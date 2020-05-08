Приложу все усилия, чтобы сохранить отношения с Грузией. Если будут резкие шаги, переживем, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет прилагать все усилия для того, чтобы отношения Украины с Грузией оставались по-настоящему дружественными и стратегическими.
Об этом он сказал в интервью LB, передает Цензор.НЕТ.
"При всей харизматичности Михаила Николозовича (Саакашвили. - Ред.) он является гражданином Украины, который и раньше занимал здесь государственные должности. Поэтому я буду со своей стороны прикладывать все усилия для того, чтобы наши отношения с Грузией оставались по-настоящему дружественными и стратегическими. Если же со стороны наших грузинских партнеров будут какие-то резкие шаги, что ж, переживем, а затем будем восстанавливать все утраченное", - сказал он.
При этом Кулеба подчеркнул, что ни одно государство мира не может указывать, куда назначать или не назначать гражданина Украины.
"Мы же исходим из очень простых тезисов. Первый из них – отношения между Украиной и Грузией настолько особенны, что они не могут становиться заложником судьбы одного человека. Второй – мы понимаем внутриполитический контекст в Грузии и в него не вмешиваемся, но для нас господин Саакашвили является гражданином Украины. И ни одно государство мира не может нам указывать, куда назначать или не назначать нашего гражданина", - пояснил он.
Также глава МИД Украины добавил, что разговаривал с министром иностранных дел Грузии (в связи с позицией Тбилиси, что если Саакашвили займет должность вице-премьер-министра Украины по реформам, страна отзовёт посла Грузии в Украине. - Ред.).
"Это был очень спокойный, взвешенный разговор; он мне объяснил позицию своего правительства", - сказал он.
Как сообщалось, вечером 7 мая Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.
Исполнительный комитет реформ - это вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ. Ранее в него входили заместитель главы Администрации президента Украины, к ведению которого отнесены вопросы осуществления реформ, один из членов Кабинета министров Украины – по согласованию с премьер-министром Украины, а также глава одного из комитетов Верховной Рады Украины (по согласию).
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Слушаться нужно только расссею на всех остальных насрать
кроме вина по страшным ценах от Грузии толку нет
и вино так себе
кто на нас обращает внимание
без реальной власти Саакашвили
хоть не будет давать спать чинушам
Читай: да нас рать. Хороший ответ как для министра иностранных дел. Особенно учитывая, что наши иностранные дела и так в говне по маковку.
Але ... вони ж чомусь проголосували. Ці 73% ...
Простіше за все назвати їх дєбілами і тупими ...
Так ?
Нема коли ... блін ...
Депортация сулугуня
Отказ в назначении на госдолжности
Остальные усилия это зеговняное блаблабла.