146 украинцев болеют COVID-19 в других странах, 62 вылечились, 17,9 тыс. обратились за помощью, - МИД
В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что уже почти 18 тысяч украинских граждан просят о помощи в связи с ограничениями, введенными для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Об этом говорится в оперативной информации МИД относительно COVID-19 по состоянию на 19:00 7 мая, передает Цензор.НЕТ.
Так, 17 тыс. 973 украинцев обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины в рамках системы "Захист".
Количество украинцев, которые умерли от COVID-19 за рубежом, остается неизменным - восемь граждан: четыре в Италии, и по одному - в США, Великобритании, Франции и Швеции.
В то же время, 62 украинца за рубежом выздоровели: 22 - в Греции, 6 - в Польше, 5 - в Испании, по 4 - в Доминиканской Республике и Японии, 3 - в Австрии, по 2 - в Италии, Нигерии, ОАЭ, Португалии, по 1 - в Бельгии, Великобритании, Египте, Нидерландах, на Сейшельских островах, в Сербии, Таиланде, Германии, Швеции и Швейцарии.
Также 146 украинцев находятся на лечении: 121 - в Италии, 6 - в Чехии, 4 - в Германии, по 3 - в Австрии и России, по 2 - в США, Уругвае и Швеции, и по 1 - на Мальте, в Молдове, Таиланде.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль