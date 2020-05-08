Литовские депутаты предлагают ввести День агрессии СССР против Европы: Коммунизм и нацисты были на одной стороне

Два литовских консерватора предлагают пополнить список памятных дат - объявить 17 сентября Днем агрессии СССР против Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Депутаты Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис подготовили соответствующую поправку к закону.

"Семнадцатого сентября по сговору с Советским союзом в рамках Пакта Молотова-Риббентропа нацистская Германия напала на Польшу. Это было нападение против Европы. Этот день будет напоминать о том, что тогда коммунизм и нацисты были на одной стороне", - утверждают Касчюнас.

"Следует осознавать, что в Европе нет места празднованию Дня победы. Когда кто-то пытается превратить свой национальный праздник, должен очень ясно вспомнить, что это было нападением против Европы, и были созданы условия для того, чтобы нацисты начали хозяйничать в Европе", - сказал член сейма.

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Оппозиционные консерваторы хотят обратить внимание Литвы, Европы, народов мира и общественности России на создаваемое Москвой "противоречивое историческое повествование об исключительно позитивной роли СССР" и победе во Второй мировой войне.

Если анализировать современную оценку роли СССР во Второй мировой войне, то следует обратить внимание на осуществляемую Кремлем кампанию реабилитации Пакта Молотова-Риббентропа. "Примечательно, что подписание этого пакта фактически позволило Адольфу Гитлеру начать войну", - говорится в пояснительном письме к проекту закона.

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23 августа 1939 года СССР и нацистская Германия подписали пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, на основании которых накануне войны они разделили между собой Восточную Европу. Это соглашение определило оккупацию Балтийских стран, считают в этих республиках.