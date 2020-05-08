Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа, но из-за коронавируса будут проходить "в особых условиях"

Палата представителей Беларуси сегодня назначила президентские выборы на 9 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА.

Председатель Палаты представителей Беларуси Владимир Андрейченко подчеркнул, что с учетом значимости президентских выборов для страны депутатам предстоит серьезная, ответственная организационно-политическая работа.

Также он отметил, что эта работа будет проводиться как непосредственно в парламенте, так и в избирательных округах, "чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией".

Вместе с тем, председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина сообщила, президентские выборы 2020 года будут проходить в совершенно особых условиях.

Она отметила, что из-за пандемии коронавируса "эта избирательная кампания будет проходить в совершенно особых условиях".

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"Она будет очень резко отличаться от кампаний по выборам президента, которые проходили раньше", - сказала Ермошина.

Изменения коснутся всех участников кампании. Например, сборщиков подписей обяжут выполнять рекомендации Минздрава, всех их должны обеспечить средствами индивидуальной защиты.

Заседания областных, районных, городских исполнительных комитетов при рассмотрении вопросов, связанных с выборами, будут проходить без наблюдателей, представителей партий, общественных объединений.

"При этом исполнительные органы должны на своих страницах в интернете выкладывать стрим с таких заседаний либо запись, чтобы все заинтересованные могли их посмотреть", - уточнила Ермошина.

Она добавила, что выполнять рекомендации Минздрава по социальному дистанцированию и обеспечению средствами защиты обяжут и наблюдателей. Сейчас речь идет только о национальных. Глава ЦИК пока не берется предполагать, приедут ли на выборы в Беларусь международные эксперты.