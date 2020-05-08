"Слуги народа" просят Шмыгаля открыть детсады: раздраженные родители вынуждены работать с детьми "на голове", - нардеп Кравчук. ДОКУМЕНТ

В "Слуге народа" предлагают Кабмину постепенно открывать детские сады уже весной.

Об этом в Facebook заявила замглавы фракции Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, соответствующее обращение к премьеру Денису Шмыгалю подготовил нардеп из СН Владимир Воронов.

В качестве первого этапа предлагается открыть дежурные группы на ограниченное время и с ограниченным количеством детей. Если ситуация с COVID-19 не ухудшится, можно будет постепенно снимать ограничения до полного возобновления работы садиков, считает Воронов.

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Под обращением уже подписались много нардепов, отмечает Кравчук, в том числе и она сама.

Кравчук считает, что закрытые садики и социальное напряжение, которое из-за этого возникает, являются едва ли не главной проблемой во время карантина. Также она отметила, что частные детские сады могут закрыться из-за отсутствия доходов в течение полугода, если ограничения продлятся до 1 сентября.







