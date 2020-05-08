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Кива назвал "прИмьера" Шмыгаля нацистом и врагом родины: Для него не существует 9 мая

Кива назвал

Народный депутат "ОПЗЖ" Илья Кива обвинил премьер-министра Дениса Шмыгаля в нацизме.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Примьер-министр Украины Шмыгаль, вчера на официальной встречи с моей парламентской фракцией заявил, что для него праздника 9 мая - "Дня Победы" не существует...

Объявляю нациста-Шмыгаля врагом моей Родины, с которыми я буду бороться!" - говорится в посте Кивы (орфография сохранена. - Ред.).

Следует отметить, что нардеп также употребил по отношению к премьеру ряд других оскорбительных фраз.

Смотрите также: В оккупированном Севастополе к 9 мая вывесили портрет Сталина. ФОТО

Кива назвал прИмьера Шмыгаля нацистом и врагом родины: Для него не существует 9 мая 01

День Победы (1231) Кива Илья (398) Шмыгаль Денис (2736)


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Топ комментарии
+59
Борись с рукоблудием киви
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08.05.2020 10:51 Ответить
+46
Сколько эбонутых украинская земля носит.
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08.05.2020 10:52 Ответить
+40
Членомяка против нацистов)
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08.05.2020 10:52 Ответить
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Борись с рукоблудием киви
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08.05.2020 10:51 Ответить
"Ударим суходрочкой по фашизму" - депутат ******** - Кива
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08.05.2020 11:09 Ответить
скоріш - "зажопо-зажидяєвець"
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08.05.2020 12:03 Ответить
комуніст-ексгібіціоніст ))
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08.05.2020 11:24 Ответить
дрочун-забияка
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08.05.2020 11:39 Ответить
тот неловкий момент, когда даже не могу определиться, за кого "болеть"
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08.05.2020 10:51 Ответить
За победителя в нанайской борьбе.
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08.05.2020 11:23 Ответить
Сколько эбонутых украинская земля носит.
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08.05.2020 10:52 Ответить
73%
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08.05.2020 11:03 Ответить
4522450 дебилов.
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08.05.2020 12:03 Ответить
В выгребную клоаку ЖОПОблок слито все самое смрадное дерьмо, все отбросы украинской политической помойки. " Сколько ублюдков которые голосовали за то дерьмо ходит вокруг. И некоторые из них не тупые. Они просто полны смрадного говна".
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08.05.2020 13:07 Ответить
Членомяка против нацистов)
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08.05.2020 10:52 Ответить

Ай молодца! Ржу!!
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08.05.2020 11:01 Ответить
Насмешил! Молодец!
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08.05.2020 12:23 Ответить
Вся власть-клоуны,приспособленцы и брехуны.
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08.05.2020 10:52 Ответить
Весь лексикон русо-пропаганды исходит из этой лысой башки тупой
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08.05.2020 10:53 Ответить
Ну если для КИвы Родина - сталинский СССР, то пусть там и идет в депутаты, схерали он в Украине депутатствует?
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08.05.2020 10:53 Ответить
Видно, дела у *опоблока совсем плохи, если приходится подбирать пациентов психбольницы.
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08.05.2020 10:55 Ответить
Они сами к ОПЗЖ оппым сползаются.
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08.05.2020 12:05 Ответить
Ето известно. У него и справка есть.
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08.05.2020 11:03 Ответить
Идиоты за него голосовали. А он просто ненормальный.
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08.05.2020 11:04 Ответить
Не .Это типичный приспособленец,наподобие усика.Ведь сперва он сам был нацистом,потом социалистом ,теперь вот в опизженном блоке
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08.05.2020 11:15 Ответить
Психических заболеваний нет. Просто дурак.
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08.05.2020 11:22 Ответить
Маладец,иди иички почеши!!!
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08.05.2020 10:55 Ответить
Ця недолуга Ківа свою мову забула, а рассєянської нормально не вивчило, отже ні однією ні писати, ні розмовляти нормально не в змозі. Що взагалі такий даун робить у парламенті?
Нехай йде займатися своєю цюцюркою, а з Ради геть!
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08.05.2020 10:57 Ответить
Где берутся такие мудаки как кива и вся шайка лейка партия в которой оно состоит? Дрочеры и совкодрочеры, мрази конченные!****, на рашку!
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08.05.2020 10:59 Ответить
Він не написав, якої родіни
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08.05.2020 11:00 Ответить
Киве можно говорить все что хочет и даже дрочить налюдях. У него и справка их психушки есть. Только не понятно по какому праву Аваков дал Киве наградной пистолет? Ведь если Кива кого то застрелит то он по выше сказанным причинам является неосудным, а вот те кто ему дал в руки оружие и посадили на государственную службу должны будут ответить перед законом.
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08.05.2020 11:00 Ответить
а Вам відомо, що цей неадкват має звання підполковника поліції і навіть працював заступником начальника Херсонського обл. упр. МВС?
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08.05.2020 12:05 Ответить
Объявляю киву буйнопомешанной ватной дрочилой.😊
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08.05.2020 11:01 Ответить
Кива не всегда дрочил в Раде. "Кива судим за коррупционное преступление и амнистирован при сомнительных обстоятельствах", - "Наші гроші" показали психбольницу, в которой по документам лечился нардеп от ОПЗЖ.
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08.05.2020 11:02 Ответить
Что то х....я, что то х....я. Два дебила из ларца, одинаковых с лица.
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08.05.2020 11:02 Ответить
Нацист -фашист - коммунист -дедывыпивалист - Илья Членограй ! А может и гомосексуалист ?
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08.05.2020 11:02 Ответить
А цей рукоблуд не сказав: що ж за свято 9-го травня? Мабуть таке саме, як і 26-е квітня? Може най тоді вже святкує ще й 6-го та 9-го серпня?
Ото навибирали, най мені Боже простить!
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08.05.2020 11:04 Ответить
Вышел КИВИ на крыльцо почесать свое Яйцо ( у него оно одно ) оно крипторх .
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08.05.2020 11:04 Ответить
Кива это современный Шариков, он даже похож на персонажа из фильма "Собачье сердце".
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08.05.2020 11:04 Ответить
О, майн Готт!!! И этот ******* для нас законы принимает, вместо таблеток... *****, еще раз спасибо нариду!
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08.05.2020 11:08 Ответить
победобес.... ))
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08.05.2020 11:09 Ответить
Ківа назвав "прим'єра" Шмигаля нацистом і ворогом батьківщини: Для нього не існує 9 Травня - Цензор.НЕТ 7903
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08.05.2020 11:11 Ответить
Ого, воно читати вміє )))
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08.05.2020 11:25 Ответить
Ківа назвав "прим'єра" Шмигаля нацистом і ворогом батьківщини: Для нього не існує 9 Травня - Цензор.НЕТ 2897
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08.05.2020 11:11 Ответить
Не стоит уважаемому изданию цитировать и комментировать творчество боксеров и душевнобольных...)
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08.05.2020 11:11 Ответить
Ківа назвав "прим'єра" Шмигаля нацистом і ворогом батьківщини: Для нього не існує 9 Травня - Цензор.НЕТ 6249
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08.05.2020 11:11 Ответить
Яке воно безграмотне...
Ківа ніби ж проти вати раніше був...
А виявився замаскованим запроданцем.
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08.05.2020 11:12 Ответить
Он был правосеком))) Пока не проворовался там)
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08.05.2020 11:13 Ответить
Це ідеологічна шльондра.
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08.05.2020 11:16 Ответить
не зовсім так. Спочатку він був у батальоні тероборони "Полтава", потім аваков витягнув його наверх, він працював заступником начальника обл умвс у Херсонській області, навіть був "куратором" блокади Криму восени 2015 року. Але з ПС у нього не склалися відносини, правосекі (особливо херсонські) його ненавидили, він відповідав взаємністю.
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08.05.2020 12:08 Ответить
До милицейского спецбата Полтава, он был правосеком. Потом уже всё остальное.
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08.05.2020 12:36 Ответить
ну може я чогось й не знаю. Але у 15 році ПС з ним не товаришував
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08.05.2020 12:47 Ответить
В ПС он был с весны 14 года.
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08.05.2020 12:51 Ответить
Ківа просто дібіл . Бо то тоді получається , що всі нормальні люди в цілому світі - фожизди . Реальний дібіл
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08.05.2020 11:12 Ответить
Чке свято твердолобий малоросе - це трагедія не тільки бувшого радянського народу, а і встого світу.
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08.05.2020 11:12 Ответить
Кива не перестаёт удивлять) Походу дна в его "разуме" нет)
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08.05.2020 11:12 Ответить
він - типовий приспособленець, людина-прилипала. До того ж нахабний та самовпевнений, бо безкарність породжує вседозволеність
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08.05.2020 12:10 Ответить
Ківа назвав "прим'єра" Шмигаля нацистом і ворогом батьківщини: Для нього не існує 9 Травня - Цензор.НЕТ 834
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08.05.2020 11:13 Ответить
Ківа назвав "прим'єра" Шмигаля нацистом і ворогом батьківщини: Для нього не існує 9 Травня - Цензор.НЕТ 5982
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08.05.2020 11:16 Ответить
слаткая парачка...
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08.05.2020 11:24 Ответить
Друг другу ? Как на брудершафт , правой рукой )))
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08.05.2020 13:35 Ответить
"Председатель Социалистической партии Украины Илья Кива заявил, что может назвать министра внутренних дел Арсена Авакова своим другом.
"Сегодня какие взаимоотношения с министром (Аваковым - ред.) - я вам искренне хочу сказать, что я этому человеку доверяю. И думаю, что он доверяет мне. Могу ли я его назвать другом? Думаю, да. Это человек, который действительно привел меня в политику и сделал для формирования моей личности достаточно много."

Ківа назвав "прим'єра" Шмигаля нацистом і ворогом батьківщини: Для нього не існує 9 Травня - Цензор.НЕТ 5099
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08.05.2020 11:19 Ответить
Скажи хто твій корифан і я скажу хто ти.
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08.05.2020 11:35 Ответить
два перевертня
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08.05.2020 12:11 Ответить
Ось це тупе бидло вважає себе елітою ,не дивно що це колоборант з опзж ,хоч Шмигаль мені абсолютно байдужий.
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08.05.2020 11:20 Ответить
- Ветераны есть?
- А если найдем?
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08.05.2020 11:20 Ответить
кива бисграматный далпойоп коцап мудак
ЗЫ: Мудак - вот подходящее слово для этой жертвы пьяного зачатия: в нем даже при желании не ошибёшься.
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08.05.2020 11:22 Ответить
ківа - це приклад безсоромного 3,14дараса, який за 5 років мімікрував з ярого патріота до прихильника просвинособачої партії "зажиддя"
Отак воно виглядало на кримблокаді. https://www.youtube.com/watch?v=vnE755EmVLY
Добре маскувалася та мразота..
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08.05.2020 11:27 Ответить
Ще наступній владі прийдеться перевіряти цього "патріота" - чи не стріляв він в спину нашим бійцям, чи не зливав на них інформацію з "лівого" телефону?
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08.05.2020 11:27 Ответить
Общество больно, а потому и кива - депутат. Его там держат не для умного чего-нибудь, а для потенциального мордобоя. И справка есть, если что. Но опять-же: за этого червя кто-то не слишком психически и умственно здоровый голосовал.
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08.05.2020 11:29 Ответить
При Сталине для Кивы нашлась бы работа в НКВД. Вот такие уроды пытали наших дедов в 37, такие расстреливали в спины в заградотрядах на передовой, такие потом ходили по школам и рассказывали детям басни о войне. Тупой маньяк - такие сегодня и идут в беркуты и полицию, чтобы издеваться над людьми под прикрытием закона. Эту мразь надо уничтожать или садить на нары. Где народное вече, где майдан? Порошенко все просрал, а теперь его дело подхватил гнусавый юморист.
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08.05.2020 11:30 Ответить
1000%
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08.05.2020 11:35 Ответить
Типовий "Шариков". І це непорозуміння, хворе на всю голову, сидить у парламенті. Одна рука тримає пістолет, вкладений туди Ариваковим, друга, самі знаєте де. Законотворець?! В якій нормальній країні може перебувати отаке в парламенті? Ніде, лише у нас. І питання не в існуванні цього "Шарика", таких завжди хватало. Питання у виборцях які таке обирають.
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08.05.2020 11:34 Ответить
А хіба в ОПЗЖ є не хворі на голову?
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08.05.2020 11:37 Ответить
Яке лайно наверху...
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08.05.2020 11:37 Ответить
Ківа - яскравий представник партії Медведчука- сина поліцая- коллаборанта. А коллаборанти честі і гідності не мають. Тому зараз опезежопці підтанцьовують москві, прийде хтось сильніший , будуть лизати дупу їм . До речі у цього дебіла Ківи і справка є що воно ДЕБІЛ.
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08.05.2020 11:44 Ответить
Ківа назвав "прим'єра" Шмигаля нацистом і ворогом батьківщини: Для нього не існує 9 Травня - Цензор.НЕТ 2248
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08.05.2020 11:50 Ответить
Шмигаль - нацист,его патрон Ахметов - Гитлер..... Кива - Зоя Космедемьянская....... ну потому, что проституткой была и до войны в психбольнице лежала(страдала шизой) ... задокументированный факт...
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08.05.2020 11:51 Ответить
Вместе с Аркадием Гайдаром. На лавочке в больничном парке рядышком сидели и ворковали о судьбе человечества.
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08.05.2020 12:32 Ответить
Ківа назвав "прим'єра" Шмигаля нацистом і ворогом батьківщини: Для нього не існує 9 Травня - Цензор.НЕТ 6858
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08.05.2020 11:51 Ответить
Стока интереса к словам ненормального яйцечеса ? Нахрен он нужен ! Больного лечить надо .а какие у нас лекарства? Пурген ?
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08.05.2020 11:51 Ответить
ліки є різні, різного калібру))
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08.05.2020 12:13 Ответить
Якби Шмигаль був нацистом то Кива, Медведчук, Рабінович, Бойко і ті хто їздить за методичками до ФСБ в Москву були б з вибитими в Гестапо зубами і запроторені в концтабір.
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08.05.2020 12:02 Ответить
Лысый Кива конопатый ,
убил Гитлера лопатой.
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08.05.2020 12:31 Ответить
Нацист Шмигаль с портретом Гитлера - это даже ярче жидобандеровцев)
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08.05.2020 12:33 Ответить
Прокацапские мрази чуствуют себя все вольготнее при такой же власти
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08.05.2020 12:48 Ответить
когда сралина похоронили у кремлевской стены,на его могилепоявился венок с надписью: "Посмертно репрессированному от посмертно
реабилитированных"...
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08.05.2020 13:03 Ответить
Їздити до мокшів небезпечно. У ківи й так в голові пусто було, а тепер ще й вати напхали.
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08.05.2020 13:04 Ответить
Для того і їздив, щоб у внутрічерепний вакуум напхали вати.
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08.05.2020 20:05 Ответить
В выгребную клоаку ЖОПОблок слито все самое смрадное дерьмо, все отбросы украинской политической помойки. " Сколько ублюдков которые голосовали за то дерьмо ходит вокруг. И некоторые из них не тупые. Они просто полны смрадного говна".
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08.05.2020 13:05 Ответить
дебил, как и те, кто за него и его опзж голосовал.
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08.05.2020 13:31 Ответить
Сколько можно пиариться на войне?
Ну, помяни спокойно, сходи на могилу деда или просто к вечному огню. Положи тюльпаны, выпей 100 грамм. Просто, тихо, с уважением. Яйца при этом негоже чесать.
Ну какое ты имеешь отношение к той войне. 8-9 мая день ПАМЯТИ, а не шабаша. Не уподобляйся России. Она развязала войну вместе с Германией, а теперь назвала сама себя победителем. Над кем? И те, и те преступники против человечества. И только за то, что один победил другого, этому второму не быть богом на земле.
А воинам, павшим в той войне, вечная память, и земля над ними - пухом.
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08.05.2020 13:33 Ответить
Вот интересно в 2014-16 годах он вызывал даже чувство уважения к нему, а сейчас ну это существо ниже свиньи находится в эволюционной цепочке.
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08.05.2020 14:22 Ответить
Свинья добралась до корыта.
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09.05.2020 07:45 Ответить
Ударь по этому правой рукой
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08.05.2020 14:29 Ответить
деды строчили, а мы дрочили )))
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08.05.2020 14:33 Ответить
Срач між ведмедчуком і ахметовим у виконанні їхніх холопів.
Як мило!
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08.05.2020 15:18 Ответить
 
 