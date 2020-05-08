Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили, - глава МИД Залкалиани
Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
Об этом сообщил в пятницу журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - сказал Залкалиани.
При этом министр отметил, что, несмотря не это решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".
В четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
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Кто там с кем чего портил?
Нужно этому галерскому еще пару весел на грудь кинуть, пусть ими всеми лучше гребет. Парашкой заниматься не хочет.
А хочет всем гадить.
Вы понимаете что все новости полученные обходными путями кроют что проклятые.
Киньте ему еще пару весел на грудь. Может брать на грудь больше
https://censor.net/ua/comments/locate/3194295/019214f4-26b6-7113-aef5-************
это вызывает смутные сомнение рашисты не довольны, президент Грузии не довольна..спелись голубчики. Грузинское правительство выпендривается перед Рашкой.
Скорее это похож на шантаж властей Грузии.
Не ваше дело, Украина не вмешивается внутренние дела Грузии...вот и не фиг лезть внутренние дела Украины..
Нам начхать на правительство Грузии, управляемое Рашкой через обосраvшийся прокацапленого Иванишвили.