Прокуратура проводит обыски в Харьковском горсовете в рамках дела о хищении 28 млн

В пятницу утром в департаментах Харьковского горсовета, по месту жительства их руководителей, коммунальных предприятий и субъектов хозяйствования проходят обыски в рамках расследования уголовного производства о завладении бюджетными средствами при проведении работ по освещению Харькова по договорам на общую сумму более 28 млн грн.

Об этом сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ.

"Всего в данном уголовном производстве одновременно проводится более 20 обысков в различных регионах страны. В настоящее время о подозрении никому не сообщалось, досудебное расследование продолжается", - отметил он.

Чубенко уточнил, что обыски проводят следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области и управление стратегических расследований в области под процессуальным руководством облпрокуратуры.

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