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Неправильно, что есть дисбаланс между зарплатой рядовых работников УЗ и топ-руководителями, - Криклий

Неправильно, что есть дисбаланс между зарплатой рядовых работников УЗ и топ-руководителями, - Криклий

Государство должно всячески защищать интересы людей базовых профессий и оказывать им всестороннюю поддержку, в том числе, финансовую.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире OBOZ TV.

"Мы должны защищать интересы людей базовых профессий и поддерживать их каждого машиниста, стюарда, бортпроводника, работника ремонтного депо", - отметил глава Министерства.

Он считает неправильным огромный дисбаланс между зарплатами топ-руководителей "Укрзализныци" и ее рядовых работников. "Даже когда мы говорили об оптимизации численности Укрзализныци, в первую очередь, мы всегда имели в виду центральные аппараты. Лучшие сотрудники должны работать, но точно не должно быть больших штатов с завышенными заработными платами", - подчеркнул Владислав Криклий.

По его словам, на период карантина зарплаты топ-менеджмента "Укрзализныци" были пересмотрены. Дальнейший справедливый расчет зарплат Министерство видит в привязке к результатам кожного работника – ключевых показателей эффективности KPI.

Автор: 

Укрзализныця (2766) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+4
А между руководителем укрпочты и почтальоном как?? Можно? А между нагоядачем за оборонпромом и токарем на заводе оборонпрома??
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08.05.2020 11:25 Ответить
+1
Владислав, все хотел у вас спросить, как вы в 16 лет стали начальником відділу по роботі з цінними паперами на фондовому ринку в КБ «Інтербанк».

Информация взята из украинской Википедии.
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08.05.2020 11:36 Ответить
+1
відкрив Америку кріклій. Так відбувається в будь-якій галузі: генеральний директор металургійного заводу отримує зарплатню в 25-30 разів більшу, ніж рядовий металург, теж саме у гірничій, хімічній, нафтопереробній промисловості...
А у вас в Кабміні як? А у ВР?
Треба, щоби УСІ зарплати топ-чиновників та керівників незалежно від форм власності були законодавчо прив'язані до мінімалки, тоді керівникам, нардепам, або міністрам задля підвищення особистих зарплат треба буде думати про підвищення заробітної плати робітникам нижчої ланки.
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08.05.2020 11:38 Ответить
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А между руководителем укрпочты и почтальоном как?? Можно? А между нагоядачем за оборонпромом и токарем на заводе оборонпрома??
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08.05.2020 11:25 Ответить
Можно и нужно! Руководители должны получать много, но недолго. До первого залёта. А там - под-жопу или на нары. Естественный отбор никто не отменял
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08.05.2020 12:00 Ответить
Владислав, все хотел у вас спросить, как вы в 16 лет стали начальником відділу по роботі з цінними паперами на фондовому ринку в КБ «Інтербанк».

Информация взята из украинской Википедии.
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08.05.2020 11:36 Ответить
це вундеркінд - вони спасуть Україну....
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08.05.2020 12:06 Ответить
Вы все президенты ?
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08.05.2020 13:22 Ответить
у себе Дома - так ...
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09.05.2020 18:38 Ответить
відкрив Америку кріклій. Так відбувається в будь-якій галузі: генеральний директор металургійного заводу отримує зарплатню в 25-30 разів більшу, ніж рядовий металург, теж саме у гірничій, хімічній, нафтопереробній промисловості...
А у вас в Кабміні як? А у ВР?
Треба, щоби УСІ зарплати топ-чиновників та керівників незалежно від форм власності були законодавчо прив'язані до мінімалки, тоді керівникам, нардепам, або міністрам задля підвищення особистих зарплат треба буде думати про підвищення заробітної плати робітникам нижчої ланки.
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08.05.2020 11:38 Ответить
Во всяком случае по госпредприятиям (или там где государство владеет частью) з/п топа не должна быть более чем в 10 раз превышать минимальную з/п на этом предприятии - тогда будет стимул поднимать з/п всем работникам, а не только себе.Так же и по премиям...Но их начислять руководству только тогда, когда предприятие - прибыльное. А то у нас получается как принято: убытки-государству, а прибыли- в карман руководства. Пусть прошлые убытки закроют прибылями, тогда уже пусть руководство и начисляет себе премии...
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08.05.2020 13:44 Ответить
А дисбаланс між зарплатнею керівництва держави та державних компаній (на кшталт Нафтогазу) і простими громадянами (вчителі, медсестри і т.д.) вас не напружує? Тут все норм?
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08.05.2020 11:57 Ответить
Кабаламін і його міністри не читали дослідження шведскої комісії щодо вивчення запобігання корупції. Там було встановлено, що якщо оплата праці керівника і виконавців є більш як в три рази то формується мафіозний прошарок доступ до якого забезпечується корупційними схемами мафії а не інтелектом чи досвідом тих хто там має право отримувати такі посади. Це шлях до глибинної країни, до засилля корупції. По простому якщо прибиральниці плати копійки то і у міністрів все піде через дупу і коронавірус.
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08.05.2020 12:13 Ответить
 
 