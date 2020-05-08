COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Деснянском районе. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Деснянском районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Печерский - +1 (всего 362)

- Шевченковский - + 5 (130)

- Соломенский - + 6 (165)

- Днепровский - +4 (154)

- Святошинский - + 4 (103)

- Деснянский - + 13 (161)

- Подольский - 0 (79)

- Голосеевский - + 2 (154)

- Оболонский - + 3 (120)

- Дарницкий - + 8 (293)

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