Неправильно, что есть дисбаланс между зарплатой рядовых работников УЗ и топ-руководителями, - Криклий

Государство должно всячески защищать интересы людей базовых профессий и оказывать им всестороннюю поддержку, в том числе, финансовую.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире OBOZ TV.

"Мы должны защищать интересы людей базовых профессий и поддерживать их каждого машиниста, стюарда, бортпроводника, работника ремонтного депо", - отметил глава Министерства.

Он считает неправильным огромный дисбаланс между зарплатами топ-руководителей "Укрзализныци" и ее рядовых работников. "Даже когда мы говорили об оптимизации численности Укрзализныци, в первую очередь, мы всегда имели в виду центральные аппараты. Лучшие сотрудники должны работать, но точно не должно быть больших штатов с завышенными заработными платами", - подчеркнул Владислав Криклий.

По его словам, на период карантина зарплаты топ-менеджмента "Укрзализныци" были пересмотрены. Дальнейший справедливый расчет зарплат Министерство видит в привязке к результатам кожного работника – ключевых показателей эффективности KPI.