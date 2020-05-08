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Прокуратура проводит обыски в Харьковском горсовете в рамках дела о хищении 28 млн

Прокуратура проводит обыски в Харьковском горсовете в рамках дела о хищении 28 млн

В пятницу утром в департаментах Харьковского горсовета, по месту жительства их руководителей, коммунальных предприятий и субъектов хозяйствования проходят обыски в рамках расследования уголовного производства о завладении бюджетными средствами при проведении работ по освещению Харькова по договорам на общую сумму более 28 млн грн.

Об этом сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ.

"Всего в данном уголовном производстве одновременно проводится более 20 обысков в различных регионах страны. В настоящее время о подозрении никому не сообщалось, досудебное расследование продолжается", - отметил он.

Чубенко уточнил, что обыски проводят следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области и управление стратегических расследований в области под процессуальным руководством облпрокуратуры.

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горсовет (667) обыск (1906) прокуратура (5039) Харьков (7620)


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Ой не смішіть! Скільки вже було таких обшуків і де результати?
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08.05.2020 11:13 Ответить
Ни чем не окончится - возьмут чемодан денег и уедут. Зе такой же как и попэрэднык - такой же брехун и враль, аки *****.
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08.05.2020 11:18 Ответить
Етих самых миллионов етот горсовет стока натырил, что грузовиками возить можно ,но .....опять не найдут! У Харькове рулят дружные ребята . И не первый год . Бригада ,однако.
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08.05.2020 11:34 Ответить
Харьковский горсовет, где главой исполнительного комитета является Кернес Это ответка Зеленского на не соблюдения Кернесом условий карантина ,желание запустить метро,а так же войти в партию мэров
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08.05.2020 11:35 Ответить
Помните, как в известном телефонном разговоре с коломойским (где коломойский отчитывал гепу, что тот не сжег ТРЦ "Таргет"), гепа сказал ему "мы же одной крови",
так что, вангую, ничего не будет.
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09.05.2020 21:00 Ответить
 
 