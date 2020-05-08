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Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа, но из-за коронавируса будут проходить "в особых условиях"

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа, но из-за коронавируса будут проходить

Палата представителей Беларуси сегодня назначила президентские выборы на 9 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА.

Председатель Палаты представителей Беларуси Владимир Андрейченко подчеркнул, что с учетом значимости президентских выборов для страны депутатам предстоит серьезная, ответственная организационно-политическая работа.

Также он отметил, что эта работа будет проводиться как непосредственно в парламенте, так и в избирательных округах, "чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией".

Вместе с тем, председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина сообщила, президентские выборы 2020 года будут проходить в совершенно особых условиях. 

Она отметила, что из-за пандемии коронавируса "эта избирательная кампания будет проходить в совершенно особых условиях".

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"Она будет очень резко отличаться от кампаний по выборам президента, которые проходили раньше", - сказала Ермошина.

Изменения коснутся всех участников кампании. Например, сборщиков подписей обяжут выполнять рекомендации Минздрава, всех их должны обеспечить средствами индивидуальной защиты.

Заседания областных, районных, городских исполнительных комитетов при рассмотрении вопросов, связанных с выборами, будут проходить без наблюдателей, представителей партий, общественных объединений.

"При этом исполнительные органы должны на своих страницах в интернете выкладывать стрим с таких заседаний либо запись, чтобы все заинтересованные могли их посмотреть", - уточнила Ермошина.

Она добавила, что выполнять рекомендации Минздрава по социальному дистанцированию и обеспечению средствами защиты обяжут и наблюдателей. Сейчас речь идет только о национальных. Глава ЦИК пока не берется предполагать, приедут ли на выборы в Беларусь международные эксперты.

Беларусь (7937) выборы (24763) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Поздравляю Аляксандра Рыгоровыча с победой в выборах
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08.05.2020 11:48 Ответить
+4
А какая собсно разница, когда состоятся выборы Лукашенка?
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08.05.2020 12:06 Ответить
+2
Циган знатно троллит Путлера . тем что посягнул на святое - празднование 9 Мая с парадом . а ***** просидит в бункере в слезах и злости на Шуру .Опять он переиграл гнома , показавши всем . кто есть настоящее политическое животное !
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08.05.2020 12:11 Ответить
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говоря простым и понятным языком, нынешний генсек белаРашы остается при любых раскладах.
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08.05.2020 11:46 Ответить
Поздравляю Аляксандра Рыгоровыча с победой в выборах
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08.05.2020 11:48 Ответить
а я знаю хто переможе
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08.05.2020 11:48 Ответить
А я знаю, хто не переможе)
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08.05.2020 12:08 Ответить
Будуть проходити в особливих умовах - без виборців! Заради безпеки електорату всі цифри намалюють в виборчкомі!
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08.05.2020 11:56 Ответить
А какая собсно разница, когда состоятся выборы Лукашенка?
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08.05.2020 12:06 Ответить
Тим більше,що період "Кінець єпохи бідності" брати бульбаші вже да-а-авно пройшли. Лука думає і тут пропетять, поживем побачим. Та на хитру ... є ... !
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08.05.2020 12:44 Ответить
Демократия в Беларуси - єто о чем?
Вообще, зачем авторитарньім режимам вьіборьі?
Лишняя трата времени и денег.
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08.05.2020 12:07 Ответить
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08.05.2020 12:46 Ответить
Почитайте определение легитимности. Тогда поймёте, что всем этим диктатура, автаркия, и прочим авторитарищкам легитимность через выборы как ни странно нужнее, чем демократическим государствам.
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08.05.2020 12:47 Ответить
Почитал про легітимність, там про вьіборьі ничего не сказано.
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08.05.2020 14:01 Ответить
А если малость подумать?В сущности, легитимность-готовность человека/группы людей подчиняться какой-либо власти. Подчиняться на каком основании?На том, что эта власть имеет право действовать от имени какого-нибудь общества. Ввборы-это способ получения легитимности через избирательное право (неважно, честно они проведены или "как надо").
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08.05.2020 14:12 Ответить
Ок, я понял посьіл, но мой посьіл в том, что вьібор без вьібора не по сути не дает реальной легитимности, а только ее видимость.
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08.05.2020 14:18 Ответить
Могу удивить, но она бывает и отрицательная. Пресловутое "работать из-под палки" как раз тот самый случай.
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08.05.2020 15:04 Ответить
Забыл сказать, если говорить об отсутствии лигитимности, то скорее на это влияет низкая явка на выборах, массовый отказ от сотрудничества с властью, проводящей выборы (неважно, демократическая ли она и сменится в результате выборов или же диктатор, с которым "голосуй-не голосуй").
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08.05.2020 15:10 Ответить
Лука и неявка, тоже вьібором не является, можно назвать єто бойкотом или как то еще.
Суть вьіборов в том, что у нас есть вьібор. Когда его нет, вьіборами єто не является.
К сожалению, многие за политикой забьіли не только суть слов, но и даже их буквальное значение.
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08.05.2020 16:18 Ответить
Ну, суть то выборов в том и состоит, что либо ты голосуешь за существующее, либо за его изменение/демонтаж, либо отчуждаешься от выбора в принципе (вы-не та власть, которой я верю, мои интересы-вы не представляете, я с вами не хочу иметь ничего общего). Последнее можно назвать многими словами, но суть проста: идите нахрен, я вам не верю. Чем больше третьих, тем сложнее например объявить выборы состоявшимися, а соответственно и легитимность будет такая же.
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08.05.2020 16:24 Ответить
Циган знатно троллит Путлера . тем что посягнул на святое - празднование 9 Мая с парадом . а ***** просидит в бункере в слезах и злости на Шуру .Опять он переиграл гнома , показавши всем . кто есть настоящее политическое животное !
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08.05.2020 12:11 Ответить
Правила грамматики соблюдайте, умники!
"Выборы Лукашенка назначены на 9 августа, но из-за коронавируса будут проходить "в особых условиях"
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08.05.2020 12:34 Ответить
Особливі умови: 9 серпня в 00.01 оголошення переможця! Вітаю Лукашенка.
Вибори чесні, прозорі, передбачувані!
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08.05.2020 12:36 Ответить
"Выборы президента Беларуси" - уже звучит смешно. Пусть обьявят, что выборы президента Беларуси будут после того как Лукашонка вынесут вперед ногами.
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08.05.2020 13:21 Ответить
 
 