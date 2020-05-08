В России за сутки 10,7 тыс. новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к отметке в 188 тыс. человек

Суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в России снизился до 10,7 тыс., общее количество зараженных в стране приблизилось к отметке в 188 тыс. человек, число смертей за сутки вновь приближается к 100.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 699 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 5 232 (48,9%) без клинических проявлений.

Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 187 859 случаев (+6,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

В Москве выявлено 5 846 новых случаев инфекции, говорится в сообщении штаба. Таким образом, общее число зарегистрированных в столице диагнозов достигло 98 522.

В целом по России за последние сутки зарегистрировано 98 летальных исходов, ассоциированных с коронавирусной инфекцией, из них 51 в Москве. Умерло за весь период 1723 человека.

Выписано за последние сутки 2 805 человек, из них 1032 - в Москве. За весь период выздоровели 26 608 человек.

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