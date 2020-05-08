Фракция "ЕС" призывает Зеленского продолжить отмечать День памяти и примирения на государственном уровне. ДОКУМЕНТ
Пятый Президент Украины Петр Порошенко и депутаты "Европейской Солидарности" призвали президента Зеленского продолжить традицию чествования Дня памяти и примирения на государственном уровне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
В письме в адрес Зеленского они отметили, что 8 мая, в день капитуляции нацистской Германии, во многих странах мира отмечают день победы над нацизмом, чтят память павших, говорят о важности не допустить повторения этой трагедии человечества.
"В Украине для празднования этой даты в 2015 году введен День памяти и примирения. В этот день на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне традиционно проходила акция "Первая минута мира". Эта торжественная и трогательная церемония стала главным элементом украинского сценария празднования победы над нацизмом, который отличается от кремлевского официального так называемого "победобесия", которое агрессивная Россия изящно использует в гибридной войне с целью удерживать соседние государства в сфере своего влияния", - говорится в письме.
"Европейская солидарность" призывает отметить День памяти и примирения на государственном уровне и в этом году, учитывая при этом существующие карантинные меры.
"Такая мера еще раз подчеркнет роль Украины в победе над нацизмом в Европе, позволит в это сложное для всего мира время выразить уважение всем, кто боролся за Победу во Второй мировой войне", - подчеркивается в сообщении.
В партии призывают власти присоединиться к надлежащему празднованию этой даты, важной и для Украины, и для Европы, и для всего свободного мира.
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Нажаль, малорос не знає, що акт о капітуляції Німеччина підписала насправді 8 травня, але сралін наполіг, щоб Кейтель підписав саме окремий акт о капітуляції 9 травня з командуванням радянських військ.
Тому увесь світ вважає датою закінчення війни у Європі 8 травня, а нащадки тоталітарної держави, якої нема на мапі вже майже 29 років, 9 травня.
https://censor.net/news/3194264/zelenskiyi_pochtil_pamyat_pogibshih_v_gody_vtoroyi_mirovoyi_voyiny_na_ukrainskorossiyiskoyi_granitse
Или это не государственный уровень?
на момент подписания у нас по календарю
было 9 мая
мы и отмечаем день победы
не мы к ним пришли а они к нам
наши бойцы на 9 мая были в Берлине
это не примирение ---- победа
ещё и надо отмечать
быть благодарным миллионам погибших
И почему День Киева - другое? Если праздновать могут только те, кто участвовал в самом событии, то в чем разница?
Вопрос про мой вклад считаю идиотским. Вы же свой день рождения празднуете? хотя не приложили к своему рождению никаких сил. там папа постарался, мама сильно постаралась, природа постаралась, рассчитала период созревания плода, отход вод и то, как после этого женских организм вас отторгнет, с потугами. Вы для всего этого даже не пукнули, но день рождения почему то считаете своим праздником.
Так вот вопрос остается открытым - какое лично вы имеете отношение к дню Победы? Просто хочется праздновать? Так празднуйте , никто не запрещает , но не надо возводить его в непреложную истину.Каждый празднует его по своему разумению.
Все таки празднует. так в чем ко мне претензии, если я считаю это праздником?
И пример с мамой неудачный. Гибель украинцев, отдавших жизнь за победу, была не одномоментной и не одновременной с победой, это просто невозможно. Потому я скорблю по моему деду, погибшему в 41-м и отмечаю победу над теми, кто его убил. Так отмечали ВСЕ победы в мировой истории. Не понимаю, почему нужно изобретать свой велосипед, чтобы абы не как у кацапов. Празднуйте без их шизофрении и победобесия, но так, как это делали люди всегда веками и тысячелетиями. Победы - праздновались, погибшие - оплакивались.