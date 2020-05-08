Количество больных COVID-19 на Киевщине выросло до 935, из них 86 дети и 108 медики, - ОГА

В Киевской области подтверждено 935 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10.00 8 мая 2020 года официально подтверждено 935 случаев заболевания коронавирусом, из них у 86 детей и 108 медицинских работников (данные за весь период)", - говорится в сообщении.

За последние сутки выявлено 19 новых случаев.

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Лабораторно подтвержденные случаи выявлены в следующих районах (населенных пунктах области):

- в Обуховском р-не - 169 (г. Обухов - 77, пгт. Козин - 22, г. Украинка - 27, с. Нещеров - 10, с. Таценки - 8, с. Романков - 4, с. Красное 1 - 2, с. Деремезная - 2, с. Григоровка - 4, с. Красная Слободка - 2, с. Германовка - 1, с. Матяшовка - 2, с. Первое Мая - 1, с. Халепье - 1, с. Триполье - 1, с. Жуковцы - 3, с. Гусачевка - 1, с. Долина - 1);

- в Киево-Святошинском р-не - 314 (г. Вишневое - 155, с. С. Борщаговка - 34, с. Крюковщина - 22, г. Боярка - 19, с. П. Борщаговка - 25, с. Лесники - 5, с. Гатное - 6, с. Святопетровское - 11, с. Дмитровка - 5, с. Белогородка - 6, с. Тарасовка - 7, с. Чайки - 3, с. Новое - 1, с. Кременище - 1, с. Капитановка - 1, с. Гнатовка - 1, с. Юрьевка - 2, с. Гореничи - 1, с. Ходосовка - 1, с. Круглик - 1, с. Мих. Рубежовка - 1, с. Личанка - 2, с. Вита Почтовая - 1, с. Мироцкое - 2, с. Чабаны - 1);

7 - в Барышевском р-не (с. Недра -1, с. Дерновка - 1, с. Лехновка -5);

7 - в Белоцерковском р-не (с. М. Ольшанка-1, Фурсы-2, г. Узин -4);

25 - в Бориспольском р-не (с. Гора - 5, с. Гнедин - 2, с. Вороньков - 3, с. Подснежники - 3, с. Головуров - 1, с. Кийлов - 1, с. Петропавловское - 1, с. Вишенки - 3, с. Городище - 1, с. Счастливое - 2, с. Глубокое - 3);

42 - в Броварском р-не (8 - с. Зазимье, 2 - с. Княжичи, 2 - пгт. Калита, 6 - с. Требухов, 1 - с. Погребы, 9 - Большая Александровка, 1 - с. Гоголев, 3 - Красиловка, 2 - с. Бобрик, 5 - с. Мокрец; 2 - c. Заворычи, 1 - с. Шевченково);

7 - в Бородянском р-не (пгт. Немешаево - 2; пгт. Клавдиево - 1, с. Загальцы - 1, с. Сдвижевка - 2, с. Бабинцы - 1);

20 - в Васильковском р-не (с. Рославичи -3, с. Иванковичи - 1, с. Погребы - 2, с. Даниловка - 3, с. М. Салтановка - 1; с. Здоровка - 3, с. Глеваха - 6, с. Беспятное - 1);

10 - в Вышгородском р-не (с. Новые Петровцы - 3, Тарасовщина - 1; пгт. Дымер - 1, с. В. Дубечня - 1, с. Козоровичи 1, с. Новоселки - 1, с. Лютеж - 1, с. Лебедевка - 1);

2 - в Иванковском районе (с. Тетеревское -1, с. Дитятки - 1);

12 - в Макаровском р-не (с. Мостыще - 2, с. Березовка - 3, с. Лишняя -1, с. Фасовая - 1, с. Гавронщина - 1, с. Вольное - 1, с. Бышев - 2; с. Почепин - 1);

3 - в Мироновском р-не (с. Масловка - 2, с. Зеленьки - 1);

24 - в Кагарлицком р-не (с. Слобода - 12, с. Зеленый Яр - 4, с. Новоселки - 4, с. Юшки - 1, с. Гороховое - 2, с. Паникарча - 1);

7 - в Переяслав-Хмельницком р-не (с. Пристромы -1, с. Стовпяги -1, с. Цибли -1, с. В. Каратуль - 1, с. Ульяновка - 2, с. Дивички - 1);

1 - в Полесском р-не (с. Стещино);

2 - в Рокитнянском р-не (1 - с. Запруды, 1 - с. Троицкое);

7 - в Ставищенском р-не (с. Гейсиха);

1- в Таращанском р-не (с. Лука);

2 - в Згуровском р-не (с. Черевки - 1, с. Старая Оржица - 1);

5 - в Богуславском р-не (3 - с. Щербашинцы, 1 - с. Дыбинцы, 1 - с. Ивки);

3 - в Фастовском р-не (с.Червоное, с. Большая Снитинка, с. Малая Снитинка);

2 - в Сквирском р-не (с. Самгород).

В г.. Белая Церковь - 23, г. Бровары - 29, г. Борисполь - 36, пгт. Бородянка - 2, г. Буча. - 19, г. Березань - 1, г. Васильков - 18, г. Глеваха - 2, пгт. Володарка - 3, г. Вышгород - 14, г. Ирпень - 26, г. Фастов - 19, г. Ворзель - 4, пгт. Гостомель - 7, пгт. Коцюбинское - 8, пгт. Ставище - 1, г. Кагарлык - 33, г. Переяслав - 7, пгт. Рокитное - 6, г. Богуслав - 2, г. Яготин - 2, пгт. Иванков - 1.

Из них на стационарном лечении - 173 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 762.

Выздоровели 109 человек, в том числе 6 детей. За время пандемии умерло - 20 человек.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 2 945 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 81 сообщение о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 5 089 контактными лицами.