Кива назвал "прИмьера" Шмыгаля нацистом и врагом родины: Для него не существует 9 мая

Народный депутат "ОПЗЖ" Илья Кива обвинил премьер-министра Дениса Шмыгаля в нацизме.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Примьер-министр Украины Шмыгаль, вчера на официальной встречи с моей парламентской фракцией заявил, что для него праздника 9 мая - "Дня Победы" не существует...

Объявляю нациста-Шмыгаля врагом моей Родины, с которыми я буду бороться!" - говорится в посте Кивы (орфография сохранена. - Ред.).

Следует отметить, что нардеп также употребил по отношению к премьеру ряд других оскорбительных фраз.

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