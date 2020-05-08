СБУ призывает политиков не распространять фейки об иностранных биолабораториях в Украине: Это спланированная информкампания
В последнее время в средствах массовой информации и соцсетях распространяются фейковые новости о якобы деятельности на территории Украины американских военных биологических лабораторий.
"Обычно Служба безопасности Украины, которая борется с реальными, а не выдуманными угрозами для страны, не реагирует на подобные слухи. Поскольку такие публикации, без ссылок на какие-либо факты и источники, с подачи отдельных политических партий имеют признаки спланированной информкампании, цель которой - не просто получить политические дивиденды, но на фоне борьбы с коронавирусом, посеять панические настроения в обществе, то СБУ считает целесообразным отреагировать на это", - говорится в заявлении СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Во-первых, на территории Украины не действуют никакие иностранные биологические лаборатории. Заявления, которые в последнее время звучат от отдельных политиков, не соответствуют действительности и являются сознательным искажением фактов.
Во-вторых, сотрудничество между Украиной и США в направлении противодействия биологическому терроризму происходит исключительно в рамках украинского законодательства и в интересах Украины. С 1993 года действует соглашение о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения. Одним из его пунктов является своевременное выявление и противодействие вспышкам, вызванным опасными патогенами.
Также в 2005 году Министерство здравоохранения Украины и Министерство обороны США подписали рамочное Соглашение о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия. В рамках этого Соглашения был модернизирован (проведены ремонтные работы, обновлено оборудование, закуплены расходные материалы и т.п.) ряд государственных лабораторий, расположенных в Одесской, Харьковской, Львовской, Киевской, Винницкой, Херсонской, Днепропетровской областях.
Подчеркиваем, что эти лаборатории финансируются из госбюджета, подчинены МЗ и Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
В-третьих, СБУ обеспечивает защиту объектов критической инфраструктуры и проверяет деятельность научных учреждений и предприятий биологической опасности. Поэтому меры по охране и сохранению коллекций штаммов патогенов обеспечены на должном уровне. Случайный или преднамеренный несанкционированный доступ к ним посторонних лиц исключен.
Дополнительно СБУ проводит постоянный мониторинг реальных и потенциальных угроз в этой сфере со стороны спецслужб иностранных государств и при необходимости принимает меры по противодействию. Эта работа будет проводиться и в дальнейшем на должном уровне.
В связи с этим призываем политиков не распространять ложную информацию о существовании иностранных биологических лабораторий на территории Украины и заботиться об интересах страны, а не о собственных рейтингах", - призвали в СБУ.
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В первую очередь Мертведчука, как главного распространителя всех ватных фэйков и этого фэйка в особенности.
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила не призначати позапланову перевірку телеканал "1+1" за поширення фейку про роботу в Україні таємних американських біолабораторій, звідки нібито можуть походити небезпечні віруси.
Таке рішення було ухвалено на засіданні Нацради у четвер, 7 травня.
Водночас Нацрада визнала, що сюжет "1+1" поширював неправдиву інформацію.
Колишній член Нацради Сергій Костинський зауважив, що Нацрада кілька тижнів тому призначила перевірку телеканалу "Прямий" через ознаки "поширення необ'єктивної інформації". Але тепер відмовилася призначати перевірку телеканалу "1+1" за цією ж статтею закону "Про ТБ і радіомовлення", посилаючись на "недоліки чинного законодавства" та "відсутній дієвий механізм".
Костинський називав причиною такого рішення Нацради той факт, що "склад Національної ради є незбалансованим, оскільки більшість - четверо з семи членів - раніше працювали на телеканалі "1+1" (голова Національної ради - Ольга Герасим'юк, заступник голови - Олег Черниш, відповідальний секретар - Юрій Зіневич, членкиня ради - Олена Ніцко). При цьому строк повноважень Герасим'юк та Черниша закінчився ще в липні 2019 року.
"14 листопада 2019 року ця незбалансованість вже дала про себе знати, коли Герасим'юк, Черниш та Зіневич не підтримали призначення перевірки телеканалу "1+1" через ознаки порушення ним мовних квот", - додав Костинський.
Водночас голова регулятора Ольга Герасим'юк зазначила, що якщо сюжетом "1+1" було порушено чиїсь права, ця фізична або юридична особа може вимагати через суд спростування поширеної дифамації або "скористатися правом на відповідь у програмах".
Зазначимо, у програмі "Секретні матеріали" каналу "1+1" фейк про присутні в Україні секретні біолабораторії США висловлювали не запрошені на ефір гості - це був спеціально підготовлений редакцією та журналістами сюжет.
Неправдивий сюжет про "15 таємних американських біолабораторій в Україні" вийшов у програмі "Секретні матеріали" каналу "1+1" 27 квітня.
Перед цим протягом двох тижнів цей фейк поширювали партія "Опозиційна платформа - За життя", її голова Віктор Медведчук і наближені до нього медійні ресурси - "112 Україна", ZIK, NewsOne, проросійський сайт "Страна", телеграм-канали депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, Андрія Портнова та ін.
Цьому фейку вже понад десять років, його періодично реанімують російські медіа не лише щодо України, а й Грузії, Сербії, Болгарії.
https://prm.ua/natsrada-vidmovilas-karati-1-1-za-feyk-pro-sekretni-biolaboratoriyi-ssha/
https://twitter.com/maxim_nm
https://twitter.com/maxim_nm
Максим Мирович
@maxim_nm
·https://twitter.com/maxim_nm/status/1258484436871647239 17 ч
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