Ляшко о смягчении карантина: Сразу запускать общественный транспорт нельзя, это приведет к сокращению социальной дистанции

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заверил, что власть не будет продолжать карантин без надобности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на "LB.ua", об этом он заявил в эфире "Украина 24".

"Мы не будем держать страну все время в карантине, но нужно понимать, что нужно находить баланс", - отметил он.

"У нас сейчас немного успокоилась ситуация, но она успокоилась исключительно потому, что мы вовремя ввели карантин, преждевременный выход из карантина может свети на нет всё то, что мы делали эти два месяца", - заявил Ляшко.

В частности, не планируется быстрое снятие ограничений на проезд в общественном транспорте.

"Почему мы говорим, что нельзя сразу запускать общественный транспорт? Не столько меня волнует проблема инфицирования в общественном транспорте, сколько открывается доступность и начинается внутренняя миграция населения. Вместо того, чтобы изолироваться, люди, имея транспорт, который будет свободно передвигаться, будут без острой необходимости посещать какие-то места. На рынки поедут люди пожилого возраста... Большая миграция приведет к тому, что рушатся все принципы карантина", - сказал Ляшко.

Как только откроется общественный транспорт, добавил санврач, в офисы начнут приезжать больше сотрудников, онлайн-совещания перейдут в оффлайн. Это приведет к увеличению контактов, сокращению социальной дистанции и росту угрозы заражения.

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