Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили, - глава МИД Залкалиани

Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

Об этом сообщил в пятницу журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - сказал Залкалиани.

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При этом министр отметил, что, несмотря не это решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".

В четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.