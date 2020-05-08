РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10296 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
7 062 82

"Слуги народа" просят Шмыгаля открыть детсады: раздраженные родители вынуждены работать с детьми "на голове", - нардеп Кравчук. ДОКУМЕНТ

В "Слуге народа" предлагают Кабмину постепенно открывать детские сады уже весной.

Об этом в Facebook заявила замглавы фракции Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, соответствующее обращение к премьеру Денису Шмыгалю подготовил нардеп из СН Владимир Воронов.

В качестве первого этапа предлагается открыть дежурные группы на ограниченное время и с ограниченным количеством детей. Если ситуация с COVID-19 не ухудшится, можно будет постепенно снимать ограничения до полного возобновления работы садиков, считает Воронов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наземный общественный транспорт Киева как минимум до 22 мая будет работать в ограниченном режиме, - Кличко

Под обращением уже подписались много нардепов, отмечает Кравчук, в том числе и она сама.

Кравчук считает, что закрытые садики и социальное напряжение, которое из-за этого возникает, являются едва ли не главной проблемой во время карантина. Также она отметила, что частные детские сады могут закрыться из-за отсутствия доходов в течение полугода, если ограничения продлятся до 1 сентября.

Слуги народа просят Шмыгаля открыть детсады: раздраженные родители вынуждены работать с детьми на голове, - нардеп Кравчук 01
Слуги народа просят Шмыгаля открыть детсады: раздраженные родители вынуждены работать с детьми на голове, - нардеп Кравчук 02
Слуги народа просят Шмыгаля открыть детсады: раздраженные родители вынуждены работать с детьми на голове, - нардеп Кравчук 03
Слуги народа просят Шмыгаля открыть детсады: раздраженные родители вынуждены работать с детьми на голове, - нардеп Кравчук 04

Автор: 

детсад (430) карантин (16729) Слуга народа (2638) Кравчук Евгения (368) Шмыгаль Денис (2736) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Хоть самим детям короновирус не так страшен, как взрослым, и тем более пожилым.
Но дети из садика моментально принесут заразу домой со сто-процентной вероятностью, если придет в группу хоть один зараженный ребенок
показать весь комментарий
08.05.2020 13:04 Ответить
+14
Какие детсады, как они заставят детей соблюдать дистанцию, они играют кучей и один заразит всех а дольше пойдет по цепочке к их родителям.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:06 Ответить
+5
Барін, холопи просють, на поклон прилізли!
показать весь комментарий
08.05.2020 13:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Барін, холопи просють, на поклон прилізли!
показать весь комментарий
08.05.2020 13:02 Ответить
челобитную подали
показать весь комментарий
08.05.2020 13:04 Ответить
своя ноша легка или не так?
показать весь комментарий
08.05.2020 13:02 Ответить
Хоть самим детям короновирус не так страшен, как взрослым, и тем более пожилым.
Но дети из садика моментально принесут заразу домой со сто-процентной вероятностью, если придет в группу хоть один зараженный ребенок
показать весь комментарий
08.05.2020 13:04 Ответить
воспиталок в намордники по-любому, детей уменьшить количество в группах вплоть до 10 штук, в Украине нет проблем с местом вьігула - у каждой группьі своя площадка, для более уверенного вьігула, можно через площадку вьігуливать детей, по очереди вьіходить. а руки мьіть детей и так воспитатели должньі учить и контролировать. вопрос только в количестве на одного воспитателя.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:38 Ответить
как должа вести себя карантинная группа знают все садики с покон веков. у воспиталок и мамок и без сегодняшней ситуации нервньій тик, если ребенок из чужой группьі попадет каким-либо образом в ихнюю. в Европе нет деления на возрастньіе группьі, все дети в одной группе, группа формируется только по количеству и поєтому нет у группьі своей площадки для вьігула, все гуляют на одной большой. теперь будут сидеть все без вьігула. в Украине с єтим проблем нет.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:42 Ответить
да ты сказочник, если не знаешь, что есть садики без детских площадок, и не знаешь, что детей принимают в садик без мед.справок веря на слово родителю которые в 90% случаев скажут что с их отпрыском все нормально даже если сопли будут и температура (мед сестры в садике в виду зарплаты 100 долларов обычно нет),
т.е. со 99% дети перезаразятся т.к. идут на площадку через один и тот же коридор дезинфицировать его будут на тяпляп т.к. деньги за это доплачивать никто не будет персоналу, не говоря, что детские площадки точно никто дезинфицировать не будет т.е. бомж переночевавший там элементарно всех заразит на площадке, а потом све через посуду-повар в садике также получает 100 баксов.

Про повышения алергии и смертности у детей от постоянного дезинфицирования умолчим.

И вишенка на торт- немного математики, чтоб просто дезинфицировать помещения стандартного садика без площадки надо 3 тонны дез.средства на месяц, т.е. возле каждого садика должна быть цистерна с ним, а раз ее досих пор нет то никто серьезно дезинфицировать садики не будет, кроме как на бумаге.
показать весь комментарий
08.05.2020 15:12 Ответить
ну єто ньітье бедньіх украинских старцев. Дания запустила садики, а украинцьі сансредства считают. у тебя есть вьіход - не води свое дитя. тьі так ноешь, что тебя в колхоз загагяют. родители, если они требуют открьіть садик, то они готовьі на заражение. єто их вьібор.
показать весь комментарий
08.05.2020 17:52 Ответить
вот это дельно -"єто их вьібор", а не сопли в первом посту, что кто-то кому-то что-то должен.
показать весь комментарий
11.05.2020 12:10 Ответить
в каком посте? тьі из недоделанньіх учителей? только у них комент на сайте назьівается постом и они тупорьілят єтим бредом по всем форумам. тьі пишешь в ветке, а она идет из стартового комента. вот в нем и сопли. а пост - єто сама статья. где вас таких клепают?
показать весь комментарий
11.05.2020 16:12 Ответить
зачем дезинфектить площадку, когда на ней играют те же, что и в группе? и покажи мне садик в Украине без площадки? он же вне закона, таких нет.
показать весь комментарий
08.05.2020 17:55 Ответить
в городах есть, и даже есть без своих столовых
показать весь комментарий
11.05.2020 12:07 Ответить
например. в Германии могут бьіть. но что б в Украине. нелегальньіе - да. а госсадик никто не даст открьіть без площадки.
показать весь комментарий
11.05.2020 13:56 Ответить
ты недоделанный?

ты что в рашке живешь, что знаешь все про госсадики?

что такое коррупция слышал? и как на раз-два отмывается бабло и садики без проблем открываются со всеми согласованиями, без столовых и площадок на пост совке?

- если не живешь в Украние то и не пиши тут, твое мнение из гондураса нам не нужно.
показать весь комментарий
11.05.2020 23:40 Ответить
ага сами м усами довоньій дожилися. ото ваше САМІ!
показать весь комментарий
12.05.2020 14:28 Ответить
писать научись, и правильно выражать свои мысли, советчик недоделанный из страны советов.
показать весь комментарий
12.05.2020 14:52 Ответить
за собой следи и я не скажу куда тебе идти со своими советами.
показать весь комментарий
12.05.2020 20:10 Ответить
схоже, аргументи у тебе закінчилися і не почавшись. писдюк.
показать весь комментарий
12.05.2020 20:12 Ответить
Дібілізм
...
.А дупи та ручки дітям вона мити буде ?
..Більше переймається про приватні дітсадочки !
показать весь комментарий
08.05.2020 13:04 Ответить
но вопрос остается...
деток куда девать?
не у всех есть бабушки и дедушки, или лишние деньги что бы платить сиделке...
ответ знаешь...?
показать весь комментарий
08.05.2020 13:28 Ответить
так беби-ситтера можно офлрмить на соцзарплату. тьі отсьал от жизни. даже бабушку дедушку сегодня можно оформит как соцработника с зарплатой. сделай себе апгрейд и скорее. отстаешь от жизни.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:34 Ответить
Какие детсады, как они заставят детей соблюдать дистанцию, они играют кучей и один заразит всех а дольше пойдет по цепочке к их родителям.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:06 Ответить
Не пойдет. Бред пишешь.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:14 Ответить
чо це бред? немцьі формируют "узкую группу" в школе, классьі больше не смешивают на перемене, все как пришли утром в классную комнату так там до конца уроков находятся. єто делается для того, чтобьі легче бьіло установить цепочку вдруг кто заболеет, и отправить на карантин уменьшенньій клас, а не всю школу.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:31 Ответить
В нью-йорке 90% госпитализированых не пользовались общественным транспортом.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:41 Ответить
а магазинами пользовались, на работе сидели в одной комнате? тьі думаешь только на транспорт? нью-йорк стоит на воде, вирус любит влагу. и вообще в ньб-йоре очень плотно живут и ходят по улице. ржу с твоего "транспорт".
показать весь комментарий
08.05.2020 13:53 Ответить
66% госпитализированых не работали, а сидели дома.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:57 Ответить
и как же он к ним пришел тогда? не работали, в транспорте не ездили. а и по магазинам не шлялись?
показать весь комментарий
08.05.2020 13:59 Ответить
Это просто показывает то что лохдауны не имеют смысла.
показать весь комментарий
08.05.2020 14:00 Ответить
Рома, ты уже в Германии? Вчера ведь был в Канаде, а позавчера в США. Как успеваешь, каким самолетом?
показать весь комментарий
08.05.2020 14:54 Ответить
Ваша помилка,що ви пробуєте дискутувати з падаллю з Лахті...
показать весь комментарий
08.05.2020 14:13 Ответить
ну так це ж не відбувається один на один, а усі можуть прочитати і зробити висновки і отримати досвід.
показать весь комментарий
08.05.2020 14:20 Ответить
Немцы бредят просто. По-этому там набирает силы протестное движения
показать весь комментарий
08.05.2020 13:42 Ответить
так оно и в Украине набирает. в Украине тоже немцьі бредят?
показать весь комментарий
08.05.2020 13:54 Ответить
Бредят на счет барановируса
показать весь комментарий
08.05.2020 13:56 Ответить
бездоказовий пі..ьож ольгінських "Шухевичів" вже підза..бав (((

у Данії недавне відкриття садочків відразу сповільнило падіння кількості заражених

R0 виросло з 0.6 до 0.9
показать весь комментарий
08.05.2020 13:41 Ответить
Ну от сам пришел падіння кількості заражених
показать весь комментарий
08.05.2020 13:43 Ответить
Яке відношення діти мають до смертей в пристарілих будинках? Чому наглухо закриті Іспанії Італії Франції велико Британії мають більше смертец ніж Швеція?
показать весь комментарий
08.05.2020 13:44 Ответить
у ольгінських один аргумент -Швеція..

дивно ,що не улюблені Росія(де нарешті вводять з 12 травня обовязковий масочний режим) і Китай(де за навмисне зараження -страта,а за ходіння без маски -тюрма ) )))
показать весь комментарий
08.05.2020 13:48 Ответить
Обширный обзор литературы, проведенный канадским исследователем, показал, что маски для лица не обеспечивают измеримой защиты от ОРВИ и гриппа.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:51 Ответить
Если все выйдут без масок всех посадят?)
показать весь комментарий
08.05.2020 13:52 Ответить
ментьі сорвут банк.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:55 Ответить
Какой банк? Ты головой думаешь? Во-первых это нереально всех посадить во-вторых думай головой. Конституцию никто не отменял.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:59 Ответить
а при чем тут ПАСАДИТЬ? штраф. ну если у тебя есть право ходить без намордника, то ходи. у других есть право на свободное передвижение в незараженной среде. тьі создаешь зараженную среду, тьі нарушаешь мое право.
показать весь комментарий
08.05.2020 14:04 Ответить
Что за бред? Я ни разу не видел трампа в маске или лукашенка. Или ти роскажи о зараженой среде) у тебя в голове зараженная среда)
показать весь комментарий
08.05.2020 14:08 Ответить
Иди им расскажи о среде
показать весь комментарий
08.05.2020 14:08 Ответить
ну так усик и лом тоже только с продизинфицированной индивидуальной ложки причащаются. и если трамп и батька не в маске, єто не значит, что челядь не соблюдает санправила. тебе лоху показьівают картинку тьі и виляешь хвостиком.
показать весь комментарий
08.05.2020 14:22 Ответить
картинку тебе показывают СМИ, и наши лохи политики которые одевают маски для телебачення
показать весь комментарий
08.05.2020 15:49 Ответить
ну тьі подтвердил, что тебе лоху показьівают картинку, только своими словами. )))
показать весь комментарий
08.05.2020 18:18 Ответить
Если, например, по телевизору видны изображения солдат в защитных костюмах, дезинфицирующих целые улицы, это не доказывает опасность коронивируса, а скорее, как мягко сказал профессор Гизеке, доказывает бесполезную «политическую активность». Или, как сказали бы другие: пропаганда
показать весь комментарий
08.05.2020 15:50 Ответить
тихо сам с собою тьі ведешь беседу.
показать весь комментарий
08.05.2020 18:21 Ответить
Крім Швеції є Білорусь
показать весь комментарий
08.05.2020 14:01 Ответить
Дивно, що ти пишеш ольгінські тролі. Якщо навпаки зараз Росія кидає дезінформацію про стан в Білорусі. Тобто навпаки ольгінські тролі націлені на посилення паніки там де немає карантину. Тому логічно що це ти ольгінських троль. Жирний такий смачний троль який бажає смерті українських сімей від голоду. І доведення українців до бідності
показать весь комментарий
08.05.2020 14:03 Ответить
Исполнительный директор ВОЗ недавно высоко оценил Швецию как https://nypost.com/2020/04/29/who-lauds-sweden-as-model-for-resisting-coronavirus-lockdown/ успешную модель реакции на СOVID-19. По его словам, Швеция успешно проводила свою политику в области здравоохранения «в партнерстве с населением». Ранее иностранные СМИ и политики в течение нескольких недель подвергали жесткой критике Швецию за ее фривольный подход к COVID-19.
показать весь комментарий
08.05.2020 14:39 Ответить
Хм... Сам ржунимагу с этого "карантина", но из одного дебилизма кидаться в другой - не слишком ли?
показать весь комментарий
08.05.2020 13:10 Ответить
Удалённо,через приложение в смартфоне,или по видосиках на телеканалах.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:10 Ответить
А им так приятно, что их просят, а они не позволяют, прямо распирает их собственного "величия".
показать весь комментарий
08.05.2020 13:14 Ответить
ну да, школа уже отпала, займитесь хотя бьі садиками.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:24 Ответить
очень даже немногие смогут добраться до садика, транспорта нет, не все с машинами, тоже проблему не решит
показать весь комментарий
08.05.2020 13:28 Ответить
Ага. А ще змусимо діточок тримати дистанцію, дотримуватись гігієни. Їсточки малечі не варто, бо доведеться масочку знімати. Та тонічого. Головне, підняти рейтинг, заграючи з народом
показать весь комментарий
08.05.2020 13:32 Ответить
На Закарпатті коронавірус спалахнув в інтернаті: десятки хворих
173
13:41, 8.05.2020Оновлено: 13:44, 8.05.2020


https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.obozrevatel.com/ukr/society/na-zakarpatti-koronavirus-spalahnuv-v-internati-desyatki-hvorih.htm https://www.facebook.com/dialog/send?app_id=236629479701279&display=popup&link=https://www.obozrevatel.com/ukr/society/na-zakarpatti-koronavirus-spalahnuv-v-internati-desyatki-hvorih.htm&redirect_uri=https://www.obozrevatel.com/ukr/society/na-zakarpatti-koronavirus-spalahnuv-v-internati-desyatki-hvorih.htm https://telegram.me/share/url?url=https://www.obozrevatel.com/ukr/society/na-zakarpatti-koronavirus-spalahnuv-v-internati-desyatki-hvorih.htm&%20text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BD%D1%83%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%96:%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.obozrevatel.com/ukr/society/na-zakarpatti-koronavirus-spalahnuv-v-internati-desyatki-hvorih.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/na-zakarpatti-koronavirus-spalahnuv-v-internati-desyatki-hvorih.htm#bottom-of-news-full
В Перечинській ОТГ у Закарпатській області трапився спалах коронавірусної інфекції в школі-інтернаті.
Виявили 26 випадків зараження. Про це повідомив глава ОТГ Іван Погоріляк у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"В Перечинській ОТГ виявлено 26 хворих осіб із коронавірусом, 5 осіб із села Зарічове і 21 - з міста Перечин. Такий різкий спалах захворювання отримали завдяки тестам, проведеним напередодні в одному з навчальних закладів міста Перечин, там виявлено коронавірус у працівників і членів їх сімей", - поділився Погоріляк.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:45 Ответить
І спалах герпесу) хай протестують на герпес дітей)
показать весь комментарий
08.05.2020 13:53 Ответить
пнх,юморіст ольгінский
показать весь комментарий
08.05.2020 14:12 Ответить
Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Майкл Левитт, который с февраля анализирует распространение COVID-19, https://www.youtube.com/watch?v=bl-sZdfLcEk называет всеобщую изоляцию «огромной ошибкой» и призывает к адресным мерам для защиты групп риска.

А ТИ МОЖЕШ ЗСИЛАТИСЯ ТІЛЬКИ НА ПУБЛІКАЦІЇ ПРОПЛАЧЕНИХ ЗМІ
показать весь комментарий
08.05.2020 14:23 Ответить
А за ризик заразитися педагогам вони доплачуватимуть теж? І ПЛР- тести дітям проводитимуть? Адже часто безсимптомне захворювання у дітей ще ніхто не спростував.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:47 Ответить
Главный психиатр Швейцарии https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/aargauer-psychiatrie-chefarzt-kawohl-warnt-arbeitslosigkeit-erhoeht-das-suizidrisiko-137742663 ожидает резкого увеличения психологических расстройств и более 10000 дополнительных самоубийств по всему миру из-за глобальной изоляции и безработицы.
показать весь комментарий
08.05.2020 14:37 Ответить
У нас бароновирус накаждом шаге спотыкаемся только вот больных по телеку видим как и сказки о жизни . Все по телеку там раскажут проплаченые политшаманы кто виноват и что надо делать и ничего в натуре.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:52 Ответить
Белорсь безкарантинная

Гродненская область, Кореличский район
"В средней школе №1 поселка Мир подтвержден коронавирус. 84 контакта первого уровня, вчера школу полностью закрыли", - сообщает житель Мира.
"В средней школе №2 в Кореличах учитель труда и дефектолог - с подтверждённым диагнозом Covid-19", пишет читатель из Кореличей.

Гродненская область, Слоним
"Подтвержден короновирус у одно из учителей, также у его сына, который учится в 11 классе. Четыре учителя - на изоляции, так как были с ними в контакте. Мазки у них взяли, о результатах неизвестно. В школе не было ни какой дезобратки", - сообщает жительница Слонима.

Минская область, Мядель
"Директор школы №1 в Мяделе - контакт первого уровня. Ее супруг с подтвержденным диагнозом находится в поликлинике", - сообщает подписчик из Мяделя.

Минская область, Копыль
"Есть заболевшие в Копыльской вспомогательной школе-интенате. Положительный тест у одной из помощниц воспитателя", - пишет читатель.

Могилевская область, Могилев
"В школе №26 в Могилеве у учительницы трудов подтвердился коронавирус. У учеников берут тесты. Школа не закрыта", - сообщает подписчик.

----------
до речі в Білорсі результати тестів-з багатоденною затримкою
показать весь комментарий
08.05.2020 14:11 Ответить
таких новин повно з карантинної України і що це змінює?
показать весь комментарий
08.05.2020 14:15 Ответить
заразится не значит заболеть, в одной семье 4 людини вероятность 15% семьи. Немецкие досдижження. Из двух 28% .
показать весь комментарий
08.05.2020 15:44 Ответить
Вопреки первоначальным предположениям, различные исследования показали, что https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations нет никаких доказательств как воздушного пути распространения вируса (через летающие в воздухе частицы в виде аэрозоля, кроме крупных капель при чихании и кашле), так и https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/02/no-proof-coronavirus-can-spread-shopping-says-leading-german/ контактного пути передачи через предметы (дверные ручки, смартфоны или в парикмахерской).
показать весь комментарий
08.05.2020 15:45 Ответить
Це список з підписами вроджених ідіотів, запам'ятайте його і за цих му@аків більше в жодному разі не голосуйте! Та й за "шлюх нароту" взагалі не голосуйте. Тільки вродженому ідіоту не зрозуміло, що через дитсадки епімемія миттево і гарантовано перейде в катастрофу. Не кажучи вже про смертельну небезпеку для дітей.
показать весь комментарий
08.05.2020 14:15 Ответить
ти панікер. яка смертельна небезпека якщо серед дітей немає смертності від ковіду! ти хворий походу коронапсихозом! так можна взагалі дітей не випускати на вулицю бо для них існує небезпека попасти під автомобіль, чи захворіти грипом і іншими болячками. а скільки дітей в світі помирало від пневмоній ще до коронапсихозу. мільйони за рік. і що? забороняли їм виходити?
показать весь комментарий
08.05.2020 14:18 Ответить
ви потрапили в залежність від зомбоящика
показать весь комментарий
08.05.2020 14:20 Ответить
Хочете бути ідіотом разом з цими "шлюхами нароту"? Ваше право. Тільки не тягніть чужих дітей на кладовище, геть руки від дітей.
показать весь комментарий
08.05.2020 14:23 Ответить
Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Майкл Левитт, который с февраля анализирует распространение COVID-19, https://www.youtube.com/watch?v=bl-sZdfLcEk называет всеобщую изоляцию «огромной ошибкой» и призывает к адресным мерам для защиты групп риска.
показать весь комментарий
08.05.2020 14:22 Ответить
В спам пропагандона.
показать весь комментарий
08.05.2020 14:23 Ответить
та сидіть панікери в бомбосховищі роками. Дайте нормальним людям жити і працювати нормальним життям.
показать весь комментарий
08.05.2020 14:25 Ответить
Взагалі 100 відсотків вірогідності, що усі ці ніки з пцдкреслено-"патріотичним" нахилом типу "шухевич", "бандера" і т.і. є кацапськими ботами, відомий стиль.
показать весь комментарий
08.05.2020 14:25 Ответить
мені здається, що ви параноїк і панікер зазомбований ЗМІ. Ольгінський троль це ви. Оскільки основна задача ольгінських тролів відбілювати карантинну політику в росії. Тому вони зараз накинулися на білорусь, а ви їм підспівуєте, троляки
показать весь комментарий
08.05.2020 14:29 Ответить
Два мальчика упали замертво в Китае в масках во время занятий в спортзалеhttps://nypost.com/2020/05/06/two-boys-drop-dead-in-china-while-wearing-masks-during-gym-class/?fbclid=IwAR18aF-2KoDjqNNBhD3Lm9xZey_V7Wxl2yr2Z1376vxdFWMAg64k9dLsZqY Two boys drop dead in China while wearing masks during gym class ЯКІ НАФІГ МАСКИ, ЩО ВИ ТВОРИТЕ, ДЯТЛИ?"Слуги народу" просять Шмигаля відкрити дитсадки: роздратовані батьки змушені працювати з дітьми "на голові", - нардепка Кравчук - Цензор.НЕТ 304
показать весь комментарий
08.05.2020 15:56 Ответить
Данный документ наверное составлял человек с мозгами Виталика который мер Киева, и памятью как у рыбки.

тут идет речь про частные садики, куда наши депутаты и остальные оторванные от народа водят своих отпрысков, по этому много текста про то как они видят чтоб их чадо не заболело там, но никто у них даже не подумал, а как будут добираться воспитатели, и нянечки до садика, когда транспорт не ходит, при том что Виталик уже на эти грабли наступал с больницами в марте.

ну частными садикам надо влупить в оплату за стрем и проезд своих сотрудников на такси+ наем людей кто будет дезенфицировать ежедневно, т.к. как только все в садике заразятся, то небожители всех там засудят и пересажают.
показать весь комментарий
08.05.2020 15:23 Ответить
 
 