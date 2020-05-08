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Введение страховой модели медицины невозможно без проведения медреформы, - "слуга народа" Радуцкий

Введение страховой модели медицины невозможно без проведения медреформы, -

Без реформы финансирования системы здравоохранения медицинское страхование не может работать.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ.

"В программе президента записано внедрение страховой модели медицины. Но без проведения реформы не может быть никакой страховой модели! Я понимаю, что, если завтра примут закон о медицинском страховании, он не заработает, потому что без реформы финансирования системы здравоохранения медицинское страхование не может работать", - рассказал он.

Радуцкий подчеркнул, что "страховая компания не может платить по историческому бюджету, она может платить только за услугу. И мы к этому рано или поздно обязательно придем".

"Для этого необходимо, чтобы к 2021 году на медицину выделялось не менее 6% ВВП, о чем говорил и президент. Тогда медпомощь будет качественной, не будет обмана ни пациента, ни врачей", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изменений в закон о медреформе не будет, - Радуцкий

Автор: 

медицина (2529) страхование (196) Радуцкий Михаил (288) медреформа (122)


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сейчас вместо "страховой" ударными темпами вводят "запугивательную" медицину!
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08.05.2020 10:47 Ответить
Радуцкий - это кто? Какого хрена оно решает что возможно , а что невозможно? Иди нах, возомнил из себя бога. Тварь така. У вас, сатанистов все невозможно, во всех странах уже давно возможно и страховая медицина давно есть, а у нас невозможно, потому что такие вот радуцкие получают власть, влезают в нее как червяки и решают за народ , что медицина в Украине вообще невозможна.
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08.05.2020 10:48 Ответить
корупционер, хорошо понимает о чем блеет и где можно монет спилить ....Реформа .каким боком к страхованию?Реформируй медицину с застраховаными врачами ,что мешает???
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08.05.2020 10:51 Ответить
Страховая медицина это преступление против украинского народа, ибо попрание Конституции Украины.
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08.05.2020 11:14 Ответить
Введение страховой медицины сейчас невозможно из за низкого уровня жизни и высоких налогов. И никакая реформа здесь помочь не может.
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08.05.2020 11:26 Ответить
как же вы воровать будете при страховой медицине? конечно ее будут оттягивать до последнего
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08.05.2020 14:38 Ответить
 
 