 Ответить
не в 3:50 а раньше. Молотов вспоминал что это было между 2 и 3 ночи.
"22 июня 1941 года между двумя и тремя часами ночи на даче министра иностранных дел Молотова раздался телефонный звонок германского посла графа фон Шуленбурга. Он просил срочно принять его для вручения важнейшего государственного документа. Молотову нетрудно было догадаться, что речь идет о меморандуме Гитлера об объявлении войны. Он ответил послу, что будет ждать его в Наркомате иностранных дел, и тут же позвонил на дачу Сталину, разбудил его и сообщил о разговоре с Шуленбургом. Сталин ответил: «Езжай в Москву, но прими немецкого посла только после того, как военные нам доложат, что вторжение началось. Я тоже еду и собираю Политбюро. Будем ждать тебя.»"
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08.05.2020 10:16 Ответить
Подозреваемой в угрозах Зеленскому Зверобой не продлили домашний арест

Печерский районный суд отказался продлевать домашний арест Марусе Зверобой (Елене Самбул), которая в беседе с пранкером попросила спрятать ее в Феофанию, подозреваемой в возможных угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствует решение суда, опубликованное адвокатом Зверобой Андреем Писаренко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу "потерпевшего Зеленского" ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Зверобой", - написал он.

Адвокат отметил, что теперь у Зверобой нет ни одного пресечения по делу об угрозах Президенту.

Согласно решению, суд вернул прокурорам ходатайство об избрании Зверобой меры пресечения.

Решение обжалованию не подлежит.
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08.05.2020 09:51 Ответить
Залишилося закрити справу, бо там нема складу злочину.
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08.05.2020 09:56 Ответить
Не надо выгораживать Зверобой, к делу приложены памперсы Моники...
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08.05.2020 10:17 Ответить
До речі. Ніби наша свора ватанів з ВР та уряду збираються на парад ватяний шабаш в Мінськ.
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08.05.2020 09:52 Ответить
Згадалось...
Посол США при ОБСЄ Гілмор закликав Росію припинити фальсифікацію історії Другої світової війни - Цензор.НЕТ 6334
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08.05.2020 09:53 Ответить
Гілмор торкнувся лише однієї частини історії, яку росія фальсифікувала і фальсифікує.
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08.05.2020 09:54 Ответить
Гилмору надо бы собраться с Блэкмором, Гилланом и чего-нибудь такое сбацать, чтобы у ваты пердаки порвались
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08.05.2020 12:06 Ответить
Совковая ымперия - главный агрессор той войны, нацистская Германия была лишь инструментом ее ымперской политики, которой тоже в конечном итоге планировалась участь быть захваченной!
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08.05.2020 09:54 Ответить
Уговорами и призывами агрессора не остановишь, аичто касается итогов (и причин той кровавой бойни), то странам ЕС и НАТО нужно созвать международную конференцию и принять официальную ЕДИНУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ (ратифицировать ее в парламентах) и не надо только из одних немцев делать "мальчиков для битья", кроме совка (как главного агрессора и зачинщика) нужно признать и свою частичную вину(было за что) и "версаль" как ошибочное и пагубное решение!
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08.05.2020 10:04 Ответить
Германия жива,а СССр сдох.Кто победил,догадайтесь с одного раза.
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08.05.2020 09:55 Ответить
Воювала не тільки Німеччина! Усі "переможені" живуть краще "переможців".
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08.05.2020 10:02 Ответить
Спочатку гітлер хотів тільки повернути німецькі землі, втрачені в Першу Світову Війну. Зокрема коридор в Прусію через Данциг. Потім Франція та Британія оголосили війну Німеччині, після нападу гітлера на Польщу. Але не стали воювати відразу. Тоді Німеччина пішла на Францію, війна ж бо чи як? Але сформувала французький уряд в Віші, себто якась дивна була окупація. Звичайно можна німців у всьому звинувачувати, але хронологію подій це не міняє. Друга Світова Війна була такою ж імперіалістичною як і Перша. Причини Другої шукайте в Першій.
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08.05.2020 10:02 Ответить
Великобритания виновата, а не Гитлер со Сталиным. Ведь можно было просто так сказать и не переводить на украинский язык свой пост.
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08.05.2020 10:22 Ответить
Перша Світова розпочалась із вбивства в Сараєві, яке здійснили сєрбськи бойовики, якіх таємно підтримувала і фінансувала розвідка Російської імперії.
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08.05.2020 12:13 Ответить
Призвал рашку прекратить фальсификации! Ржу аж плачу! Проще обратится к фанарному столбу, чтобы он сам упал! Их суть, уже на генном уровне русни, жить брехней и свято верить в нё. Стругайте палки для дидов и к лопатам на раздачу халявной пайки на папедобесии!
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08.05.2020 10:04 Ответить
Это точно, давно пора не призывать, а пиз.....ей давать, так для них понятнее и принятнее.
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08.05.2020 10:09 Ответить
Он не призывал паРашу, а сообщил о её лживости...
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08.05.2020 10:23 Ответить
Все данные о войне засекречены Путлером до 2040 года. 70% сведений о военных действиях засекречены до 2045 года.Кого победили? Японию или Германию?
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08.05.2020 10:07 Ответить
А от що робила росія в Першій Світовій Війні - є великою загадкою. Жодного великого наступу не провела, жодної великої битви не виграла. На морський флот росії взагалі ніхто не звертав увагу, ані союзники ані вороги. В Першій Світовій Війні росія не досягла жодної мети. З чого зробили висновки і рейсхвер, і вермахт. Можливо й бундесвер висновки зробив.
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08.05.2020 10:08 Ответить
Помните слова песни...
Вставай страна огромная
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною
С проклятою Ордой...
С каких это делов Германия была ОРДОЙ?..ОРДА была Монголо-Татарской... А Германия НАЦИСТСКОЙ...,советские дебильные историографы спутали РАМСЫ?
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08.05.2020 10:12 Ответить
Золоті слова.
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08.05.2020 10:17 Ответить
Прекратить фальсификации для Раши - значит развалиться. Никогда они не прекратят.
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08.05.2020 10:19 Ответить
Япония захватила почти весь Мир к 1939 году...Пруссия и ССР как союзники воевали против Японии.Это не только моя версия...
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08.05.2020 10:22 Ответить
США включились в войну только 7 декабря 1941 года,когда Япония разгромла Перл_Харбор...Думайте..
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08.05.2020 10:28 Ответить
СССР виноват гораздо больше Германии - советское руководство помогло прийти к власти Гитлеру, Партия Гитлера - Рабочая Социал Демократическая Партия, то есть - партия рабочих в СССР и партия рабочих в Германии. Девиз совков - "мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем", вот они и раздували пожар руками Гитлера. На тогдашнюю Германию были наложены санкции за Первую Мировую - от ограничения численности войск и запрете резервной армии, до запрета высших военных учебных заведений, Советы обучали германских офицеров и генералитет на своей территории, от лётчиков до танкистов, снабжали Германию огромным количеством ресурсов - от алюминия до продовольствия, учили гитлеровцев строить концлагеря. Ну и в итоге, значительную часть Европы Советы всё же захватили, расширив свою империю. Затем, "смерть" Лиги Наций" (которая исключила из своего состава Германию и СССР за военную агрессию) и создание ООН, где СССР заимел значительный вес...
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08.05.2020 10:45 Ответить
Посол США при ОБСЄ Гілмор закликав Росію припинити фальсифікацію історії Другої світової війни - Цензор.НЕТ 1758

...
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08.05.2020 11:03 Ответить
Витягнути із історії московії назву Русь, яку вони у нас вкрали, церкву, яку також у нас вкрали і перемогу у Другій світовій війні, яку вкрали у народів світу - то вийде такий же агресор, як нацисти, та це і орда, правда не "золота", а "болотяна" і дика.
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08.05.2020 11:54 Ответить
ше і мзок вкрали і презевативи тому ї йолопи народжуються
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08.05.2020 12:24 Ответить
Вспомнился старый анекдот.
"Почему чехи ненавидят американцев больше, чем русских? Потому что русские освободили их от одного оккупанта, а американцы не освободили от другого."
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08.05.2020 12:14 Ответить
правильно и атомную бомбу на херосиму и нагасаки тоже сбросил советский союз и право на фальсификацию имеют только янкерсы
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08.05.2020 12:22 Ответить
союз взірвав ЧАЕС
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08.05.2020 13:05 Ответить
може "узірвав" ?

...чи "забімбахнув" ?
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08.05.2020 17:18 Ответить
фейкова держава без фейкової історії- ніяк
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08.05.2020 14:03 Ответить
 
 