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Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили, - глава МИД Залкалиани

Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили, - глава МИД Залкалиани

Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

Об этом сообщил в пятницу журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - сказал Залкалиани.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ, - указ Зеленского

При этом министр отметил, что, несмотря не это решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".

В четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Автор: 

Грузия (4506) дипломатия (1466) посол (1809) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+63
Накрылись гастроли квартала в Грузии
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08.05.2020 10:25 Ответить
+34
ось так, із за янелоха і карлосано, ще пересруться з Грузією! Дауни 95!
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08.05.2020 10:25 Ответить
+30
Мы, адекватные украинцы, приносим Грузии свои извинения. К сожалению, стадо избрало Зеленского.
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08.05.2020 10:37 Ответить
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Страница 3 из 3
Цікаво, а чому не відкликався посол Грузії, коли Порох призначив Саакашвілі головою Одеської ОДА? Дуже цікаво!!!
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08.05.2020 14:26 Ответить
Вот ты рашкотварь ,дуже нецикавая...
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08.05.2020 14:46 Ответить
Що за жіночі істерики? Йдіть краще варити чоловікові борщ.
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08.05.2020 14:50 Ответить
Це відкликання більше схоже не на демарш проти української сторони, а на низький уклін в бік російської сторони.
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08.05.2020 14:47 Ответить
Оказывается, что это решение принималось в кабинете трамповского посла США в Грузии!😁👍
Кто там с кем чего портил?
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08.05.2020 14:47 Ответить
Их право В добрый путь! Как отозвали, так и вернут. А не вернут - их проблемы. Товарооборот с ними никакой.
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08.05.2020 15:12 Ответить
В какой путь? Каким путём посол доберётся в Грузию, если самолёты не летают? Почему он не консультируется по телефону или по Skype?
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08.05.2020 15:36 Ответить
Чергова зе-перемога !
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08.05.2020 15:51 Ответить
Совки з тролячих інкубаторів типу "утілізація ватніков", убраза сьогоднішнього керівництва Грузії на М. Саакашвілі має схоже походження з образою, свого часу, керівництва Чілі на Піночета.
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08.05.2020 15:52 Ответить
Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі, - глава МЗС Залкаліані - Цензор.НЕТ 5549
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08.05.2020 15:55 Ответить
У пута недержание. Все консервы стучат как привязанные к повозке.
Нужно этому галерскому еще пару весел на грудь кинуть, пусть ими всеми лучше гребет. Парашкой заниматься не хочет.
А хочет всем гадить.
Вы понимаете что все новости полученные обходными путями кроют что проклятые.
Киньте ему еще пару весел на грудь. Может брать на грудь больше
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08.05.2020 16:29 Ответить
Если не будут слушать, то пут землю по гекрату отжимает
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08.05.2020 16:30 Ответить
грузинский народ и народ Украины имеют братские отношения. Достаточно съездить в Грузию и сразу становится понятным,что нет преград для дружбы наших народов. А с властью Грузии все давно понятно..всякими Зурабишвилями.
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08.05.2020 18:24 Ответить
це дуже дружній крок, злочинця, що перебуває в розшуку і має два вироки й невідбуті покарання, призначити на державну посаду
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09.05.2020 10:01 Ответить
Не слабо порошенко накосил кэша за свою каденцию, спустя год все еще расплачивается со своими пидрошеновскими ботами.
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08.05.2020 19:32 Ответить
один я бачу, що зелена мразота направлено позбувається проУкраїнських союзників на радість кремлівському *****?
https://censor.net/ua/comments/locate/3194295/019214f4-26b6-7113-aef5-************
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08.05.2020 19:43 Ответить
Один ти не бачиш, що дійсні союзники не втручаються у внутрішню кадрову політику своїх дружніх держав.
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08.05.2020 21:41 Ответить
Ах,как возбудилась 5 колонна в комментариях...и сами плывут по течению,наступая на одни и те же ГРАБЛИ, и не согласны дать возможность человеку,который образован и не коррумпирован в отличие от других...!Так держать Михо!!!...постарайся навести хоть какой-то порядок в этой свободолюбивой и разрываемой на части стране,чтобы одни поняли,пора становиться НАРОДОМ,а не населением,а ДРУГИЕ оказались ДАЛЕЧЕ!!! А на ВОЙНЕ гибнут люди...ПОМНИМ об этом!!!
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08.05.2020 20:35 Ответить
Ой мля...скатертью дорога. Хотя уверен никто ни куда никого не отзовет.
это вызывает смутные сомнение рашисты не довольны, президент Грузии не довольна..спелись голубчики. Грузинское правительство выпендривается перед Рашкой.
Скорее это похож на шантаж властей Грузии.
Не ваше дело, Украина не вмешивается внутренние дела Грузии...вот и не фиг лезть внутренние дела Украины..
Нам начхать на правительство Грузии, управляемое Рашкой через обосраvшийся прокацапленого Иванишвили.
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08.05.2020 22:33 Ответить
Грузия озывает посла.Ну и что?Озывает и фиг с ней.
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08.05.2020 23:01 Ответить
Какая разница?
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09.05.2020 08:45 Ответить
Вижу знатно подгорело у путинских холуев и петеботов. Символично.
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09.05.2020 09:04 Ответить
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