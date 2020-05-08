Экс-добровольцы "Азова" Кравченко и Филимонов заявили, что Билецкий избил их из-за поддержки Стерненко: "Были удары в голову и допросы"

Экс-добровольцы "Азова" Назарий Кравченко и Сергей Филимонов заявили, что их избили бывшие побратимы, включая основателя "Азова" Андрея Билецкого.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке сам Назарий Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером с Сергеем Филимоновым были приглашены на беседу с Андреем Билецким. Но, как оказалось, беседа бывших побратимов и не планировалась, потому что нас полночи коллективно пытались убедить не поддерживать Сергея Стерненко. Главными аргументами были удары в голову и допросы. Спасибо всем побратимам за их время и вдохновение в попытках убедить меня, но хочу заявить, что буду и дальше поддерживать Сергея. Своих не бросают", - заявил Кравченко.

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Об избиении Кравченко и Филимонова также сообщил адвокат Маси Найем.

"Избили Назария Кравченко и Сергея Филимонова. Произошло это на встрече, на которую они были приглашены для беседы с Андреем Билецким. Встречи фактически не было. Их били. В том числе и сам Андрей. Требовали дать информацию, кто заказал медийную поддержку Сергея Стерненко. Ну что ж ... благодарим за очень тонкий намек. Продолжение следует. И вопрос к Офису Президента Украины: это уже справедливость, о которой говорил В. Зеленский? Или еще ждать?" - рассказал Найем.

Кравченко также опубликовал фото 4 человек:













В свою очередь, в своем официальном заявлении Нацкорпус подтвердил, что встреча Кравченко и Филимонова с руководством партии была. Однако, никакого избиения не было, а разговор шел о "ветеранской чести" и фамилия Стерненко не упоминалась вообще.

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Ранее стало известно, что СБУ и Офис Генпрокурора готовят Стерненко подозрение в убийстве.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

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14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.