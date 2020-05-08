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Корректный перерасчет тарифов на медуслуги завершится до конца года, а с 2021 г. система заработает, - "слуга народа" Радуцкий

Корректный перерасчет тарифов на медуслуги завершится до конца года, а с 2021 г. система заработает, -

Корректный перерасчет тарифов на медицинские услуги завершится до 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такой прогноз сделал председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Думаю, расчет пакетов по реальной стоимости завершится до конца года. И с 2021 года система должна полноценно заработать", - сказал он.

Радуцкий отметил, что в течение 10 дней будут пересмотрены тарифы на пакеты по COVID-19, экстренной медпомощи, инфаркту и инсульту.

"Они более или менее готовы. Следующие пакеты тоже будут делать быстро. Сейчас это сделать проще, потому, что у НСЗУ уже есть опыт, как это делать", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо ввести страхование пациентов от врачебной ошибки, - "слуга народа" Радуцкий

Напомним, ранее Радуцкий сообщил, что изменений в принятый в 2017 году закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" (т.н. закон о медреформе) не будет, планируются изменения в закон о госбюджете.

медицина (2529) Радуцкий Михаил (288) медреформа (122)


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Мы тут посчитаем и все распилим А ВЫ СОСИТЕ ЛОХИ!!
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08.05.2020 10:49 Ответить
Давно пора этого кретина отстранить от государственной медицины
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08.05.2020 10:49 Ответить
Денег на медицину нет, медикам уже сообщили, что вся медицина переходит на хозрасчёт. Теперь для населения вся госмедицина будет платной. Но по зомбоящику власти будут трындеть, что это виновата реформа Супрун, виноват Порошенко, виновата эпидемия, но только не новые власти, бубачька ещё и запилит видосиков, от которых зелебобы буквально кончают. Вот такой вот приблизительно расклад.
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08.05.2020 10:53 Ответить
Если виновата реформа СУПРУН почему они (новая власть ЗЕ) её не отменят?!!
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08.05.2020 10:54 Ответить
Такой вопрос в голову зелебоба никогда не придёт, потому что голова зелибоба заполнена шоу г+г.
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08.05.2020 10:55 Ответить
Та дайте им еще 100 дней!
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08.05.2020 10:55 Ответить
 
 