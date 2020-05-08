Наземный общественный транспорт Киева как минимум до 22 мая будет работать в ограниченном режиме, - Кличко

Однако будет увеличено количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе послаблений в нынешнем - ограниченном режиме. До 22 мая точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта - троллейбусов и трамваев", - рассказал он.

Бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы.

"Метро, как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства. И это будет не сразу", - подчеркнул Кличко.

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