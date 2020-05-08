Военнослужащего приговорили к 7 годам лишения свободы за дезертирство и убийство брата, - военная прокуратура

По публичному обвинению военной прокуратуры Белоцерковского гарнизона Центрального региона Украины осужден военнослужащий военной службы по контракту одной из бригад ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Обвинением доказано, что указанный военнослужащий в нарушение военных уставов и законов Украины без уважительных причин отсутствовал на службе по 27.11.2017 г.

08.01.2018 г., во время бытового конфликта с родным братом, контрактник учинил драку, в ходе которой нанес ему три колото-резаных раны. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Белоцерковский горрайонный суд Киевской области беспрекословно согласился с доказательствами, собранными военной прокуратурой Белоцерковского гарнизона и признал военнослужащего виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 121 и ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины.

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"Приговор суда дезертиру-убийце - 7 лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.