Средства по новой программе МВФ будет проще получить, - представитель Украины в МВФ Рашкован

будет проще получить средства Международного валютного фонда по новой 18-месячной программе (stand-by), чем по трехлетней программе расширенного финансирования (EFF).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

"В рамках новой программы stand-by мы обсуждаем в течение следующих 18 месяцев получение тех же $5 млрд от МВФ... Более того, как я сказал, условия получения этих средств в течение 2020-2021 гг. легче, чем получение тех же $5 млрд в рамках программы EFF, так как не требует "титанических" усилий по продвижению структурных реформ", - отметил он.

По его словам, в сложившихся глобальных условиях неопределенности Фонд понимает, что странам очень сложно планировать структурные реформы на несколько лет вперед.

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"Решение смены программ не является специфическим решением Фонда для Украины - пока в целом это позиция Фонда во многих странах. Она может поменяться, но за последние два месяца МВФ не утвердил ни одной новой программы EFF", - подчеркнул он.

"Определенным образом изменились приоритеты правительства: например, закон о бюджете на 2020 не предусматривает значительных поступлений от приватизации в 2020 году, а это была одна из структурных реформ, которые планировалось провести в рамках программы МВФ. Также немного отложен старт земельной реформы, хотя это не суперпроблематично. В то же время вырос дефицит бюджета, как реакция на кризис", - объяснил Рашкован.

Представитель Украины в МВФ подчеркнул, что исходя из всего сказанного, stand-by линия - более адекватный продукт от МВФ в ситуации преодоления кризиса, вызванного пандемией.

Ранее сообщалось, что МВФ изменил подходы к финансированию из-за эпидемии, поэтому Киеву предлагают короткую программу кредитования

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