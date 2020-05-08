На первом этапе смягчения карантина закрытыми останутся большие ТРЦ, школы, детсады и прибережные зоны отдыха, - Кличко

С 12 мая в столице планируют ввести первый этап послаблений ограничительных мер.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы приближаемся к 12 мая - дню, с которого в столице планируем первый этап ослабления ограничений. Напомню, чего именно будут касаться ослабления. Мы планируем открыть в Киеве: непродовольственные магазины (общей площадью до 300м2) парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно); парки и скверы: группами ограниченным количеством лиц; временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте; небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие). Смогут работать и адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы. А также - автокинотеатр, музеи под открытым небом и библиотеки - пока только на выдачу книг, без работы читальных залов", - рассказал Кличко.

Он отметил, что соблюдение правил безопасности сотрудниками и посетителями заведений является обязательным.

"Обязательная термометрия сотрудников и посетителей. Обязательные правила безопасности. Если клиент без маски - он либо не заходит в помещение. Либо это - ответственность поставщика услуг, который должен обеспечить клиента маской", - объяснил мэр.

Он отметил, что на первом этапе послаблений закрытыми останутся крупные торгово-развлекательные центры. А также - школы, детские сады, детские площадки, прибрежные зоны отдыха.

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