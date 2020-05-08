За прошедшие сутки в Киеве 3 летальных случая от COVID-19, 46 новых заболевших, всего 1721 инфицированный, - Кличко

Выздоровели в столице за прошедшие сутки 17 человек. Всего преодолели болезнь за это время 127 жителей Киева.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр Киев Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"За время борьбы Киева с пандемией за минувшие сутки в столице 3 летальных случая. Лабораторно подтвердили заболевание еще у 46 людей. Среди них - один медик. На сегодня в столице уже 1721 подтвержденный случай заболевания COVID-19. 32 человека умерли", - рассказал он.

Среди заболевших 18 женщин в возрасте от 26 до 81 года и три девочки - двух, восьми и тринадцати лет. 21 мужчина от 31 до 79 лет и четверо мальчиков, которым 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего в больницах из всех пациентов с коронавирусом - 44 в тяжелом состоянии. 5 из них- подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"Выздоровели в столице за прошедшие сутки 17 человек. Всего преодолели болезнь за это время 127 жителей Киева", - сообщил Кличко.

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