С начала года во время пожаров в Украине погибли 740 человек, - ГСЧС

С начала 2020 года во время пожаров в Украине погибли 740 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"С началом пожароопасного периода в Украине резко увеличилось количество пожаров в природных экосистемах. Сотни гектаров задымленных лесов и открытой территории более чем на месяц стали ТОП темой, однако внимания общественности требует и другая проблема: помещения граждан также продолжают гореть. Более того, огонь разрушает не только дома и квартиры, но и уносит жизни", - сказано в сообщении.

Так, по данным ГСЧС, только с понедельника 4 мая во жилом секторе страны уже произошел 201 пожар, в результате чего погибли 10 человек, а еще 12 - пострадали.

Отмечается, что среди основных причин, которые приводят к гибели людей, спасатели называют: сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спички и зажигалки в легкодоступных для детей местах.

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Так, 7 мая чудом удалось избежать гибели двух граждан Донецкой области во время пожаров в их домах. В частности, во время проведения разведки в одной из квартир на ул. Б. Садовая в г. Краматорск, спасатели вынесли из квартиры на свежий воздух мужчину, который в дальнейшем был госпитализирован в ожоговое отделение больницы. Еще одна женщина в Краматорске была спасена с помощью автолестницы с балкона 4-го этажа, где в 07:41 на ул. Врачебной также вспыхнул пожар.

В то же время, 6 мая в Киеве, пожар в квартире на 5-м этаже многоэтажки по ул. Героев Днепра, 59, унес жизнь женщины 1928 года рождения.

"Всего с начала года огонь унес жизни уже 740 граждан", - сказано в сообщении.

Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности: "Расскажите детям об опасности, которую таит в себе огонь. Обсудите в семье не только меры по предотвращению пожара, но и порядок действий в случае его возникновения".