Экс-чиновник Фонда гарантирования вкладов украл 5 млн у пребывающего в состоянии ликвидации банка "АКБ "Капитал", - СБУ

СБУ разоблачила бывшего уполномоченного Фонда гарантирования вкладов на растрате миллионов гривен банка в стадии ликвидации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего уполномоченного Фонда гарантирования вкладов физических лиц на растрате пяти миллионов гривен банка "АКБ "Капитал", который находился в стадии ликвидации.

Правоохранители установили, что чиновник имел полную информацию о задолженности кредиторов перед банком. Однако в отдельных случаях он в документах ее не отображал. Из-за действий чиновника по ряду объектов залогового имущества были незаконно сняты обременения и запрет на отчуждение. Это привело к фактической потере этих активов для банка.

Государству в лице Фонда гарантирования вкладов, был нанесен ущерб на сумму свыше 5 млн гривен. 7 мая 2020 года бывшему уполномоченному Фонда гарантирования вкладов сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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