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Экс-чиновник Фонда гарантирования вкладов украл 5 млн у пребывающего в состоянии ликвидации банка "АКБ "Капитал", - СБУ

Экс-чиновник Фонда гарантирования вкладов украл 5 млн у пребывающего в состоянии ликвидации банка

СБУ разоблачила бывшего уполномоченного Фонда гарантирования вкладов на растрате миллионов гривен банка в стадии ликвидации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего уполномоченного Фонда гарантирования вкладов физических лиц на растрате пяти миллионов гривен банка "АКБ "Капитал", который находился в стадии ликвидации.

Правоохранители установили, что чиновник имел полную информацию о задолженности кредиторов перед банком. Однако в отдельных случаях он в документах ее не отображал. Из-за действий чиновника по ряду объектов залогового имущества были незаконно сняты обременения и запрет на отчуждение. Это привело к фактической потере этих активов для банка.

Государству в лице Фонда гарантирования вкладов, был нанесен ущерб на сумму свыше 5 млн гривен. 7 мая 2020 года бывшему уполномоченному Фонда гарантирования вкладов сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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банки (1938) СБУ (20116) Фонд гарантирования вкладов (149)


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Автор не розуміє різниці між ФГИ (фонд государсьвенного имущества) та ФГВ (фонд гарантирования вкладов)
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08.05.2020 12:37 Ответить
Поймали, значит ещё не успел на Кипр в офшор перевести...
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08.05.2020 12:40 Ответить
нехилые, не постесняюсь заметить, аппетиты у чиновников. Я за 5 жизней не заработаю таких денег.
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08.05.2020 13:12 Ответить
 
 