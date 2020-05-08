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Новости Коронавирус и карантин
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СБУ призывает политиков не распространять фейки об иностранных биолабораториях в Украине: Это спланированная информкампания

СБУ призывает политиков не распространять фейки об иностранных биолабораториях в Украине: Это спланированная информкампания

В последнее время в средствах массовой информации и соцсетях распространяются фейковые новости о якобы деятельности на территории Украины американских военных биологических лабораторий.

"Обычно Служба безопасности Украины, которая борется с реальными, а не выдуманными угрозами для страны, не реагирует на подобные слухи. Поскольку такие публикации, без ссылок на какие-либо факты и источники, с подачи отдельных политических партий имеют признаки спланированной информкампании, цель которой - не просто получить политические дивиденды, но на фоне борьбы с коронавирусом, посеять панические настроения в обществе, то СБУ считает целесообразным отреагировать на это", - говорится в заявлении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, на территории Украины не действуют никакие иностранные биологические лаборатории. Заявления, которые в последнее время звучат от отдельных политиков, не соответствуют действительности и являются сознательным искажением фактов.

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Во-вторых, сотрудничество между Украиной и США в направлении противодействия биологическому терроризму происходит исключительно в рамках украинского законодательства и в интересах Украины. С 1993 года действует соглашение о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения. Одним из его пунктов является своевременное выявление и противодействие вспышкам, вызванным опасными патогенами.

Также в 2005 году Министерство здравоохранения Украины и Министерство обороны США подписали рамочное Соглашение о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия. В рамках этого Соглашения был модернизирован (проведены ремонтные работы, обновлено оборудование, закуплены расходные материалы и т.п.) ряд государственных лабораторий, расположенных в Одесской, Харьковской, Львовской, Киевской, Винницкой, Херсонской, Днепропетровской областях.

Подчеркиваем, что эти лаборатории финансируются из госбюджета, подчинены МЗ и Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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В-третьих, СБУ обеспечивает защиту объектов критической инфраструктуры и проверяет деятельность научных учреждений и предприятий биологической опасности. Поэтому меры по охране и сохранению коллекций штаммов патогенов обеспечены на должном уровне. Случайный или преднамеренный несанкционированный доступ к ним посторонних лиц исключен.

Дополнительно СБУ проводит постоянный мониторинг реальных и потенциальных угроз в этой сфере со стороны спецслужб иностранных государств и при необходимости принимает меры по противодействию. Эта работа будет проводиться и в дальнейшем на должном уровне.

В связи с этим призываем политиков не распространять ложную информацию о существовании иностранных биологических лабораторий на территории Украины и заботиться об интересах страны, а не о собственных рейтингах", - призвали в СБУ.

Автор: 

дезинформация (346) карантин (16729) СБУ (20116) США (27316) ложь (378) биологическое оружие (24) фейк (685) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
СБУ, вы не Бубочка, что бы "призывать".
Вы САЖАТЬ ДОЛЖНЫ!
В первую очередь Мертведчука, как главного распространителя всех ватных фэйков и этого фэйка в особенности.
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08.05.2020 11:34 Ответить
+15
робятки не призывать этих фейкомётов, а привлекать надо, для этого вы и созданы
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08.05.2020 11:29 Ответить
+14
Закройте пасть лукаш и портнову это они распространяю кремлёвскую дезу.
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08.05.2020 11:33 Ответить
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робятки не призывать этих фейкомётов, а привлекать надо, для этого вы и созданы
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08.05.2020 11:29 Ответить
Закрывайте г+г. Все просто.
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08.05.2020 11:30 Ответить
Закройте пасть лукаш и портнову это они распространяю кремлёвскую дезу.
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08.05.2020 11:33 Ответить
СБУ, вы не Бубочка, что бы "призывать".
Вы САЖАТЬ ДОЛЖНЫ!
В первую очередь Мертведчука, как главного распространителя всех ватных фэйков и этого фэйка в особенности.
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08.05.2020 11:34 Ответить
Дешевки, призывают они, да хер на вас все ложили...
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08.05.2020 11:36 Ответить
Они знают чего призывают, у самих рыло в пуху.
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08.05.2020 12:07 Ответить
Простых блогеров из соцсетей вызываете на допросы, а медведчуков-коломойских просите чуть не на коленях не распространять злостные фейки.
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08.05.2020 11:36 Ответить
А Г+Г не выпустит часовую передачу о том, как оно фейки распространяет или про убитого брата можно не говорить, т.к. он ещё у зелектората имеет важное значение?
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08.05.2020 11:37 Ответить
По договору о сотрудничестве между нашим МОЗ и Минобороны США от 2005 года, все наши бактериологические исследования под контролем американцев и финансируются американцами. На сайте Верховной Рады есть.
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08.05.2020 11:40 Ответить
А "г+г" та кумхуйлівські гнидники понесе відповідальність за ці фейки?
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08.05.2020 11:42 Ответить
Мертветчук, кива, рабинович, лукаш, портняшка, шухрич,бондаренчиха,кузьмин, петуШарий, баба наташа ит.д первые фейкометчики. Статья есть уже за фейки, команда Зе?
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08.05.2020 11:44 Ответить
Ну не может СБУ бороться с фейкометами других мастей, когда находится в подчинении у зелёных фейкометов. Это ж рубить сук, на котором сидишь.
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08.05.2020 11:57 Ответить
А я думав, що в СБУ є інші інструменти против інформаційної диверсії, а не лишень "закликалка"...
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08.05.2020 12:14 Ответить
Так они есть или их нет? Вот в чем вопрос.
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08.05.2020 12:16 Ответить
Це яке СБУ, оте яке ходить не до хабарників а до тих хто викриває їх? Тоді надайте розясненя з підписом посадової особи наприклад Голови СБУ мовля немає таких лабораторій, у Франції є, в США є, в Китаї є , в РФ є а в Україні немає. Тому не вірю нашій хабарній гебні .
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08.05.2020 12:25 Ответить
Рошен сделал сбу карманной, и зермак пошеп по проторенной дорожке, потому мы видим аналогичную работу этой конторы, т.е. никакой работы на страну.
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08.05.2020 12:35 Ответить
Г+Г "нарвався нагрубість" ))))
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08.05.2020 13:05 Ответить
А завести кримінальну справу - СЛАБО? А хоча би виписати попередження фейкометам?


Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила не призначати позапланову перевірку телеканал "1+1" за поширення фейку про роботу в Україні таємних американських біолабораторій, звідки нібито можуть походити небезпечні віруси.
Таке рішення було ухвалено на засіданні Нацради у четвер, 7 травня.
Водночас Нацрада визнала, що сюжет "1+1" поширював неправдиву інформацію.
Колишній член Нацради Сергій Костинський зауважив, що Нацрада кілька тижнів тому призначила перевірку телеканалу "Прямий" через ознаки "поширення необ'єктивної інформації". Але тепер відмовилася призначати перевірку телеканалу "1+1" за цією ж статтею закону "Про ТБ і радіомовлення", посилаючись на "недоліки чинного законодавства" та "відсутній дієвий механізм".
Костинський називав причиною такого рішення Нацради той факт, що "склад Національної ради є незбалансованим, оскільки більшість - четверо з семи членів - раніше працювали на телеканалі "1+1" (голова Національної ради - Ольга Герасим'юк, заступник голови - Олег Черниш, відповідальний секретар - Юрій Зіневич, членкиня ради - Олена Ніцко). При цьому строк повноважень Герасим'юк та Черниша закінчився ще в липні 2019 року.
"14 листопада 2019 року ця незбалансованість вже дала про себе знати, коли Герасим'юк, Черниш та Зіневич не підтримали призначення перевірки телеканалу "1+1" через ознаки порушення ним мовних квот", - додав Костинський.
Водночас голова регулятора Ольга Герасим'юк зазначила, що якщо сюжетом "1+1" було порушено чиїсь права, ця фізична або юридична особа може вимагати через суд спростування поширеної дифамації або "скористатися правом на відповідь у програмах".
Зазначимо, у програмі "Секретні матеріали" каналу "1+1" фейк про присутні в Україні секретні біолабораторії США висловлювали не запрошені на ефір гості - це був спеціально підготовлений редакцією та журналістами сюжет.
Неправдивий сюжет про "15 таємних американських біолабораторій в Україні" вийшов у програмі "Секретні матеріали" каналу "1+1" 27 квітня.
Перед цим протягом двох тижнів цей фейк поширювали партія "Опозиційна платформа - За життя", її голова Віктор Медведчук і наближені до нього медійні ресурси - "112 Україна", ZIK, NewsOne, проросійський сайт "Страна", телеграм-канали депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, Андрія Портнова та ін.
Цьому фейку вже понад десять років, його періодично реанімують російські медіа не лише щодо України, а й Грузії, Сербії, Болгарії.
https://prm.ua/natsrada-vidmovilas-karati-1-1-za-feyk-pro-sekretni-biolaboratoriyi-ssha/
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08.05.2020 13:50 Ответить
виродки бакланівські, а до чого ті заклики? Позов до суду в інтересах держави на пару мільйонів моральних збитків і закрити тих політиків і засоби, що поширюють фкйки!
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08.05.2020 14:16 Ответить
И это фейк? https://ua.usembassy.gov/uk/u-s-ukraine-partnership-to-reduce-biological-threats/
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08.05.2020 14:55 Ответить
https://twitter.com/maxim_nm
https://twitter.com/maxim_nm
https://twitter.com/maxim_nm

Максим Мирович

@maxim_nm

·https://twitter.com/maxim_nm/status/1258484436871647239 17 ч

Билл Гейтс просил передать, что он не только чипирует всех россиян и нашлёт волны 5Г, но и немедленно украдёт с застеклённого балкона пропёрженный диван, старые лыжи, наволочку с сушеными подлещиками, присвоит ржавые гантели и вышвырнет из банки чайный гриб.

СБУ закликає політиків не поширювати фейки про іноземні біолабораторії в Україні: Це спланована інформкампанія - Цензор.НЕТ 6882
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08.05.2020 15:57 Ответить
Це не люди розповсюджують фейки про лабораторії, вони переказують кіно із теліка Бені і називається цей телік 1+1. Справу відкрили? Ліцензію забрали? Чи то свої?
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08.05.2020 16:28 Ответить
 
 