Корректный перерасчет тарифов на медуслуги завершится до конца года, а с 2021 г. система заработает, - "слуга народа" Радуцкий

Корректный перерасчет тарифов на медицинские услуги завершится до 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такой прогноз сделал председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Думаю, расчет пакетов по реальной стоимости завершится до конца года. И с 2021 года система должна полноценно заработать", - сказал он.

Радуцкий отметил, что в течение 10 дней будут пересмотрены тарифы на пакеты по COVID-19, экстренной медпомощи, инфаркту и инсульту.

"Они более или менее готовы. Следующие пакеты тоже будут делать быстро. Сейчас это сделать проще, потому, что у НСЗУ уже есть опыт, как это делать", - сказал он.

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Напомним, ранее Радуцкий сообщил, что изменений в принятый в 2017 году закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" (т.н. закон о медреформе) не будет, планируются изменения в закон о госбюджете.