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Отказ Нацсовета по ТРВ проверять "1+1" за фейк о лабораториях США в Украине превращает его в политически ангажированный регуляторный орган, - Костинский

Отказ Нацсовета по ТРВ проверять

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания под председательством Ольги Герасимьюк, воздержавшись от назначения проверки 1+1, признал свою неготовность и неспособность противодействовать распространению российских фейков и российской пропаганды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил бывший член Нацсовета Сергей Костинский.

Комментируя решение регулятора не назначать внеплановую проверку телеканала за распространение фейка о тайных американских биолабораториях на территории Украины, Констинський обратил внимание, что несколько недель назад Нацсовет назначил проверку телеканала "Прямой" по той же статье закона "О телевидении и радиовещании", по которой была обязана назначить ее относительно 1 + 1.

"Несколько недель назад Нацсовет назначил проверку Прямогоиз-за признаков "распространения необъективной информации", но по этой же самой статье закона о телерадиовещании (статья 59.1) отказался назначать проверку 1 + 1, который распространил сюжет о "секретных биолабораториях США", - пишет Костинский.

По его словам, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания под председательством Ольги Герасимьюк, воздержавшись от назначения проверки 1+1, признал свою неготовность и неспособность противодействовать распространению российских фейков и российской пропаганды.

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"Состав Национального совета, в котором 4 из 7 членов ранее работали на 1 + 1 (председатель Ольга Герасимьюк, заместитель председателя Олег Черныш, ответственный секретарь Юрий Зиневич, член Нацсовета Елена Ницко), превращается в несбалансированный и политически ангажированный регуляторный орган", - говорится в сообщении.

"Национальный совет уже второй раз прикрывает редакционную политику 1 + 1. 14 ноября прошлого года он не смог назначить проверку телеканала из-за признаков нарушения языковых квот. Друзьям - все, врагам - закон", - резюмирует Костинский.

В то же время, в Госдепе США считают, что телеканал "1+1", показав материал о якобы работе "американских биолабораторий" в Украине, повторил фейк российской пропаганды. Об этом в среду заявил Джордж Кент, чиновник Госдепа США, ответственный за отношения с Украиной, во время онлайн-дискуссии "Укрепление отношений США с Восточной Европой во время пандемии".

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По его словам, эту историю в Украине "в игру ввел" Виктор Медведчук, которого Кент назвал "любимым украинцем Путина".

"Украинский телеканал "1+1", владельцем которого является олигарх Коломойский, повторил российскую дезинформацию, которая касалась лабораторий", - прокомментировал Кент показ скандального телесюжета на украинском телеканале.

По его словам, когда частный телеканал повторяет ложь, это свидетельствует о нехватке журналистской целостности.

"Я думаю, каждый должен спросить у них (об ответственности - Ред.), но это не тот вопрос, который США будут поднимать на правительственном уровне, это частное медиа. И это подчеркивает важность иметь активное независимое расследовательское медиа - в каждой стране", - резюмировал Кент.

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Автор: 

Госдепартамент США (1856) Нацсовет ТРВ (573) США (27316) 1+1 (167) Костинский Сергей (77)


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Топ комментарии
+33
Там заседают Бенины проститутки. Кого они проверять будут?
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08.05.2020 11:15 Ответить
+17
Хто зараз встане на захист 1+1 в коментах, той 100% ватнік або кацапський троль!
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08.05.2020 11:18 Ответить
+15
Для того и назначили унылое-говно герасимьюк, чтоб в Украине было только хуже.
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08.05.2020 11:16 Ответить
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Там заседают Бенины проститутки. Кого они проверять будут?
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08.05.2020 11:15 Ответить
Для того и назначили унылое-говно герасимьюк, чтоб в Украине было только хуже.
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08.05.2020 11:16 Ответить
Дуже влучне визначення цього шматка лайна під назвою "ольга_герасим'юк".
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08.05.2020 14:41 Ответить
Хто зараз встане на захист 1+1 в коментах, той 100% ватнік або кацапський троль!
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08.05.2020 11:18 Ответить
Ех... Хотів потролити і написати хоч якийсь аргумент на захист Г+Г, але так жодного і не знайшов
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08.05.2020 11:23 Ответить
Зєлєнскій умнічка, стараєцца, но у нєво нє палучаєцца... а Г+Г - самий аб'єктівний канал! ))
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08.05.2020 12:05 Ответить
Осталось чтоб амерцы санкции ввели ко всем связанным с Г+Г !
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08.05.2020 13:52 Ответить
*Биолаборатории США*... В Украине вирус появился позже, чем в Китае, и ведёт себя достаточно пассивно (или не слишком активно), в сравнении с Западной Европой и США.
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08.05.2020 11:21 Ответить
Дебил
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08.05.2020 11:54 Ответить
Аргументировать кацапам слабо?
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08.05.2020 13:20 Ответить
"А Костинский, случаем, не в партии ЕС? Тогда дальше можно не читать" ((c) зерада)
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08.05.2020 11:29 Ответить
Мало того, дипломати з посольства США - теж 100% порохоботи!
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08.05.2020 11:30 Ответить
Кто ты такое,бульбашное ватное чудо?
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08.05.2020 11:53 Ответить
В зеботы так и не нашли "бойцов невидимого фронта" с IQ выше 42 лет?
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08.05.2020 11:55 Ответить
лучше путинские пропагондонские помойки позакрывали бы
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08.05.2020 11:34 Ответить
Герасымьюк - проститутка Бени!
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08.05.2020 11:40 Ответить
Бывшая Петина...
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08.05.2020 12:00 Ответить
свое гуано (г+г) зеленим не воняє..
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08.05.2020 11:42 Ответить
А фейк росіский напевно )
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08.05.2020 11:43 Ответить
А чому ж мовчать зеботи? Методичку ждуть?
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08.05.2020 11:46 Ответить
а їм аби Бубочку не ругали, а побільше хвалили
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08.05.2020 12:03 Ответить
1+1 превратился наряду с медведчуковскими каналами в рупор Бениных друзей с Кремля. Я эту гадость давно не смотрю.
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08.05.2020 11:55 Ответить
Бенино царство зелёных клоунов. Когда его смету, будут верещать про свободу слова.
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08.05.2020 11:55 Ответить
Я видел на 112м интерьвю Рената Кузьмина в котором тот утверждал что в Украине 15 американских лабораторий по производству вируса. *********** Медведчука провертье. Ясно откуда звон.
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08.05.2020 12:07 Ответить
В першу чергу треба закрити усі 3 інформаційні канали медведчука (або націоналізувати) на яких це чудовисько особисто цю брехню розповсюджував, та судити, як зрадника держави! А в нас головні злодії - це дурна Штепа і Топаз з антимайдана, яких судять-судять, ніяк не пересудять!
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08.05.2020 14:34 Ответить
Недаром наткнулся. Какнал "ЧПинфо" - тоже оказался ватной помойкой. Имя им - легион!
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08.05.2020 12:08 Ответить
Який ще "фейк", цей кретин з дуба впав?
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08.05.2020 14:18 Ответить
зачем украинцы содержат за свой счёт эту туеву хучу бесполезных нахлебников?.. вместе с уже просравшим всё Вошьдём зебилов?.. говорите, в Украине рекордный дефицит бюджета?
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08.05.2020 14:20 Ответить
а кто смотрит новости по 1+1 в 2020м?
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08.05.2020 14:25 Ответить
Зебараны совкодрочеры сватолюбители и продолжают хавать это дерьмо, на них во власть въехала эта цирковая кодла. Думаешь они поумнели? Их только могила исправит.
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08.05.2020 15:28 Ответить
Власть говно зеленое унылое, такие же все комитеты и госорганы, кто пойдет против бени и прочей своей кодлы. Щимят только папиредников, атошников, волонтеров, патриотов. Ну еще из нынешних, кто начинает в чем-то разбираться и критиковать.
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08.05.2020 15:25 Ответить
Пропагандистам с 1+1 всё равно что показывать, на то они и пропагандисты. Тут всё решает бабло от "блудного инвестора", а про моральные принципы и в помине не идётся...
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09.05.2020 10:58 Ответить
 
 