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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Деснянском районе. КАРТА

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Деснянском районе. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Деснянском районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Печерский - +1 (всего 362)
- Шевченковский - + 5 (130)
- Соломенский - + 6 (165)
- Днепровский - +4 (154)
- Святошинский - + 4 (103)
- Деснянский - + 13 (161)
- Подольский - 0 (79)
- Голосеевский - + 2 (154)
- Оболонский - + 3 (120)
- Дарницкий - + 8 (293)

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки в Киеве 3 летальных случая от COVID-19, 46 новых заболевших, всего 1721 инфицированный, - Кличко

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Деснянском районе 01
COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Деснянском районе 02

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