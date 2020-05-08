Фракция "ЕС" требует от Кабмина объяснений, почему врачи, борющиеся с COVID-19, не получили 300% надбавки. ДОКУМЕНТ

Премьер-министр Шмыгаль и министр здравоохранения Степанов должны объяснить, почему до сих пор не выполняется норма закона, которая предусматривает выплату медработникам надбавок в 300% за борьбу с коронавирусной инфекцией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом говорится в депутатском обращении политсилы.

Отмечается, что чиновники должны немедленно принять необходимые меры для осуществления предусмотренных законом выплат, а виновные в задержке выплат на всех уровнях должны быть привлечены к ответственности.

"Уже второй месяц продолжается фактическое игнорирование предписаний законодательства относительно надлежащего социального обеспечения медицинских работников, задействованных в ликвидации эпидемии и лечении больных COVID-19. Эта ситуация вызывает акции протеста со стороны медработников, количество и размах которых нарастает. Неэффективные действия со стороны органов исполнительной власти только обостряют социальную напряженность в обществе, а медики остаются незащищенными и социально уязвимыми. Все это негативно сказывается на способности медицинской отрасли эффективно противодействовать распространению пандемии, подрывает авторитет государственной власти, распространяет разочарование в обществе", - говорится в сообщении.

"В то же время, как стало известно, Минздрав направил соответствующие письма главам областных государственных администраций, чтобы они отчитались по каждому медицинскому учреждению и медицинским работникам, какие бюджетные суммы и как были выплачены. Требуем обнародования полученной информации, и принятия неотложных мер для немедленного исправления ситуации с невыполнением принятых парламентом Украины законов, направленных на противодействие распространению коронавирусной болезни", - отметили в "Европейской солидарности".

В обращении "Европйська Солидарность" также просит проинформировать о том, как исполнительная власть использует многомиллиардные суммы, выделенные парламентом для борьбы с эпидемией.

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