РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10133 посетителя онлайн
Новости
4 591 120

Литовские депутаты предлагают ввести День агрессии СССР против Европы: Коммунизм и нацисты были на одной стороне

Два литовских консерватора предлагают пополнить список памятных дат - объявить 17 сентября Днем агрессии СССР против Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Депутаты Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис подготовили соответствующую поправку к закону.

"Семнадцатого сентября по сговору с Советским союзом в рамках Пакта Молотова-Риббентропа нацистская Германия напала на Польшу. Это было нападение против Европы. Этот день будет напоминать о том, что тогда коммунизм и нацисты были на одной стороне", - утверждают Касчюнас.

"Следует осознавать, что в Европе нет места празднованию Дня победы. Когда кто-то пытается превратить свой национальный праздник, должен очень ясно вспомнить, что это было нападением против Европы, и были созданы условия для того, чтобы нацисты начали хозяйничать в Европе", - сказал член сейма.

Читайте также: Посол США при ОБСЕ Гилмор призвал Россию прекратить фальсификацию истории Второй мировой войны

Оппозиционные консерваторы хотят обратить внимание Литвы, Европы, народов мира и общественности России на создаваемое Москвой "противоречивое историческое повествование об исключительно позитивной роли СССР" и победе во Второй мировой войне.

Если анализировать современную оценку роли СССР во Второй мировой войне, то следует обратить внимание на осуществляемую Кремлем кампанию реабилитации Пакта Молотова-Риббентропа. "Примечательно, что подписание этого пакта фактически позволило Адольфу Гитлеру начать войну", - говорится в пояснительном письме к проекту закона.

Читайте также: Украина чтит жертв нацизма в Берлине отдельно от России, которая празднует победу в своем узком кругу, - посол Мельник

23 августа 1939 года СССР и нацистская Германия подписали пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, на основании которых накануне войны они разделили между собой Восточную Европу. Это соглашение определило оккупацию Балтийских стран, считают в этих республиках.

Вторая мировая война (428) Литва (2520) СССР (814)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+51
Почему были? РФ - правонаследник СССР и ее политика не изменилась. РФ и сейчас фашистское государство, воюющее в соседней Украине, агрессор и оккупант. Воюет так же в Сирии и Ливии и постоянно где-то воюет. Сатанистское государство ублюдков.
показать весь комментарий
08.05.2020 10:00 Ответить
+35
А кто любит кацапских ублюдков?
показать весь комментарий
08.05.2020 10:01 Ответить
+33
Немцы и русские поделили Европу 39 год - стоят довольные
39 год
ТАК ЧТО ДОЛЖНЫ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЕ СТОРОНЫ ЗА ВОЙНУ
Литовские депутаты предлагают ввести День агрессии СССР против Европы: Коммунизм и нацисты были на одной стороне - Цензор.НЕТ 9017
показать весь комментарий
08.05.2020 10:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
да просто день деокупации можно же отмечать, как 24 августа в Украине
показать весь комментарий
08.05.2020 10:36 Ответить
Литовські депутати пропонують запровадити День агресії СРСР проти Європи: Комунізм і нацисти були на одному боці - Цензор.НЕТ 6316
показать весь комментарий
08.05.2020 10:36 Ответить
Усе вірно, Respect Балтійським країнам!!!
показать весь комментарий
08.05.2020 10:37 Ответить
Напомним козломордым об из будущем 😀😀😀

Литовські депутати пропонують запровадити День агресії СРСР проти Європи: Комунізм і нацисти були на одному боці - Цензор.НЕТ 2580
показать весь комментарий
08.05.2020 10:38 Ответить
коммунизм и нацизм это два оттенка красно-коричневого )
показать весь комментарий
08.05.2020 10:41 Ответить
Литовські депутати пропонують запровадити День агресії СРСР проти Європи: Комунізм і нацисти були на одному боці - Цензор.НЕТ 2742.
показать весь комментарий
08.05.2020 11:02 Ответить
сралін наше фсьо...!
показать весь комментарий
08.05.2020 10:41 Ответить
Да, рашистов нужно как-то остановить с их победобесием, а то у них на этой почве крышу снесло.
Почаще нужно макать их в их же дерьмо.
показать весь комментарий
08.05.2020 10:49 Ответить
Может коронавирус их остановит ?
показать весь комментарий
08.05.2020 10:51 Ответить
Ваши слова та до Бога. АМИНЬ !!!
показать весь комментарий
08.05.2020 11:02 Ответить
Сталин - Гитлер =братья ! СССР( РФ ) - фашистская Орда .
показать весь комментарий
08.05.2020 10:52 Ответить
Слава Литві!!!
показать весь комментарий
08.05.2020 11:00 Ответить
Україні пасувало б долучитися . З огляду на те , що комуністи чинили більші звірства ніж фашисти , знищили більше людей , а окупація України тоталітарним режимом тривала аж до 1991 року .
показать весь комментарий
08.05.2020 11:03 Ответить
Та гитлер чужих так не уничтожал, как кремлядь своих кацапов. Приветик сирийским ихтамнетам в Аду(600отборным вагнеровцам) от коронавирусных кацапов, которых, Из-за безалаберности и преступной медлительности кремляди, коронавирус косит рядами..
показать весь комментарий
08.05.2020 11:07 Ответить
Разумный и своевременный шаг. Даешь единое балто-черноморское пространство!
показать весь комментарий
08.05.2020 11:03 Ответить
Все верно,представляю как пропогандонское путенское болото заиграет, если не уже
показать весь комментарий
08.05.2020 11:11 Ответить
Ща муйлуше не до этого, они упустили время с коронавирусом, шо даже промуйловская кокша заболела. Да и в бункере замкнутое пространство активность пригнiчуе, воно ж тепер на дно пробите , що до коронавiрусу... Одним словом,
Когда закончится война,
лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина -
я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла,
задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла … ТАМ скрепы хоровод пусть водят...
показать весь комментарий
08.05.2020 11:19 Ответить
Я тільки за. Нацисти у нас були де 7, де 5, а де 3 роки, а московія декілька століть. Некорректно буде порівнювати цифри, але мені чомусь здається, що комуняки (московити) тільки голодоморами вбили більше українців, ніж війна. Я вже не пишу за "червоний" терор і переслідування за всі часи окупації України. А що стосується Європи - то звичайно, від комуняк їм припало більше десь в середньому 50 років. Від німця найбільше постраждали євреї і поляки. Всі інші від московитів.
показать весь комментарий
08.05.2020 11:44 Ответить
астанавитесь! машу захерову и секелева кондратий хватит!
показать весь комментарий
08.05.2020 11:55 Ответить
Так немецкие нацисты и кпССовцы расии это одни и те же уроды.
показать весь комментарий
08.05.2020 14:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 