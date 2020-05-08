Зеленский на украинско-российской границе почтил память погибших в годы Второй мировой войны. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский приехал в Луганскую область, чтобы почтить там память погибших в годы Второй мировой войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Зеленский приехал до пгт Меловое, которое разделено границей между Украиной и Россией.
"В пгт Меловое президент посетил мемориальный комплекс "Украина – освободителям". Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне. Президент возложил цветы у Вечного огня, а также установил лампадки возле скульптурной композиции - солдата, который снимает головной убор перед родной землей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также рядом с памятником находится братская могила, где покоятся сотни известных и неизвестных солдат, погибших во время освобождения пгт Мелового. 1066 имен павших героев высечены на 27 мемориальных досках у братской могилы.
8 мая в Украине День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.
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Про це в ефірі "Прямого" казав політтехнолог Віктор Уколов.
"Щоб не дратувати Росію, щоб іти в російській ідеологічній парадигмі, президент Зеленський поїхав на кордон з РФ. Тут я бачу підігрування російській пропаганді, на жаль", - зазначив політтехнолог.
https://prm.ua/zelenskiy-pidigruye-rosiyskiy-propagandi-koli-yide-na-kordon-z-rf-u-den-primirennya-ukolov/
Він нагадав, що ще зовсім нещодавно в Україні не вшановували день 8 травня. "Але з 2014 року ситуація докорінно змінилася. Кількість людей, які вважають, що потрібно відзначати 8 травня День пам`яті та примирення і 9 травня День перемоги над нацизмом становить більшість. 8 травня як нова дата в українському календарі прижилася. І дуже важливо, що це не просто дата, а якісь нові підходи і традиції прижилися", - зазначив він.
Депутат зауважив, що також увійшли до традицій символічний червоний мак та нові підходи до самої церемонії вшанування пам'яті. "Відходять у минуле радянські помпезні святкування у вигляді військових парадів, безликі народні маси. Дедалі більше ми говоримо про обличчя конкретного солдата або учасника тієї війни. І таким чином ми не лише деконструюємо дуже багато радянських міфів про цю війну, але й інтегруємося у європейські традиції, у європейську модель пам`яті, де мова йде цю війну в першу чергу як трагедію, в який загинуло здебільшого цивільне населення", - зазначив В'ятрович.
Депутат зазначив, що у радянські часи не говорили про масштабні втрати Україною цивільного населення, про такі трагедії як депортація, про остарбайтерів, про Голокост, про військовополонених - особливо у перші дні війни.
"Все це затулялося таким чорно-білим міфом, де були тільки "наші" і "німці". Наші, тобто радянська сторона, була виключно героїчною, не причетною до жодних злочинів. І ця війна представлялася такою собі веселою прогулянкою до Берліну. З цього ж випливала і новітня теза російської пропаганди: якщо війна - це так весело і цікаво, так легко, то "можем повторить", - пояснив депутат.
"Ці міфи, до речі, використовує ******* російська пропаганда для боротьби проти України", - підкреслив В'ятрович.
Водночас він зазначив, що Україна зараз відмовляється від російського пропагандистського сценарію оцінки Другої світової війни. "В Україні приживається зараз новий концепт - "ніколи знову", - сказав депутат.
Він нагадав, що згідно опитувань зараз 59% українців вважають, що Другу світову війну почали нацистська Німеччина і Радянський Союз. "Це переломна цифра, тому що вона руйнує базовий міф про так звану Велику вітчизняну війну, яка нібито почалась у 1941 році й де Радянський Союз ніколи не був союзником фашистської Німеччини. Тобто злам стався", - сказав В'ятрович.
Водночас депутат зазначив, що це не означає, що загрози реваншу у цьому питанні немає.
"На жаль, поки що дуже невиразною є позиція керівництва держави. Не впевнений, що відбудеться дуже важлива акція "Перша хвилина миру", яка проводилася за участі президента України протягом п'яти років о 23:00, згадуючи, що саме в цю годину нарешті в Європі запанував мир", - зауважив представник "Європейської Солідарності".
"Ми не чуємо якихось чітких меседжів з боку керівництва держави, які б говорили про розуміння теперішнім новим керівництвом держави продовження цієї політики переосмислення Другої світової війни", - підкреслив він.
В'ятрович додав: "Натомість ми дуже чітко бачимо, що Росія продовжує і буде продовжувати тиснути на Україну для того, аби повернути її в русло тих совєтських міфів. Очевидно, що нічого не робити з боку України - буде дуже небезпечно, тому що ймовірність того, що ця інформаційна хвиля буде знову поступово повертати якісь радянські стереотипи щодо Другої світової війни, завжди залишається".
Нагадаємо, https://prm.ua/zelenskiy-vshanuvav-pam-yat-zagiblih-u-drugiy-svitoviy-na-kordoni-z-rosiyeyu-foto/ президент Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій на кордоні з Росією.
https://prm.ua/movchannya-zelenskogo-pro-rol-********-v-drugiy-svitoviy-viyni-pidkriplyuye-rosiyski-mifi-v-yatrovich/
https://interfax.com.ua/news/political/660905.html
Именно вариант срю такой: https://lenta.ru/news/2020/05/08/zelenskii/
Ай-ай-ай!
Вот и я про то!
https://www.ilgiornale.it/news/politica/coronavirus-rampelli-si-ribella-ue-bandiera-ufficio-camera-1847813.html https://www.ilgiornale.it/news/politica/coronavirus-rampelli-si-ribella-ue-bandiera-ufficio-camera-1847813.htm
срю новости подали почти то же, но переврали слова Rampelli, вроде как он сказал, что *повешу ресский триколор и повесил*, но не показали это в видео.
https://polit.info/491161-glava-parlamenta-italii-snyal-flag-es-v-znak-protesta
Тогда как налетели вроде бы соевые, но, видно, что это были мокшетролли. Я их быстро фактами накрыла.
Зеленский ето как то пояснил?
И объяснять ,значит,вам ничего не должен!!!!
Главное - отработать бабло х.уйла или избежать огласки компромата.
А может и оба варианта.
https://pbs.twimg.com/media/EXbfXnQWAAACJGj?format=jpg&name=small
https://pbs.twimg.com/media/ELBJynwXUAELwWF.jpg
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита..."
Ніякої самоповаги, а ні краплі гідності чи честі. І це чмо президент моєї країни !!!
Можна тільки здогадуватись якими тоннами бруду б обливали Порршенка за такі дії ті 73 % уібанів, які вибрали оце чмо в президенти !
АТО я не могу слушать это дерьмо.
Даже без поездки в парашу (на парад) сразу видно что за человек зеленский.
Одно не могу понять: как можно стать таким упоротым совкодрочером, если во времена совка прошло только детство?
Воно що, обкурилось до безтями?
Який ж вбогий цей криворіжський віслюк.
А почалось все із пакта Молотова-Рибентропа яким поділили континент розділивши фізично Польщу та встановили границю між Германією та СССР, яка визначала що кожен воює у свої частині світу.
Чому ніхто не звертає увагу на його подібні появи з неголеною мордою і без краватки ???
Я розумію, що цей ж** зумисно так робить, то у нього в крові + багаторічна "діяльність"-зневага до України і усього українського, але невже нема нікого з публічних осіб, хто б це чмо поставив на місце ?
Сьогодні, у День пам'яті і примирення ми із великим сумом і вдячністю згадуємо тих, хто 75 років тому виборов, вистраждав і наблизив довгоочікуваний мир.
У 2015 році Україна на державному рівні відмовилась від російсько-радянської традиції помпезного святкування Дня Перемоги і нарешті дистанціювалася від кремлівського «побєдобєсія». Ми, українці, повною мірою відчули страшні наслідки панування людожерських режимів - як нацистського, так і радянського. Із 65 млн загиблих у Другій світовій війні, 8-10 млн - українці. Тому 8 травня в Україні, як і в усій Європі - День скорботи за жертвами найкривавішої в історії людства війни.
Ми молимося за полеглих, прагнемо миру і віримо, що проженемо тепер уже російського агресора з нашої землі. Вічна шана і пам'ять воїнам, які наближали перемогу у 1945 році. Слава героям, що виборюють мир просто зараз на українському сході.
Пам'ятаємо. Перемагаємо. Слава Україні!
Показал *****,мол я свой,ехал на парад,но не доехал.
Але по дорозі його трохи попустило, плюс акружение повпливало, от він і зупинився аж на кордоні з рф.
А так як сховати його перебувпня на кордоні не вийде, то зробили з цього сорому прямо державну подію