"Слуги народа" просят Шмыгаля открыть детсады: раздраженные родители вынуждены работать с детьми "на голове", - нардеп Кравчук. ДОКУМЕНТ
В "Слуге народа" предлагают Кабмину постепенно открывать детские сады уже весной.
Об этом в Facebook заявила замглавы фракции Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, соответствующее обращение к премьеру Денису Шмыгалю подготовил нардеп из СН Владимир Воронов.
В качестве первого этапа предлагается открыть дежурные группы на ограниченное время и с ограниченным количеством детей. Если ситуация с COVID-19 не ухудшится, можно будет постепенно снимать ограничения до полного возобновления работы садиков, считает Воронов.
Под обращением уже подписались много нардепов, отмечает Кравчук, в том числе и она сама.
Кравчук считает, что закрытые садики и социальное напряжение, которое из-за этого возникает, являются едва ли не главной проблемой во время карантина. Также она отметила, что частные детские сады могут закрыться из-за отсутствия доходов в течение полугода, если ограничения продлятся до 1 сентября.
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Но дети из садика моментально принесут заразу домой со сто-процентной вероятностью, если придет в группу хоть один зараженный ребенок
т.е. со 99% дети перезаразятся т.к. идут на площадку через один и тот же коридор дезинфицировать его будут на тяпляп т.к. деньги за это доплачивать никто не будет персоналу, не говоря, что детские площадки точно никто дезинфицировать не будет т.е. бомж переночевавший там элементарно всех заразит на площадке, а потом све через посуду-повар в садике также получает 100 баксов.
Про повышения алергии и смертности у детей от постоянного дезинфицирования умолчим.
И вишенка на торт- немного математики, чтоб просто дезинфицировать помещения стандартного садика без площадки надо 3 тонны дез.средства на месяц, т.е. возле каждого садика должна быть цистерна с ним, а раз ее досих пор нет то никто серьезно дезинфицировать садики не будет, кроме как на бумаге.
ты что в рашке живешь, что знаешь все про госсадики?
что такое коррупция слышал? и как на раз-два отмывается бабло и садики без проблем открываются со всеми согласованиями, без столовых и площадок на пост совке?
- если не живешь в Украние то и не пиши тут, твое мнение из гондураса нам не нужно.
...
.А дупи та ручки дітям вона мити буде ?
..Більше переймається про приватні дітсадочки !
деток куда девать?
не у всех есть бабушки и дедушки, или лишние деньги что бы платить сиделке...
ответ знаешь...?
у Данії недавне відкриття садочків відразу сповільнило падіння кількості заражених
R0 виросло з 0.6 до 0.9
дивно ,що не улюблені Росія(де нарешті вводять з 12 травня обовязковий масочний режим) і Китай(де за навмисне зараження -страта,а за ходіння без маски -тюрма ) )))
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13:41, 8.05.2020Оновлено: 13:44, 8.05.2020
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В Перечинській ОТГ у Закарпатській області трапився спалах коронавірусної інфекції в школі-інтернаті.
Виявили 26 випадків зараження. Про це повідомив глава ОТГ Іван Погоріляк у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"В Перечинській ОТГ виявлено 26 хворих осіб із коронавірусом, 5 осіб із села Зарічове і 21 - з міста Перечин. Такий різкий спалах захворювання отримали завдяки тестам, проведеним напередодні в одному з навчальних закладів міста Перечин, там виявлено коронавірус у працівників і членів їх сімей", - поділився Погоріляк.
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Гродненская область, Кореличский район
"В средней школе №1 поселка Мир подтвержден коронавирус. 84 контакта первого уровня, вчера школу полностью закрыли", - сообщает житель Мира.
"В средней школе №2 в Кореличах учитель труда и дефектолог - с подтверждённым диагнозом Covid-19", пишет читатель из Кореличей.
Гродненская область, Слоним
"Подтвержден короновирус у одно из учителей, также у его сына, который учится в 11 классе. Четыре учителя - на изоляции, так как были с ними в контакте. Мазки у них взяли, о результатах неизвестно. В школе не было ни какой дезобратки", - сообщает жительница Слонима.
Минская область, Мядель
"Директор школы №1 в Мяделе - контакт первого уровня. Ее супруг с подтвержденным диагнозом находится в поликлинике", - сообщает подписчик из Мяделя.
Минская область, Копыль
"Есть заболевшие в Копыльской вспомогательной школе-интенате. Положительный тест у одной из помощниц воспитателя", - пишет читатель.
Могилевская область, Могилев
"В школе №26 в Могилеве у учительницы трудов подтвердился коронавирус. У учеников берут тесты. Школа не закрыта", - сообщает подписчик.
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до речі в Білорсі результати тестів-з багатоденною затримкою
тут идет речь про частные садики, куда наши депутаты и остальные оторванные от народа водят своих отпрысков, по этому много текста про то как они видят чтоб их чадо не заболело там, но никто у них даже не подумал, а как будут добираться воспитатели, и нянечки до садика, когда транспорт не ходит, при том что Виталик уже на эти грабли наступал с больницами в марте.
ну частными садикам надо влупить в оплату за стрем и проезд своих сотрудников на такси+ наем людей кто будет дезенфицировать ежедневно, т.к. как только все в садике заразятся, то небожители всех там засудят и пересажают.