Фракция "ЕС" требует от Кабмина объяснений, почему врачи, борющиеся с COVID-19, не получили 300% надбавки. ДОКУМЕНТ
Премьер-министр Шмыгаль и министр здравоохранения Степанов должны объяснить, почему до сих пор не выполняется норма закона, которая предусматривает выплату медработникам надбавок в 300% за борьбу с коронавирусной инфекцией.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом говорится в депутатском обращении политсилы.
Отмечается, что чиновники должны немедленно принять необходимые меры для осуществления предусмотренных законом выплат, а виновные в задержке выплат на всех уровнях должны быть привлечены к ответственности.
"Уже второй месяц продолжается фактическое игнорирование предписаний законодательства относительно надлежащего социального обеспечения медицинских работников, задействованных в ликвидации эпидемии и лечении больных COVID-19. Эта ситуация вызывает акции протеста со стороны медработников, количество и размах которых нарастает. Неэффективные действия со стороны органов исполнительной власти только обостряют социальную напряженность в обществе, а медики остаются незащищенными и социально уязвимыми. Все это негативно сказывается на способности медицинской отрасли эффективно противодействовать распространению пандемии, подрывает авторитет государственной власти, распространяет разочарование в обществе", - говорится в сообщении.
"В то же время, как стало известно, Минздрав направил соответствующие письма главам областных государственных администраций, чтобы они отчитались по каждому медицинскому учреждению и медицинским работникам, какие бюджетные суммы и как были выплачены. Требуем обнародования полученной информации, и принятия неотложных мер для немедленного исправления ситуации с невыполнением принятых парламентом Украины законов, направленных на противодействие распространению коронавирусной болезни", - отметили в "Европейской солидарности".
В обращении "Европйська Солидарность" также просит проинформировать о том, как исполнительная власть использует многомиллиардные суммы, выделенные парламентом для борьбы с эпидемией.
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Источник: https://censor.net/n3194275
В обращении "Европйська Солидарность" также просит проинформировать о том, как исполнительная власть использует многомиллиардные суммы, выделенные парламентом для борьбы с эпидемией.Источник: https://censor.net/n3194275
30 ЯНВАРЯ 2015, Министр здравоохранения Александр Квиташвили заявил, что зарплата врачей в Украине будет зависеть от количества пациентов, которых они будут лечить... В 2014 зарплата медиков составляла от 1800 до 2500 гривен.
Согласно данным Государственной службы статистики, средняя зарплата медработника в 2018 году составляла 5 691 гривну, а средняя зарплата врача в Украине в 2019 году (с января по июль) увеличилась уже до 6 754 гривен.
02.03.2020 С 1 апреля зарплаты врачей вырастут на 30%. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук )))
Цензор каждое требование ЕС будет как новость подавать?
Так кабмин тоже требует от регионов отчета, почему выделенные на надбавки и перечисленные деньги до сих пор не дошли до врачей.
Аве педро!