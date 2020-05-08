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COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Деснянском районе. КАРТА
За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Деснянском районе.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Печерский - +1 (всего 362)
- Шевченковский - + 5 (130)
- Соломенский - + 6 (165)
- Днепровский - +4 (154)
- Святошинский - + 4 (103)
- Деснянский - + 13 (161)
- Подольский - 0 (79)
- Голосеевский - + 2 (154)
- Оболонский - + 3 (120)
- Дарницкий - + 8 (293)
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