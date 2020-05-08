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Новости Коронавирус и карантин
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Фракция "ЕС" требует от Кабмина объяснений, почему врачи, борющиеся с COVID-19, не получили 300% надбавки. ДОКУМЕНТ

Премьер-министр Шмыгаль и министр здравоохранения Степанов должны объяснить, почему до сих пор не выполняется норма закона, которая предусматривает выплату медработникам надбавок в 300% за борьбу с коронавирусной инфекцией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом говорится в депутатском обращении политсилы.

Отмечается, что чиновники должны немедленно принять необходимые меры для осуществления предусмотренных законом выплат, а виновные в задержке выплат на всех уровнях должны быть привлечены к ответственности.

"Уже второй месяц продолжается фактическое игнорирование предписаний законодательства относительно надлежащего социального обеспечения медицинских работников, задействованных в ликвидации эпидемии и лечении больных COVID-19. Эта ситуация вызывает акции протеста со стороны медработников, количество и размах которых нарастает. Неэффективные действия со стороны органов исполнительной власти только обостряют социальную напряженность в обществе, а медики остаются незащищенными и социально уязвимыми. Все это негативно сказывается на способности медицинской отрасли эффективно противодействовать распространению пандемии, подрывает авторитет государственной власти, распространяет разочарование в обществе", - говорится в сообщении.

"В то же время, как стало известно, Минздрав направил соответствующие письма главам областных государственных администраций, чтобы они отчитались по каждому медицинскому учреждению и медицинским работникам, какие бюджетные суммы и как были выплачены. Требуем обнародования полученной информации, и принятия неотложных мер для немедленного исправления ситуации с невыполнением принятых парламентом Украины законов, направленных на противодействие распространению коронавирусной болезни", - отметили в "Европейской солидарности".

В обращении "Европйська Солидарность" также просит проинформировать о том, как исполнительная власть использует многомиллиардные суммы, выделенные парламентом для борьбы с эпидемией.

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Фракция ЕС требует от Кабмина объяснений, почему врачи, борющиеся с COVID-19, не получили 300% надбавки 01
Фракция ЕС требует от Кабмина объяснений, почему врачи, борющиеся с COVID-19, не получили 300% надбавки 02
Фракция ЕС требует от Кабмина объяснений, почему врачи, борющиеся с COVID-19, не получили 300% надбавки 03
Фракция ЕС требует от Кабмина объяснений, почему врачи, борющиеся с COVID-19, не получили 300% надбавки 04

Автор: 

карантин (16729) врачи (1518) Степанов Максим (2062) Европейская Солидарность (1063) Шмыгаль Денис (2736) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Фракция "ЕС" требует от Кабмина объяснений, почему врачи, борющиеся с COVID-19, не получили 300% надбавки - Цензор.НЕТ 5263
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08.05.2020 12:46 Ответить
+12
У врачей надбавки нет,а у Земли увеличился кортеж с 10 до 40 машин, совпадение ?
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08.05.2020 12:43 Ответить
+11
Фракция "ЕС" требует от Кабмина объяснений, почему врачи, борющиеся с COVID-19, не получили 300% надбавки - Цензор.НЕТ 8671
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08.05.2020 12:48 Ответить
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У врачей надбавки нет,а у Земли увеличился кортеж с 10 до 40 машин, совпадение ?
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08.05.2020 12:43 Ответить
)) лохонулся он с 10 машинами. надо 9 и 40 - сакральные цифры на пути перевозок в иные миры.
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08.05.2020 12:46 Ответить
Точніше 43 авто.
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08.05.2020 12:55 Ответить
Я вам ничего не должен.Цитаты великих ************ маленького роста.
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08.05.2020 12:45 Ответить
Если у ЕС пердаки горят, значит кабмин делает всё правильно...
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08.05.2020 12:46 Ответить
"пердаки горят" у врачей. значит пархатые все делают правильно- освобождают территорию.
Фракция "ЕС" требует от Кабмина объяснений, почему врачи, борющиеся с COVID-19, не получили 300% надбавки - Цензор.НЕТ 1481
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08.05.2020 12:48 Ответить
смотрю при порохе врачи в золоте купались
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08.05.2020 13:36 Ответить
ты о каких врачах? все мои знакомые медработник зарабатывают минимум 5тыс$, имеют нормальные авто и дома. учились с красными дипломами, защитились, и не вылазили с работы 24 часа. лошье которое сдавало экзамены за бабки, а теперь сосет в госбольницах, то не врачи, они не знают чем отличается пульс от давления.
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08.05.2020 13:41 Ответить
ну тогда грех жаловаться вообще
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08.05.2020 13:42 Ответить
а кто жалуется?))) скулят по привычке. в больнице = любой анализ от 50, медсестре за укол-капельницу 50-100 день, памперсы+сраку помыть 200. лечащий врач по итогу хотя бы 500.
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08.05.2020 13:59 Ответить
в данном случае пердаки горят у медиков
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08.05.2020 12:48 Ответить
Вот не надо, у зелектората есть основной показатель и нечего их сбивать с истинного пути...
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08.05.2020 12:50 Ответить
Интересно - кто заспамил пост? Если хоть один "порохобот", то знайте, Вы - не "порохобот".
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08.05.2020 12:52 Ответить
Я бы заспамил, но не успел.
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08.05.2020 13:27 Ответить
Ещё есть возможность - кто-то уже расспамил.
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08.05.2020 13:32 Ответить
Фракция "ЕС" требует от Кабмина объяснений, почему врачи, борющиеся с COVID-19, не получили 300% надбавки - Цензор.НЕТ 5263
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08.05.2020 12:46 Ответить
Петя, заплати, ты же богатый чел. На ботов же хватает. Гнидепольскому газпромовскому меньше заплатишь.
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08.05.2020 12:47 Ответить
Фракция "ЕС" требует от Кабмина объяснений, почему врачи, борющиеся с COVID-19, не получили 300% надбавки - Цензор.НЕТ 7506
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08.05.2020 12:49 Ответить
Фракция "ЕС" требует от Кабмина объяснений, почему врачи, борющиеся с COVID-19, не получили 300% надбавки - Цензор.НЕТ 4785
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08.05.2020 12:47 Ответить
Ермаку ты это сообщил, а то он сокрушается, что "предательские" Минские соглашения раньше не выполнялись Порошенко?
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08.05.2020 12:51 Ответить
Та пошёл он нахерен этот Йирмак.
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08.05.2020 12:53 Ответить
После твоего предыдущего поста необходимо тебе верить только потому, что ты Ермака послал?
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08.05.2020 12:55 Ответить
Вместе со своим Зебилом.
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08.05.2020 13:00 Ответить
Фракция "ЕС" требует от Кабмина объяснений, почему врачи, борющиеся с COVID-19, не получили 300% надбавки - Цензор.НЕТ 8671
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08.05.2020 12:48 Ответить
Они уже требуют! А почему при вашей власти медикам зарплату не поднимали? Сейчас так выгодно попиариться на этом.
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08.05.2020 12:49 Ответить
Так Слуги народа сами приняли 300% надбавки для медиков, связанных с пандемией.
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08.05.2020 13:01 Ответить
Премьер-министр Шмыгаль и министр здравоохранения Степанов должны объяснить, почему до сих пор не выполняется норма закона, которая предусматривает выплату медработникам надбавок в 300% за борьбу с коронавирусной инфекцией.

Источник: https://censor.net/n3194275
В обращении "Европйська Солидарность" также просит проинформировать о том, как исполнительная власть использует многомиллиардные суммы, выделенные парламентом для борьбы с эпидемией.Источник: https://censor.net/n3194275
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08.05.2020 13:03 Ответить
Ты откуда знаешь, чучело!

30 ЯНВАРЯ 2015, Министр здравоохранения Александр Квиташвили заявил, что зарплата врачей в Украине будет зависеть от количества пациентов, которых они будут лечить... В 2014 зарплата медиков составляла от 1800 до 2500 гривен.
Согласно данным Государственной службы статистики, средняя зарплата медработника в 2018 году составляла 5 691 гривну, а средняя зарплата врача в Украине в 2019 году (с января по июль) увеличилась уже до 6 754 гривен.
02.03.2020 С 1 апреля зарплаты врачей вырастут на 30%. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук )))
Фракція "ЄС" вимагає від Кабміну пояснень, чому лікарі, які борються з COVID-19, не отримали 300% надбавки - Цензор.НЕТ 9936
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08.05.2020 13:03 Ответить
Сестра моя, заввіділенням інф.лікарні обласного центру, до вересня отримувала 9000 з хвостиком "чистими" (буди надбавки). Після того, як надбавки порізали - чистими виходило 5000 без хвостика. Нині, щоправда, завдяки надбавкам від мера (не від центру! хоча лікарня - власність облради) виходить вже 10000... Обіцяні 300% від зебіла ще не надійшли...
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08.05.2020 14:35 Ответить
патаму шо 300% вже получіл аваков.
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08.05.2020 12:49 Ответить
А в чем новость?
Цензор каждое требование ЕС будет как новость подавать?
Так кабмин тоже требует от регионов отчета, почему выделенные на надбавки и перечисленные деньги до сих пор не дошли до врачей.
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08.05.2020 12:49 Ответить
а новсть в том что монор бровь арахмии не смогла решить платить врачам или нет
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08.05.2020 13:04 Ответить
кто даму платит, тот даму и танцует
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08.05.2020 13:39 Ответить
як там було у голобородька: 3,14здять та 3,14здять?
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08.05.2020 12:49 Ответить
Фракция "ЕС" требует от Кабмина объяснений, почему врачи, борющиеся с COVID-19, не получили 300% надбавки - Цензор.НЕТ 6046
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08.05.2020 12:50 Ответить
зебилы итак где доплаты врачам по чему указ гнусавого амператора вавия 1 го не выполняете
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08.05.2020 12:52 Ответить
Давай, Петя, рви зеленых недоумков.
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08.05.2020 12:53 Ответить
*******?
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08.05.2020 12:53 Ответить
Вали в спам, член
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08.05.2020 12:55 Ответить
№14
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08.05.2020 12:55 Ответить
И тебя с наступающим.Как там погодка в Запоре?
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08.05.2020 13:05 Ответить
Фракция "ЕС" требует от Кабмина объяснений, почему врачи, борющиеся с COVID-19, не получили 300% надбавки - Цензор.НЕТ 6017Да вот они и их Главсвин
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08.05.2020 12:55 Ответить
Дайте пэтьке бухануть, пусть заткнется
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08.05.2020 12:55 Ответить
№37
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08.05.2020 12:56 Ответить
Требователи хреновы! При вашей власти средний мед персонал получал минималку а судьи по 100 - 300 тысяч зарплату.
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08.05.2020 12:56 Ответить
Ну что тут объяснять - лещеноки и найемы финансируются по защищенным статьям.
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08.05.2020 12:57 Ответить
Любая оппозиция всегда требует от власти того, чего бы никогда не сделала будучи властью.
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08.05.2020 12:58 Ответить
Главсвин и его шобло--не оппозиция, а имитация.
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08.05.2020 13:04 Ответить
**** которая воровала и разваливала медицину 5 лет , еще что то требует ?
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08.05.2020 12:59 Ответить
Фракція "ЄС" вимагає від Кабміну пояснень, чому лікарі, які борються з COVID-19, не отримали 300% надбавки - Цензор.НЕТ 8511
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08.05.2020 13:02 Ответить
Это не ****,а пэс
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08.05.2020 13:02 Ответить
Ты ЗЕбилоид чем то болеешь? Гонококки в полости рта?
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08.05.2020 13:06 Ответить
так шо такое фонда есть деньги есть а где доплаты ? Зебилы ваша власть на вас ложила то чем вова играл на пианино пред бабаем
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08.05.2020 13:03 Ответить
Та да, у пэдриного фонда в один лярд, ну и у ахметкиной танцовщицы чуть поменьше. Это сделали зебилы, вместе.
Аве педро!
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08.05.2020 13:14 Ответить
кацапы палятся на цензоре лёгко ведь они привыкли у себя на московии на форумах не никами а именами и фамилиями маркировать и думают что тут это тоже конает лол
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08.05.2020 13:07 Ответить
Хто бы говорил....
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08.05.2020 13:16 Ответить
Шо, денег уже нет? Так вот кто у нас, оказывается, настоящий барыга и хапуга!
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08.05.2020 13:09 Ответить
Что за гнида стырила деньги у медиков?
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08.05.2020 13:15 Ответить
а где обещанные БПП выплаты солдатам за подбитую вражескую технику, страховки, по 2га земли - а ,Порохоботы?
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08.05.2020 13:35 Ответить
чи не головна риса ознака упоротих зебілів, в т.ч. Аньки-пулеметчці - нагла і цинічна брехня
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08.05.2020 14:39 Ответить
Почему парашенко со своей опг на свободе,и эту нынешнюю власть можно назвать проукраинской если бандитов не сажает?
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08.05.2020 16:10 Ответить
Вам Зіта і Гіта розповість, як обіцянку намастили на хліб!
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08.05.2020 16:20 Ответить
 
 