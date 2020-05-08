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Новости Коронавирус и карантин
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Наземный общественный транспорт Киева как минимум до 22 мая будет работать в ограниченном режиме, - Кличко

Наземный общественный транспорт Киева как минимум до 22 мая будет работать в ограниченном режиме, - Кличко

Однако будет увеличено количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе послаблений в нынешнем - ограниченном режиме. До 22 мая точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта - троллейбусов и трамваев", - рассказал он.

Бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы.

"Метро, как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства. И это будет не сразу", - подчеркнул Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко о смягчении карантина: Сразу запускать общественный транспорт нельзя, это приведет к сокращению социальной дистанции

Автор: 

карантин (16729) Киев (25791) Кличко Виталий (4660) транспорт (1760) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Бизнес должен за вас бездельников и дармоедов опять организовать , наладить, оплатить и т.д. А Кличко на сайтах будет просто таблом торговать .
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08.05.2020 12:58 Ответить
А покупателей тоже подвозить за счет заведений??
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08.05.2020 13:05 Ответить
какого года?
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08.05.2020 13:48 Ответить
Бизнесс должен организовать подвоз своих сотрудников,на чем?на такси деньги давать за счет предприятия,официанту повару,продавцу парикхмахерам,туда обратно а сколько же тогда прибыль будет и смысл работать если даже и откроется кафе, ресторан, магазин это не тот объем продаж что до карантина,за кафе рестораны молчу,снизилась масса людей и платежеспособность а туристов нет вообще страна на замке
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08.05.2020 13:50 Ответить
Зеленую плесень пора выжигать каленым железом, или они будут о нас заботиться до тех пор - пока с голодухи не передохнем
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08.05.2020 14:10 Ответить
Тряпка и крыса ключко
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08.05.2020 15:39 Ответить
 
 