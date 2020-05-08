Приложу все усилия, чтобы сохранить отношения с Грузией. Если будут резкие шаги, переживем, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет прилагать все усилия для того, чтобы отношения Украины с Грузией оставались по-настоящему дружественными и стратегическими.

Об этом он сказал в интервью LB, передает Цензор.НЕТ.

"При всей харизматичности Михаила Николозовича (Саакашвили. - Ред.) он является гражданином Украины, который и раньше занимал здесь государственные должности. Поэтому я буду со своей стороны прикладывать все усилия для того, чтобы наши отношения с Грузией оставались по-настоящему дружественными и стратегическими. Если же со стороны наших грузинских партнеров будут какие-то резкие шаги, что ж, переживем, а затем будем восстанавливать все утраченное", - сказал он.

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При этом Кулеба подчеркнул, что ни одно государство мира не может указывать, куда назначать или не назначать гражданина Украины.

"Мы же исходим из очень простых тезисов. Первый из них – отношения между Украиной и Грузией настолько особенны, что они не могут становиться заложником судьбы одного человека. Второй – мы понимаем внутриполитический контекст в Грузии и в него не вмешиваемся, но для нас господин Саакашвили является гражданином Украины. И ни одно государство мира не может нам указывать, куда назначать или не назначать нашего гражданина", - пояснил он.

Также глава МИД Украины добавил, что разговаривал с министром иностранных дел Грузии (в связи с позицией Тбилиси, что если Саакашвили займет должность вице-премьер-министра Украины по реформам, страна отзовёт посла Грузии в Украине. - Ред.).

"Это был очень спокойный, взвешенный разговор; он мне объяснил позицию своего правительства", - сказал он.

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Как сообщалось, вечером 7 мая Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.

Исполнительный комитет реформ - это вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ. Ранее в него входили заместитель главы Администрации президента Украины, к ведению которого отнесены вопросы осуществления реформ, один из членов Кабинета министров Украины – по согласованию с премьер-министром Украины, а также глава одного из комитетов Верховной Рады Украины (по согласию).