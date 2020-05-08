СБУ призывает политиков не распространять фейки об иностранных биолабораториях в Украине: Это спланированная информкампания

В последнее время в средствах массовой информации и соцсетях распространяются фейковые новости о якобы деятельности на территории Украины американских военных биологических лабораторий.

"Обычно Служба безопасности Украины, которая борется с реальными, а не выдуманными угрозами для страны, не реагирует на подобные слухи. Поскольку такие публикации, без ссылок на какие-либо факты и источники, с подачи отдельных политических партий имеют признаки спланированной информкампании, цель которой - не просто получить политические дивиденды, но на фоне борьбы с коронавирусом, посеять панические настроения в обществе, то СБУ считает целесообразным отреагировать на это", - говорится в заявлении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, на территории Украины не действуют никакие иностранные биологические лаборатории. Заявления, которые в последнее время звучат от отдельных политиков, не соответствуют действительности и являются сознательным искажением фактов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отказ Нацсовета по ТРВ проверять "1+1" за фейк о лабораториях США в Украине превращает его в политически ангажированный регуляторный орган, - Костинский

Во-вторых, сотрудничество между Украиной и США в направлении противодействия биологическому терроризму происходит исключительно в рамках украинского законодательства и в интересах Украины. С 1993 года действует соглашение о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения. Одним из его пунктов является своевременное выявление и противодействие вспышкам, вызванным опасными патогенами.

Также в 2005 году Министерство здравоохранения Украины и Министерство обороны США подписали рамочное Соглашение о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия. В рамках этого Соглашения был модернизирован (проведены ремонтные работы, обновлено оборудование, закуплены расходные материалы и т.п.) ряд государственных лабораторий, расположенных в Одесской, Харьковской, Львовской, Киевской, Винницкой, Херсонской, Днепропетровской областях.

Подчеркиваем, что эти лаборатории финансируются из госбюджета, подчинены МЗ и Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дубинский и Шарий координируют свои действия при распространении фейков, - член набсовета "Укрзализныци" Лещенко. ВИДЕО

В-третьих, СБУ обеспечивает защиту объектов критической инфраструктуры и проверяет деятельность научных учреждений и предприятий биологической опасности. Поэтому меры по охране и сохранению коллекций штаммов патогенов обеспечены на должном уровне. Случайный или преднамеренный несанкционированный доступ к ним посторонних лиц исключен.

Дополнительно СБУ проводит постоянный мониторинг реальных и потенциальных угроз в этой сфере со стороны спецслужб иностранных государств и при необходимости принимает меры по противодействию. Эта работа будет проводиться и в дальнейшем на должном уровне.

В связи с этим призываем политиков не распространять ложную информацию о существовании иностранных биологических лабораторий на территории Украины и заботиться об интересах страны, а не о собственных рейтингах", - призвали в СБУ.