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Новости Коронавирус и карантин
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За прошедшие сутки в Киеве 3 летальных случая от COVID-19, 46 новых заболевших, всего 1721 инфицированный, - Кличко

За прошедшие сутки в Киеве 3 летальных случая от COVID-19, 46 новых заболевших, всего 1721 инфицированный, - Кличко

Выздоровели в столице за прошедшие сутки 17 человек. Всего преодолели болезнь за это время 127 жителей Киева.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр Киев Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"За время борьбы Киева с пандемией за минувшие сутки в столице 3 летальных случая. Лабораторно подтвердили заболевание еще у 46 людей. Среди них - один медик. На сегодня в столице уже 1721 подтвержденный случай заболевания COVID-19. 32 человека умерли", - рассказал он.

Среди заболевших 18 женщин в возрасте от 26 до 81 года и три девочки - двух, восьми и тринадцати лет. 21 мужчина от 31 до 79 лет и четверо мальчиков, которым 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего в больницах из всех пациентов с коронавирусом - 44 в тяжелом состоянии. 5 из них- подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"Выздоровели в столице за прошедшие сутки 17 человек. Всего преодолели болезнь за это время 127 жителей Киева", - сообщил Кличко.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25791) Кличко Виталий (4660) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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борьба была не вирусочком, а с киевлянами, правами человека и здравым смыслом вообще.... неужели за этого идиота педалю придётся снова голосовать как за лучшего из худших...
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08.05.2020 12:26 Ответить
Ну да, за усика или ломаченка голосовать было бы вообще уныло...
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08.05.2020 12:31 Ответить
а за колю-котлету?
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08.05.2020 12:32 Ответить
За прошедшие сутки в Киеве 3 летальных случая от COVID-19, 46 новых заболевших, всего 1721 инфицированный, - Кличко - Цензор.НЕТ 6317
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08.05.2020 12:35 Ответить
Сегодня в Украине от короновируса скончались 26 украинцев.Рекорд.Даёшь тотальное заражение!.Сброду будет самый кайф!
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08.05.2020 12:31 Ответить
А сколько скончались от гриппа, отравления алкоголем, в результате ДТП, от падения с высоты? Думаю, гораздо больше. Так что? Дайош тотальный "мыфсеумрём"?
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08.05.2020 12:41 Ответить
Даёшь трупы в сточных канавах!
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08.05.2020 12:55 Ответить
Дайош крофькишки!
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08.05.2020 12:59 Ответить
Еще бы, столько церквей в городе = вирус идет взад, а вот всякие нью-йорки и прочие лиссабоны - пусть уверятся в милости бошией и егО мудач могуществе. Еще бы дал нам экономику нормальную, власть, народ, экологию, дороги, дураков и так далее по списку - построим еще 10000 капищ для прославление этого сидельца-на-небеснай-твердии
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08.05.2020 12:39 Ответить
 
 