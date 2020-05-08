Неправильно, что есть дисбаланс между зарплатой рядовых работников УЗ и топ-руководителями, - Криклий
Государство должно всячески защищать интересы людей базовых профессий и оказывать им всестороннюю поддержку, в том числе, финансовую.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире OBOZ TV.
"Мы должны защищать интересы людей базовых профессий и поддерживать их каждого машиниста, стюарда, бортпроводника, работника ремонтного депо", - отметил глава Министерства.
Он считает неправильным огромный дисбаланс между зарплатами топ-руководителей "Укрзализныци" и ее рядовых работников. "Даже когда мы говорили об оптимизации численности Укрзализныци, в первую очередь, мы всегда имели в виду центральные аппараты. Лучшие сотрудники должны работать, но точно не должно быть больших штатов с завышенными заработными платами", - подчеркнул Владислав Криклий.
По его словам, на период карантина зарплаты топ-менеджмента "Укрзализныци" были пересмотрены. Дальнейший справедливый расчет зарплат Министерство видит в привязке к результатам кожного работника – ключевых показателей эффективности KPI.
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Информация взята из украинской Википедии.
А у вас в Кабміні як? А у ВР?
Треба, щоби УСІ зарплати топ-чиновників та керівників незалежно від форм власності були законодавчо прив'язані до мінімалки, тоді керівникам, нардепам, або міністрам задля підвищення особистих зарплат треба буде думати про підвищення заробітної плати робітникам нижчої ланки.