Около 10-15% заробитчан вернулись из Польши в Украину из-за пандемии коронавируса, - посол Цихоцкий

В связи с пандемией COVID-19 в Украину из Польши вернулись до 15% работников, но пока они пытаются попасть обратно.

Как инорфмирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

"У нас в Польше сейчас около миллиона граждан Украины, которые не вернулись и работают или учатся там. Около 10-15%, 180 тыс. - вернулись. Сейчас многие украинцы обращается с этим вопросом и мы решили ограниченным путем, но открыть визовые процедуры. С понедельника работают визовые центры, где остались тысячи паспортов с визами до карантина", - отметил он.

По его словам, польские работодатели очень заинтересованы в украиснких работниках.

"Но подчеркну, для нас приоритетом является здоровье, как украинцев, так и поляков, и законодательство Украины", - отметил Цихоцкий.

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