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В Украине нужно ужесточить контроль над загрязнением воздуха, - врио председателя Госэкоинспекции Фирсов

В Украине нужно ужесточить контроль над загрязнением воздуха, - врио председателя Госэкоинспекции Фирсов

В Украине нужно ужесточить контроль над загрязнением воздуха и убрать коррупционный фактор из государственного нормирования загрязнения.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение выразил врио главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в своей статье для ZN.UA.

"Так случилось, что сейчас методика расчетов убытков от загрязнения воздуха не работает. Эта методика устанавливала единые на территории Украины правила определения размеров возмещения и взыскания убытков в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками", - пишет Фирсов.

В августе 2018 года Окружной административный суд Киева признал приказ, которым была утверждена методика, противоправным и недействующим. Чтобы возобновить ее действие, нужно издать новый приказ и зарегистрировать его в Министерстве юстиции.

"Как ни странно, но этот процесс длится уже более года. И более года инспекция не может рассчитывать, налагать и взыскивать убытки за загрязнение атмосферного воздуха. Такая ситуация недопустима, ведь безнаказанность порождает пренебрежение экологическими нормами", - пишет автор.

Система государственного нормирования загрязнения тоже не работает – предприятия в погоне за прибылями коррумпируют разрешительные органы и добиваются принятия выгодных для себя норм загрязнения.

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"Условно говоря, государство проверяет каждого загрязнителя и устанавливает ему норму допустимого загрязнения. Эта норма тщательно просчитывается и не должна вредить организму человека, если расстояние от источника загрязнения довольно большое. Но, к сожалению, в нашей стране очень часто трубы заводов и окна детских садиков разделены лишь забором", - подчеркивает и.о. главы ГИЭ.

Поэтому все эти тщательно просчитанные нормы, даже если бы их и соблюдали, не работают. А страдают от этого в первую очередь люди, которым не повезло жить рядом с предприятиями.

Например, Госэкоинспекция регулярно получает жалобы на выбросы от живущих вблизи мусоросжигательного завода "Энергия". По сравнению с прошлым разрешением ему увеличили норму выбросов вдвое.

"Следует провести аудит разрешений хотя бы для топ-100 предприятий-загрязнителей, и, я уверен, там можно найти много интересного. Приведение разрешений к адекватному уровню выбросов в несколько раз уменьшит промышленную нагрузку на окружающую среду", - настаивает Фирсов.

воздух (175) Госэкоинспекция (148) загрязнение (256) экология (1610) Фирсов Егор (154)


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Топ комментарии
+2
нужно ужесточить/углУбить, сделать ширше.Как всегда.
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08.05.2020 11:06 Ответить
+1
Да мы и сами об этом знаем..
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08.05.2020 11:30 Ответить
+1
Обо всём и ни о чём. Для того, чтоб грант получить, Егорке обычно таких разглагольствований хватало, потому гнёт привычную линию.
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08.05.2020 16:32 Ответить
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нужно ужесточить/углУбить, сделать ширше.Как всегда.
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08.05.2020 11:06 Ответить
Да мы и сами об этом знаем..
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08.05.2020 11:30 Ответить
Обо всём и ни о чём. Для того, чтоб грант получить, Егорке обычно таких разглагольствований хватало, потому гнёт привычную линию.
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08.05.2020 16:32 Ответить
Фирсов- лымарь какой то
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08.05.2020 11:06 Ответить
Та нет, не лымарь, а просто в активном поиске. Ищет под кого-бы лечь, чтоб взяли на содержание. Им ведь власть и нужна была для того, чтоб куда-то приткнуться. Это их шанс, иначе снова на помойке окажутся.)))
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08.05.2020 19:22 Ответить
Только воздуха?

Исследование, проведенное Институтом ХВ НАН Украины, показало, что питьевая вода, поставляемая украинцам, содержит множество фармацевтических препаратов, включая антибиотики, половые гормоны, успокоительные и антисудорожные препараты, обезболивающие, а также многие другие, отпускаемые только по рецепту врача.

Производимая муниципальная очистка неспособна удалить из воды фармацевтические препараты. Кроме того, эксперты установили, что добавление в воду хлора, стандартная процедура при очистке воды, напротив, усиливает токсичность некоторых содержащихся в ней лекарственных средств.
Представители фармацевтических фирм, в свою очередь, заявляют, что лекарства, содержащиеся в питьевой воде не наносят ущерба здоровью человека и окружающей среде, ввиду низкой концентрации, однако многие ученые полагают, что по прошествию десятков лет, негативный эффект от загрязненной таким образом воды, проявится в полной мере.

Уже проявился, в Черновицкой области.
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08.05.2020 11:09 Ответить
Начните с ТЕС Ахметова. Грязнее предприятий в Украине нет. Хотя Ахметов вам покажет фигу
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08.05.2020 11:13 Ответить
Та не! Он не такой. Возьмёт на работу...
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08.05.2020 11:29 Ответить
Как всегда, "нужно что-то делать". А то мы можем? Только штарфовать.
Эпидемия? Будем штрафовать гуляющих по паркам.
Горят торфяники? Будем штрафовать таксопарки и курильщиков.
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08.05.2020 11:14 Ответить
Для этого необходимо ужесточить очистку воды и воздуха новыми,
высокоэффективными установками. А контроль простой -- вода сброс

после очистных сооружений выше водозабора, это для того, чтобы сами
чувствовали степень очистки. Это всё в Европе 20 лет назад.
А воздух чистить не циклонами, а фильтрами, катриджевой системой.
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08.05.2020 11:16 Ответить
В Украине нужно ужесточить контроль над загрязнением воздуха, - врио председателя Госэкоинспекции Фирсов - Цензор.НЕТ 6867. .
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08.05.2020 11:18 Ответить
прямо репрезентация всех наших министров в одном лице
вроде и посмеяться хочется, только шо-то это так нас цепляет, шо и не смешно
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09.05.2020 06:33 Ответить
"Надо что то делать.. надо что то делать.. надо.. выпить"!
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08.05.2020 11:32 Ответить
Пердунов заставят еще одну маску носить?
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08.05.2020 11:41 Ответить
Маски носить нужно сейчас всем и пердунам и непердунам, плюс перчатки и пользоваться антисептиками, а еще дистанция - наше все.
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08.05.2020 19:52 Ответить
ФИРСОВ НЕ ИМЕЕТ ДАЖЕ ЗАКОНЧЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ НИГДЕ РАНЕЕ НЕ РАБОТАЛ. НУ ЧТО ЭТО ТАКОЕ!!!
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08.05.2020 12:37 Ответить
Главное правильные речи произносить, а образование для власти не суть важно. Ну что толку, если у него и будет магистратура по менеджменту, купленная родителями, пока он по клубнякам с девочками зажигал?)))
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08.05.2020 19:19 Ответить
Ещё один говоритель ртом, коих мы на своём веку видели немерено. Егорка, ты нам не рассказывай, мы тебе и сами рассказать можем. Грантоед, ничего не понимающий в том, что он делает, зато строчащий посты по поводу каждого шага.
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08.05.2020 16:29 Ответить
Хороший мальчик, напоминает чем-то "заднеприводного". Тоже говорит правильные речи, красиво и притягательно, но вот делать... Да, пару штрафов содрал, для приличия, а затем начал в Фесбуке пиариться, рассказывать о планах и очередности намеченных проверок, на каких-то второстепенных обьектах. Вобщем работает в том-же духе, что и предшественники.)))
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08.05.2020 19:16 Ответить
Фирсов - знатный самопиарщик. умеет не только красиво говорить, много обещать, но еще и активно посты на Фейсбуке сочиняет. только вот пользы от этой имитации деятельности нет и быть не может
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10.05.2020 22:49 Ответить
 
 