Фракция "ЕС" призывает Зеленского продолжить отмечать День памяти и примирения на государственном уровне. ДОКУМЕНТ

Пятый Президент Украины Петр Порошенко и депутаты "Европейской Солидарности" призвали президента Зеленского продолжить традицию чествования Дня памяти и примирения на государственном уровне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В письме в адрес Зеленского они отметили, что 8 мая, в день капитуляции нацистской Германии, во многих странах мира отмечают день победы над нацизмом, чтят память павших, говорят о важности не допустить повторения этой трагедии человечества.

"В Украине для празднования этой даты в 2015 году введен День памяти и примирения. В этот день на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне традиционно проходила акция "Первая минута мира". Эта торжественная и трогательная церемония стала главным элементом украинского сценария празднования победы над нацизмом, который отличается от кремлевского официального так называемого "победобесия", которое агрессивная Россия изящно использует в гибридной войне с целью удерживать соседние государства в сфере своего влияния", - говорится в письме.

"Европейская солидарность" призывает отметить День памяти и примирения на государственном уровне и в этом году, учитывая при этом существующие карантинные меры.

"Такая мера еще раз подчеркнет роль Украины в победе над нацизмом в Европе, позволит в это сложное для всего мира время выразить уважение всем, кто боролся за Победу во Второй мировой войне", - подчеркивается в сообщении.

В партии призывают власти присоединиться к надлежащему празднованию этой даты, важной и для Украины, и для Европы, и для всего свободного мира.

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