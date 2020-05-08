В Украине нужно ужесточить контроль над загрязнением воздуха, - врио председателя Госэкоинспекции Фирсов
В Украине нужно ужесточить контроль над загрязнением воздуха и убрать коррупционный фактор из государственного нормирования загрязнения.
Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение выразил врио главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в своей статье для ZN.UA.
"Так случилось, что сейчас методика расчетов убытков от загрязнения воздуха не работает. Эта методика устанавливала единые на территории Украины правила определения размеров возмещения и взыскания убытков в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками", - пишет Фирсов.
В августе 2018 года Окружной административный суд Киева признал приказ, которым была утверждена методика, противоправным и недействующим. Чтобы возобновить ее действие, нужно издать новый приказ и зарегистрировать его в Министерстве юстиции.
"Как ни странно, но этот процесс длится уже более года. И более года инспекция не может рассчитывать, налагать и взыскивать убытки за загрязнение атмосферного воздуха. Такая ситуация недопустима, ведь безнаказанность порождает пренебрежение экологическими нормами", - пишет автор.
Система государственного нормирования загрязнения тоже не работает – предприятия в погоне за прибылями коррумпируют разрешительные органы и добиваются принятия выгодных для себя норм загрязнения.
"Условно говоря, государство проверяет каждого загрязнителя и устанавливает ему норму допустимого загрязнения. Эта норма тщательно просчитывается и не должна вредить организму человека, если расстояние от источника загрязнения довольно большое. Но, к сожалению, в нашей стране очень часто трубы заводов и окна детских садиков разделены лишь забором", - подчеркивает и.о. главы ГИЭ.
Поэтому все эти тщательно просчитанные нормы, даже если бы их и соблюдали, не работают. А страдают от этого в первую очередь люди, которым не повезло жить рядом с предприятиями.
Например, Госэкоинспекция регулярно получает жалобы на выбросы от живущих вблизи мусоросжигательного завода "Энергия". По сравнению с прошлым разрешением ему увеличили норму выбросов вдвое.
"Следует провести аудит разрешений хотя бы для топ-100 предприятий-загрязнителей, и, я уверен, там можно найти много интересного. Приведение разрешений к адекватному уровню выбросов в несколько раз уменьшит промышленную нагрузку на окружающую среду", - настаивает Фирсов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Исследование, проведенное Институтом ХВ НАН Украины, показало, что питьевая вода, поставляемая украинцам, содержит множество фармацевтических препаратов, включая антибиотики, половые гормоны, успокоительные и антисудорожные препараты, обезболивающие, а также многие другие, отпускаемые только по рецепту врача.
Производимая муниципальная очистка неспособна удалить из воды фармацевтические препараты. Кроме того, эксперты установили, что добавление в воду хлора, стандартная процедура при очистке воды, напротив, усиливает токсичность некоторых содержащихся в ней лекарственных средств.
Представители фармацевтических фирм, в свою очередь, заявляют, что лекарства, содержащиеся в питьевой воде не наносят ущерба здоровью человека и окружающей среде, ввиду низкой концентрации, однако многие ученые полагают, что по прошествию десятков лет, негативный эффект от загрязненной таким образом воды, проявится в полной мере.
Уже проявился, в Черновицкой области.
Эпидемия? Будем штрафовать гуляющих по паркам.
Горят торфяники? Будем штрафовать таксопарки и курильщиков.
высокоэффективными установками. А контроль простой -- вода сброс
после очистных сооружений выше водозабора, это для того, чтобы сами
чувствовали степень очистки. Это всё в Европе 20 лет назад.
А воздух чистить не циклонами, а фильтрами, катриджевой системой.
вроде и посмеяться хочется, только шо-то это так нас цепляет, шо и не смешно