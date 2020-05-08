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Новости Коронавирус и карантин
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Сервисные центры МВД с 12 мая будут возвращаться к обычному режиму работы

Сервисные центры МВД с 12 мая будут возвращаться к обычному режиму работы

Отмена ограничений, установленных в связи с введением карантина, будет происходить с учетом эпидемиологической ситуации в регионах, а также восстановления транспортного сообщения в городах.

Территориальные подразделения Государственной миграционной службы и центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" планируют расширить графики работы и увеличить количество услуг, предоставляемых гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, говорится в сообщении на сайте МВД, передает Цензор.НЕТ.

Сервисные центры МВД будут предоставлять услуги по предварительной записи в электронную очередь через функционал официального веб-сайта Главного сервисного центра МВД. В случае отсутствия в сервисном центре МВД электронной очереди, запись граждан будет осуществляться по номерам телефонов региональных сервисных центров МВД соответствующей области.

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Кроме того, предоставление услуг будет осуществляться с соблюдением требований пребывания одного лица на 10 м2, рабочие места работников будут оснащены защитной перегородкой, будет проводиться термометрия и дезинфекция помещений. Не будут допускаться работники и посетители, имеющие признаки респираторных заболеваний или без наличия защитной маски.

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Топ комментарии
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Одичалая отара 73%,кричащая о том, что им с нами не по пути. Вас же как скот,гонят на убой, а у вас единственный вопрос в глазах - "покормят в дороге или нет?"
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08.05.2020 10:18 Ответить
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гудбай Америка!
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08.05.2020 10:12 Ответить
хутбай кацап...
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08.05.2020 10:48 Ответить
Это нам с Вами не по пути! Гудбай!
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08.05.2020 10:10 Ответить
Не знал, что зеленый работает в СЦ
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08.05.2020 10:11 Ответить
Одичалая отара 73%,кричащая о том, что им с нами не по пути. Вас же как скот,гонят на убой, а у вас единственный вопрос в глазах - "покормят в дороге или нет?"
показать весь комментарий
08.05.2020 10:18 Ответить
 
 