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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украину пятью авиарейсами эвакуировали еще почти 800 граждан, - Госпогранслужба

За сутки в Украину пятью авиарейсами эвакуировали еще почти 800 граждан, - Госпогранслужба

За прошедшие сутки в аэропорту "Борисполь" сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" ГПСУ оформили на въезд почти 800 пассажиров. В общей сложности осуществлен пропуск граждан с 5 спецрейсов - из Копенгагена, Аликанте, Милана и 2 авиарейса из Мадрида.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Лиц с повышенной температурой тела не выявлено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие. Пассажиры установили мобильное приложение "Дія вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильный приложение "Дія вдома" пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля. Один гражданин, прибывший из Копенгагена, отправился на обсервацию по определенному адресу", - говорится в сообщении.

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В ГПСУ также отметили, что вчера пассажиропоток через украинскую границу, по сравнению с предыдущими сутками, был несколько увеличен, границу нашей страны на въезд и на выезд пересекли почти 14 тысяч человек. Среди граждан, которые пересекали границу, нарушителей правил карантина и самоизоляции не выявлено, как и граждан с повышенной температурой либо другими признаками ОРВИ.

Автор: 

Госпогранслужба (6635) карантин (16729) украинцы (3880) эвакуация (2117) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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идиоты
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08.05.2020 12:20 Ответить
Что-то плохо украинцы болеют. Надо еще заразных подкинуть , х......ло оценит труды.
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08.05.2020 12:51 Ответить
А ты сам заразись. Полегшает.
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08.05.2020 13:53 Ответить
 
 