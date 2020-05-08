Введение страховой модели медицины невозможно без проведения медреформы, - "слуга народа" Радуцкий

Без реформы финансирования системы здравоохранения медицинское страхование не может работать.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ.

"В программе президента записано внедрение страховой модели медицины. Но без проведения реформы не может быть никакой страховой модели! Я понимаю, что, если завтра примут закон о медицинском страховании, он не заработает, потому что без реформы финансирования системы здравоохранения медицинское страхование не может работать", - рассказал он.

Радуцкий подчеркнул, что "страховая компания не может платить по историческому бюджету, она может платить только за услугу. И мы к этому рано или поздно обязательно придем".

"Для этого необходимо, чтобы к 2021 году на медицину выделялось не менее 6% ВВП, о чем говорил и президент. Тогда медпомощь будет качественной, не будет обмана ни пациента, ни врачей", - сказал он.

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