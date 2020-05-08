Отказ Нацсовета по ТРВ проверять "1+1" за фейк о лабораториях США в Украине превращает его в политически ангажированный регуляторный орган, - Костинский

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания под председательством Ольги Герасимьюк, воздержавшись от назначения проверки 1+1, признал свою неготовность и неспособность противодействовать распространению российских фейков и российской пропаганды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил бывший член Нацсовета Сергей Костинский.

Комментируя решение регулятора не назначать внеплановую проверку телеканала за распространение фейка о тайных американских биолабораториях на территории Украины, Констинський обратил внимание, что несколько недель назад Нацсовет назначил проверку телеканала "Прямой" по той же статье закона "О телевидении и радиовещании", по которой была обязана назначить ее относительно 1 + 1.

"Несколько недель назад Нацсовет назначил проверку Прямогоиз-за признаков "распространения необъективной информации", но по этой же самой статье закона о телерадиовещании (статья 59.1) отказался назначать проверку 1 + 1, который распространил сюжет о "секретных биолабораториях США", - пишет Костинский.

По его словам, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания под председательством Ольги Герасимьюк, воздержавшись от назначения проверки 1+1, признал свою неготовность и неспособность противодействовать распространению российских фейков и российской пропаганды.

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"Состав Национального совета, в котором 4 из 7 членов ранее работали на 1 + 1 (председатель Ольга Герасимьюк, заместитель председателя Олег Черныш, ответственный секретарь Юрий Зиневич, член Нацсовета Елена Ницко), превращается в несбалансированный и политически ангажированный регуляторный орган", - говорится в сообщении.

"Национальный совет уже второй раз прикрывает редакционную политику 1 + 1. 14 ноября прошлого года он не смог назначить проверку телеканала из-за признаков нарушения языковых квот. Друзьям - все, врагам - закон", - резюмирует Костинский.

В то же время, в Госдепе США считают, что телеканал "1+1", показав материал о якобы работе "американских биолабораторий" в Украине, повторил фейк российской пропаганды. Об этом в среду заявил Джордж Кент, чиновник Госдепа США, ответственный за отношения с Украиной, во время онлайн-дискуссии "Укрепление отношений США с Восточной Европой во время пандемии".

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По его словам, эту историю в Украине "в игру ввел" Виктор Медведчук, которого Кент назвал "любимым украинцем Путина".

"Украинский телеканал "1+1", владельцем которого является олигарх Коломойский, повторил российскую дезинформацию, которая касалась лабораторий", - прокомментировал Кент показ скандального телесюжета на украинском телеканале.

По его словам, когда частный телеканал повторяет ложь, это свидетельствует о нехватке журналистской целостности.

"Я думаю, каждый должен спросить у них (об ответственности - Ред.), но это не тот вопрос, который США будут поднимать на правительственном уровне, это частное медиа. И это подчеркивает важность иметь активное независимое расследовательское медиа - в каждой стране", - резюмировал Кент.

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