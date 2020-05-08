Зеленский на украинско-российской границе почтил память погибших в годы Второй мировой войны. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский приехал в Луганскую область, чтобы почтить там память погибших в годы Второй мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский приехал до пгт Меловое, которое разделено границей между Украиной и Россией.

"В пгт Меловое президент посетил мемориальный комплекс "Украина – освободителям". Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне. Президент возложил цветы у Вечного огня, а также установил лампадки возле скульптурной композиции - солдата, который снимает головной убор перед родной землей", - говорится в сообщении.





Отмечается, что также рядом с памятником находится братская могила, где покоятся сотни известных и неизвестных солдат, погибших во время освобождения пгт Мелового. 1066 имен павших героев высечены на 27 мемориальных досках у братской могилы.







8 мая в Украине День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.

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