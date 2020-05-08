Кива назвал "прИмьера" Шмыгаля нацистом и врагом родины: Для него не существует 9 мая
Народный депутат "ОПЗЖ" Илья Кива обвинил премьер-министра Дениса Шмыгаля в нацизме.
Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Примьер-министр Украины Шмыгаль, вчера на официальной встречи с моей парламентской фракцией заявил, что для него праздника 9 мая - "Дня Победы" не существует...
Объявляю нациста-Шмыгаля врагом моей Родины, с которыми я буду бороться!" - говорится в посте Кивы (орфография сохранена. - Ред.).
Следует отметить, что нардеп также употребил по отношению к премьеру ряд других оскорбительных фраз.
Топ комментарии
+59 AICS AICS
показать весь комментарий08.05.2020 10:51 Ответить Ссылка
+46 Утилизация ватников
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+40 Владислав Ткаченко #456666
показать весь комментарий08.05.2020 10:52 Ответить Ссылка
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Ай молодца! Ржу!!
Нехай йде займатися своєю цюцюркою, а з Ради геть!
Ото навибирали, най мені Боже простить!
Ківа ніби ж проти вати раніше був...
А виявився замаскованим запроданцем.
"Сегодня какие взаимоотношения с министром (Аваковым - ред.) - я вам искренне хочу сказать, что я этому человеку доверяю. И думаю, что он доверяет мне. Могу ли я его назвать другом? Думаю, да. Это человек, который действительно привел меня в политику и сделал для формирования моей личности достаточно много."
- А если найдем?
ЗЫ: Мудак - вот подходящее слово для этой жертвы пьяного зачатия: в нем даже при желании не ошибёшься.
Отак воно виглядало на кримблокаді. https://www.youtube.com/watch?v=vnE755EmVLY
Добре маскувалася та мразота..
убил Гитлера лопатой.
реабилитированных"...
Ну, помяни спокойно, сходи на могилу деда или просто к вечному огню. Положи тюльпаны, выпей 100 грамм. Просто, тихо, с уважением. Яйца при этом негоже чесать.
Ну какое ты имеешь отношение к той войне. 8-9 мая день ПАМЯТИ, а не шабаша. Не уподобляйся России. Она развязала войну вместе с Германией, а теперь назвала сама себя победителем. Над кем? И те, и те преступники против человечества. И только за то, что один победил другого, этому второму не быть богом на земле.
А воинам, павшим в той войне, вечная память, и земля над ними - пухом.
Як мило!