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Новости Коронавирус и карантин
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В России за сутки 10,7 тыс. новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к отметке в 188 тыс. человек

В России за сутки 10,7 тыс. новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к отметке в 188 тыс. человек

Суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в России снизился до 10,7 тыс., общее количество зараженных в стране приблизилось к отметке в 188 тыс. человек, число смертей за сутки вновь приближается к 100.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 699 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 5 232 (48,9%) без клинических проявлений.

Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 187 859 случаев (+6,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

В Москве выявлено 5 846 новых случаев инфекции, говорится в сообщении штаба. Таким образом, общее число зарегистрированных в столице диагнозов достигло 98 522.

В целом по России за последние сутки зарегистрировано 98 летальных исходов, ассоциированных с коронавирусной инфекцией, из них 51 в Москве. Умерло за весь период 1723 человека.

Выписано за последние сутки 2 805 человек, из них 1032 - в Москве. За весь период выздоровели 26 608 человек.

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Автор: 

карантин (16729) россия (96413) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
А оленевод Собянин вчера так скромно заявил, что:
- в одной Москве = 300 000 инфицированных...
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08.05.2020 11:17 Ответить
+4
А смертность 0,7% Просто великая медицына ! Нет они не врут!
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08.05.2020 11:20 Ответить
+3
Все это мировой заговор ! Враги Расеи умышленно слухи распускают ,дабы помешать вставшим с колен пронести по красной площади портреты вождей! Нельзя терять бздительность ,кругом враги ! Вставай страна огромная и дружно на парад !
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08.05.2020 11:41 Ответить
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А оленевод Собянин вчера так скромно заявил, что:
- в одной Москве = 300 000 инфицированных...
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08.05.2020 11:17 Ответить
https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/05/07/829736-sobyanin-otsenil-realnoe-chislo-zabolevshih Собянин оценил реальное число заболевших
https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/05/07/829736-sobyanin-otsenil-realnoe-chislo-zabolevshih COVID-19 в Москве в 300 000 человек
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08.05.2020 11:19 Ответить
не считая таджиков прочих батраков которых там пару лямов по подвалам обитают
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08.05.2020 11:27 Ответить
А смертность 0,7% Просто великая медицына ! Нет они не врут!
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08.05.2020 11:20 Ответить
Ани никада ни врут как и ихний фюрер Путлер
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08.05.2020 11:25 Ответить
не шариш ты в скрепах тофарищ, а на них вся усРусь держится!
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08.05.2020 11:26 Ответить
Да отмените наконец тот карантин в Рассее. Разве не видно, народ устал от карантина и хочет свободы?
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08.05.2020 11:23 Ответить
смело нолик добавлять можно, в этом говносовке врали ещё те
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08.05.2020 11:25 Ответить
По "Эху" передaвали что только в нерезиновой 300 тыс. человек
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08.05.2020 11:27 Ответить
Приємні новини з мордору останнім часом
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08.05.2020 11:28 Ответить
Андрей Макаревич на Эхе заявил что экономика рашки-говняшки подыхает, поэтому карантин скоро отменят, а всех больных засекретят.
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08.05.2020 11:32 Ответить
Немає ніякого короновірусу. Дописувачі TikTok стверджують, що це саме так. Стрибають на велосипедах і без них, крутяться на турніках і хочуть на шашлики.
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08.05.2020 11:40 Ответить
У Росії за добу 10,7 тис. нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих наблизилася до позначки в 188 тис. осіб. - Цензор.НЕТ 1121
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08.05.2020 11:47 Ответить
Все это мировой заговор ! Враги Расеи умышленно слухи распускают ,дабы помешать вставшим с колен пронести по красной площади портреты вождей! Нельзя терять бздительность ,кругом враги ! Вставай страна огромная и дружно на парад !
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08.05.2020 11:41 Ответить
Закрыть границы наглухо от этих козломордных
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08.05.2020 11:47 Ответить
***** и гундяй ещё те сцыклы, похлеще сивухи. отделить свой гадюшник от всего мира двумя рядами колючей проволоки боятся. шоб и муха не вылетела. и потом, сразу же начать реанимировать труп тамошней экономики, полностью отменив карантин и ношение масок, идущие в коренном противоречирии с правом крепостных на весений показ руцких морд. открыть все церкви и провести при массовых сборищах нововверующих литургии за победу над коровирусом с лизаниями икон, лобызанием рук и облизыванием ложечек! а то позорят честь дидов, своими ложными страхами. диды б вирусов точно не забоялись, отлавливали бы каждого поотдельности, как всегда с чертями на столах танцующими поступали, и топили бы в боярышных фуфыриках. а эти "херои"- позабивались в бункеры, понятагивали намордники. стыдоба! железный занавес раши от всей цивилизации и немедленная отмена всех ограничений!!!! выборы ***** на бессмертное кощейство, парады, диды на лопатах, тиришкову в *****родицы,.. - вот что сегодня нужно там немедленно осуществлять, поддерживая спадающие портки при очередных попытках встать с колен! использовать свой исторический шанс - догнать и перегнать омерику хоть в чём то! насморка с грыпом забоялись. сцыкуны. ))
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08.05.2020 12:16 Ответить
Російські фашисти несуть втрати . Це добре
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08.05.2020 12:36 Ответить
 
 