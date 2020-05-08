Ляшко о смягчении карантина: Сразу запускать общественный транспорт нельзя, это приведет к сокращению социальной дистанции
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заверил, что власть не будет продолжать карантин без надобности.
Как сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на "LB.ua", об этом он заявил в эфире "Украина 24".
"Мы не будем держать страну все время в карантине, но нужно понимать, что нужно находить баланс", - отметил он.
"У нас сейчас немного успокоилась ситуация, но она успокоилась исключительно потому, что мы вовремя ввели карантин, преждевременный выход из карантина может свети на нет всё то, что мы делали эти два месяца", - заявил Ляшко.
В частности, не планируется быстрое снятие ограничений на проезд в общественном транспорте.
"Почему мы говорим, что нельзя сразу запускать общественный транспорт? Не столько меня волнует проблема инфицирования в общественном транспорте, сколько открывается доступность и начинается внутренняя миграция населения. Вместо того, чтобы изолироваться, люди, имея транспорт, который будет свободно передвигаться, будут без острой необходимости посещать какие-то места. На рынки поедут люди пожилого возраста... Большая миграция приведет к тому, что рушатся все принципы карантина", - сказал Ляшко.
Как только откроется общественный транспорт, добавил санврач, в офисы начнут приезжать больше сотрудников, онлайн-совещания перейдут в оффлайн. Это приведет к увеличению контактов, сокращению социальной дистанции и росту угрозы заражения.
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И логика у них альтернативная.
По этой логике, чтобы народ не собирался в маршрутках, нужно, чтобы они ходили два раза в день.
Чтобы соблюдали дистанцию, нужно повыгонять людей из парков на улицы.
Чтобы не толпились в супермаркетах, нужно выстраивать их в очереди перед ними: пусть толпятся там.
Чи може вони просто розуміють, що велика кількість хворих була б незалежно від того, відкрите метро чи закрите??? Так, для довідки: у нас найбільше хворих в Чернівцях, де метро нема... А в Харкові та Дніпрі, де метро працювало на початку епідемії, хворих в рази менше, хоча це міста-мільйонники, а в Чернівцях 250 тис. населення!
И власти видят свою задачу не в том, чтобы ценой убитой экономики бороться за идиотское "место по Америке", а в том, чтобы не перегрузить больницы, не оставить людей без помощи.
Розкажіть це онкохворим та людям з групи ризику, яким захворіти це майже смертний вирок. Але ж ми про це не думаємо, байдуже на власну відповідальність. Лише б на ринку затоваритись... Зміст карантину власне і полягає в обмеженні міграції мас, що і дозволить не перегрузити лікарні.
Уже.
Але ж ми про це не думаємо
Напрасно.
Зміст карантину власне і полягає...
Спасибо, кэп.
Один вопрос: к чему все эти многабукаф?
Стоит мужик на мосту и руками машет. Подходит к нему прохожий и спрашивает
- Эй, мужик, почему руками машешь
- Крокодилов разгоняю
- Так их же нету
- Вот потому и нету, что я разгоняю
Как-то так.
German virologist Hendrik Streeck explains the final results of his pioneering antibody study. Professor Streeck found a Covid19 lethality of 0.36%, but explains that this is an upper limit and the lethality is probably in the range of 0.24 to 0.26% or even below. The average age of test-positive deceased was approximately 81 years.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvrL9QKGQrWk https://www.youtube.com/watch?v=vrL9QKGQrWk
A new overview of existing PCR and antibody studies shows that the median value of Covid19 lethality (IFR) is about 0.2% and thus in the range of a strong influenza.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc%2Fedit https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc/edit#gid=0
A new antibody study with Danish blood donors showed a very low Covid19 lethality (IFR) of 0.08% for persons under 70 years of age.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.24.20075291v1 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20075291v1
A new antibody study from Iran, one of the earliest and most affected countries by Covid19, also showed a very low lethality of 0.08% to 0.12%.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.26.20079244v1 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079244v1
A new antibody study from Japan comes to the conclusion that about 400 to 800 times more people there had contact with the new coronavirus than previously thought, but showed no or hardly any symptoms. Japan had done rather few tests so far.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.26.20079822v2 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079822v2
Больше всего вирус передается телепатически: из одной тупой башки в другую!
Збитки для міста космічні, бо метро Харкова перевозило до 600 тис. людей кожен день.