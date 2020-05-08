В Украине нужно ужесточить контроль над загрязнением воздуха, - врио председателя Госэкоинспекции Фирсов

В Украине нужно ужесточить контроль над загрязнением воздуха и убрать коррупционный фактор из государственного нормирования загрязнения.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение выразил врио главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в своей статье для ZN.UA.

"Так случилось, что сейчас методика расчетов убытков от загрязнения воздуха не работает. Эта методика устанавливала единые на территории Украины правила определения размеров возмещения и взыскания убытков в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками", - пишет Фирсов.

В августе 2018 года Окружной административный суд Киева признал приказ, которым была утверждена методика, противоправным и недействующим. Чтобы возобновить ее действие, нужно издать новый приказ и зарегистрировать его в Министерстве юстиции.

"Как ни странно, но этот процесс длится уже более года. И более года инспекция не может рассчитывать, налагать и взыскивать убытки за загрязнение атмосферного воздуха. Такая ситуация недопустима, ведь безнаказанность порождает пренебрежение экологическими нормами", - пишет автор.

Система государственного нормирования загрязнения тоже не работает – предприятия в погоне за прибылями коррумпируют разрешительные органы и добиваются принятия выгодных для себя норм загрязнения.

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"Условно говоря, государство проверяет каждого загрязнителя и устанавливает ему норму допустимого загрязнения. Эта норма тщательно просчитывается и не должна вредить организму человека, если расстояние от источника загрязнения довольно большое. Но, к сожалению, в нашей стране очень часто трубы заводов и окна детских садиков разделены лишь забором", - подчеркивает и.о. главы ГИЭ.

Поэтому все эти тщательно просчитанные нормы, даже если бы их и соблюдали, не работают. А страдают от этого в первую очередь люди, которым не повезло жить рядом с предприятиями.

Например, Госэкоинспекция регулярно получает жалобы на выбросы от живущих вблизи мусоросжигательного завода "Энергия". По сравнению с прошлым разрешением ему увеличили норму выбросов вдвое.

"Следует провести аудит разрешений хотя бы для топ-100 предприятий-загрязнителей, и, я уверен, там можно найти много интересного. Приведение разрешений к адекватному уровню выбросов в несколько раз уменьшит промышленную нагрузку на окружающую среду", - настаивает Фирсов.