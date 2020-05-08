Экс-добровольцы "Азова" Кравченко и Филимонов заявили, что Билецкий избил их из-за поддержки Стерненко: "Были удары в голову и допросы"
Экс-добровольцы "Азова" Назарий Кравченко и Сергей Филимонов заявили, что их избили бывшие побратимы, включая основателя "Азова" Андрея Билецкого.
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке сам Назарий Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера вечером с Сергеем Филимоновым были приглашены на беседу с Андреем Билецким. Но, как оказалось, беседа бывших побратимов и не планировалась, потому что нас полночи коллективно пытались убедить не поддерживать Сергея Стерненко. Главными аргументами были удары в голову и допросы. Спасибо всем побратимам за их время и вдохновение в попытках убедить меня, но хочу заявить, что буду и дальше поддерживать Сергея. Своих не бросают", - заявил Кравченко.
Об избиении Кравченко и Филимонова также сообщил адвокат Маси Найем.
"Избили Назария Кравченко и Сергея Филимонова. Произошло это на встрече, на которую они были приглашены для беседы с Андреем Билецким. Встречи фактически не было. Их били. В том числе и сам Андрей. Требовали дать информацию, кто заказал медийную поддержку Сергея Стерненко. Ну что ж ... благодарим за очень тонкий намек. Продолжение следует. И вопрос к Офису Президента Украины: это уже справедливость, о которой говорил В. Зеленский? Или еще ждать?" - рассказал Найем.
Кравченко также опубликовал фото 4 человек:
В свою очередь, в своем официальном заявлении Нацкорпус подтвердил, что встреча Кравченко и Филимонова с руководством партии была. Однако, никакого избиения не было, а разговор шел о "ветеранской чести" и фамилия Стерненко не упоминалась вообще.
Ранее стало известно, что СБУ и Офис Генпрокурора готовят Стерненко подозрение в убийстве.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
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Но понятно это было еще тогда, когда про боевые действия Азов только видеоклипчики начал снимать, а в реале за Порохом с надувными свинками бегал.
Він всією своєю діяльністю завжди дискредитував націоналістів, показуючи їх для всього світу як нацистів.
Це вже стара, дуже хитра і підступна консерва.
есть о чем подумать.....
Лідер Нацкорпусу закликав всіх не робити героїв з тих, про кого навіть не варто говорити та допомагати тим, хто гідний уваги та дійсно потребує допомоги.
https://youtu.be/g507xfB9W2g
кто тебе мешает..?
Жодної участи в у зіткненнях с сєпарами вони не блаи.
Кстати, билецкий потерял остатки уважения к нему....разборки в стиле 90-х...пахана с рабами.
Ликбез по спорам по сложным темам без 100%-ной доказанной и достоверной информации доступной всем ( а её реально нет) :
Действующие лица : Аваков, Билецкий, Стерненко, два избитых по словам Найема азовца ..
Аваков - гнус и вор. Крыша всего и схем.. Тут понятно. К Билецкому на сегодня претензий и вопросов тоже такая себе гора неслабая. Подозреваю что тоже говно ещё то. Судя по упряжке авакова и зная им вся и всё, судя по посещениям кацапских пропагандонных каналов ,зная всё,..судя по молчанию и бездействию которое непростительно настоящим воевавшим патриотам Украины - при уничтожении страны ворами и кацапами, зная всё..и так далее.Заинтересованность - как шило в мешке. Хер спрячешь! Стерненко. Теперь несколько вопросов: Кто его знает достоверно? Кто может своей личной свободой и жизнью поручиться за этого человека что он кристально чистый и честный патриот? Только по серьёзному? Я думаю никто.Не потому что нужно петь под кацапскую дудку..а правда... вот кто знает?? Есть только то ЧТО СКАЗАЛИ. А вдруг то что говорил Билецкий о нем - реально правда? Кто может гарантировать что это не борьба двух ********* за крышевание или ещё какие то шкурные интересы - рюкзакова и Стерненко? А может и нет - может Билецкий ****** по указанию хача вонючего? Может реально толковый человек? КТО ЭТО ЗНАЕТ? Это нужно знать лично Билецкого.Это нужно знать лично Стерненко, это нужно лично знать двух азовцев что бы доверять Найему потому что Найем - просто **** адвокат! Он призван врать по профессии как и все адвокаты . А правосудие должно эту ложь вывести на чистую воду и не наказать адвоката. Работа такая. Поэтому 100% доверия и Найему нет.
Ремарка по Азову. нужно отметить для себя что АЗОВ - это не одна однородная масса людей. Есть реально герои воевавшие именно (внимание) за Украину а не за льготы, власть , Билецкого или возможность потом сесть жопой в тепло до конца жизни и прочее. А есть "Азов" который пошёл по неким другим интересам или смыслам на войну и даже есть "азов" типа который не знает как пахнет бой. Это своего рода подпольная беркутня хача вонючего под прикрытием громкого названия. И я не знаю кем именно командует сегодня Билецкий, потому что это - вражеские армии по сути. Не нужно здесь всё в одну кучу.
Ну и о чем вы все здесь спорите? Кто хороший кто плохой? На основании каких фактов?
И пока этих фактов конкретных и общедоступных не будет - нефиг делать выводы. А значит спор - бессмысленен абсолютно. Как и обсуждение. Просто есть недоказанный в миллионе нюансов факт (надеюсь - пока) факт. Точка.
Просто дивує - як можна набазграти стільки тексту при повній відсутності думки в ньому?
Конкретно сейчас Стерненка обвиняют в умышленном убийстве.
Есть видео снятое подругой Стерненка во время убийства, это был даже стрим а не просто съемка. Жертва умирает прямо в прямом эфире. И это видео основное доказательство следствия.
https://www.youtube.com/watch?v=BX2l1V1Q_Fc&t=17s
Стереннко гулял с девушкой увидел две тени, достал нож и пошел с ножом им навстречу. Один из проходивших мимо оказался десантником и сделал замечание по поводу ножа в итоге завязалась драка в которой он и погиб. Никаких опасных предметов у десантника и его друга не обнаружили. Единственным оружием был нож у Стерненка.
Ключевые моменты видео
0:29 я встиг застосувати свій ніж
1:39 я вчасно дістав ніж
4:13 я дістав ніж, про всяк випадок
9:52 ніж речовий доказ..він повинен залишатися на місці в мене є ще один
В итоге сейчас Стерненко рассказівает совсем другое, что нож не его и т.п. Потому что вряд ли можно как-то приплести самооборону к тому что я первый достал нож потому что мне не понравились две тени.
То что он какой-то там активист и все остальное вообще не должно к этому делу не иметь никакого отношения. Преступник должен отвечать по закону. Потому что если каждый так называемый активист начнет убивать всех кто ему не понравиться это будет анархия.
Бені файненькі онуки.
Ви думали патріоти?
Ні, їм ближче до сволоти!
-- Советская
-- А що, не перейменували? -- запитала.
-- Она бьіла Советская, есть Советская и будет Советская, -- радісно повідомив молодик.
-- А Соборная...
-- Ну там что-то переименовали, но...
Через "Азов" легалізували вже не одного російського лазутчика, як С. Коротких. А Нацдружини -- це приватна армія 5- ї колони -- на російські гроші.