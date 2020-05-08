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Новости Коронавирус и карантин
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Около 10-15% заробитчан вернулись из Польши в Украину из-за пандемии коронавируса, - посол Цихоцкий

Около 10-15% заробитчан вернулись из Польши в Украину из-за пандемии коронавируса, - посол Цихоцкий

В связи с пандемией COVID-19 в Украину из Польши вернулись до 15% работников, но пока они пытаются попасть обратно.

Как инорфмирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

"У нас в Польше сейчас около миллиона граждан Украины, которые не вернулись и работают или учатся там. Около 10-15%, 180 тыс. - вернулись. Сейчас многие украинцы обращается с этим вопросом и мы решили ограниченным путем, но открыть визовые процедуры. С понедельника работают визовые центры, где остались тысячи паспортов с визами до карантина", - отметил он.

По его словам, польские работодатели очень заинтересованы в украиснких работниках.

"Но подчеркну, для нас приоритетом является здоровье, как украинцев, так и поляков, и законодательство Украины", - отметил Цихоцкий.

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Автор: 

карантин (16729) Польша (8538) украинцы (3880) заробитчане (587) Цихоцкий Бартош (41) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Як швидко держава реагує на потреби людей.
Навіть якщо це не її громадяни.
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08.05.2020 10:29 Ответить
Якщо вони лишаться в Польщі, то їхні нащадки виростуть поляками.
А в нас лишиться пустка і вата дурнувата.
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08.05.2020 10:30 Ответить
Уже переехавшие вместе со своими родителями дети, через 7-8 лет (после получения гражданства) будут считать себя поляками. Так же как дети переехавшие из России в Украину в 90х.
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08.05.2020 13:21 Ответить
практически всех остальных, уже можно отнести к эмигрировавшим в польску. если они остались там, то это уже не сезонники или краткосрочники. у них есть минимум медстраховка. а значит и остальной пакет к ней, обеспечиваемый видом на жительство.
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08.05.2020 10:35 Ответить
Медстраховка есть у любого кто ОФИЦИАЛЬНО трудоустроен. Даже по визе на 6 месяцев.
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08.05.2020 13:17 Ответить
Только карантин закончится уедет ещё в десять раз больше. В Украину даже узбеки и таджики не едут, такие гроши платят
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08.05.2020 10:49 Ответить
Треба починати платити чесні європейські зарплати , щоб виїзд людей за кордон не нагадував евакуацію . Бо ті що повернулися , зрозуміли що серйозно вляпались і рвуться назад .
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08.05.2020 11:07 Ответить
 
 