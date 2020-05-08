Разумков о падении рейтинга "Слуги народа": Это стандартная ситуация для находящейся у власти политсилы
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что это стандартная ситуация - когда рейтинг политсилы, которая находится у власти, падает.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Укринформу, комментируя последние социологические исследования, показавшие падение рейтинга партии "Слуга народа".
"Это стандартная ситуация, когда рейтинг политсилы, находящейся у власти, падает. Такого не бывает, чтобы рейтинг был постоянный. Он всегда будет меняться - несколько увеличиваться или уменьшаться. Я не могу вспомнить, чтобы рейтинг власти, в данном случае монобольшинства, увеличивался бы во время каденции. Когда проводятся реформы, то всегда возникают вопросы, которые негативно влияют на оценку от людей. Кроме того, опросы касаются местной избирательной кампании, которая пройдет осенью. Ее нельзя прямо сравнивать с результатами парламентской. Конечно, есть определенная корреляция, но прямой связи нет. Потому что восприятие выборов на центральном и на местном уровне может отличаться", - заявил Разумков.
Он также выразил определенные сомнения относительно точности исследований: "При всем уважении к социологическим службам, на сегодняшний день - это телефонные рейтинги. Когда коллеги делают замеры в режиме личных интервью, то, по моему мнению (а я имею некоторый опыт), они более корректные и качественные. Причем, это не зависит от структуры, проводящей опрос. Просто, эффективность исследований "с поля" более высокая. По моему мнению, цифра объясняется условиями карантина, а это - проблема всего мира (там, где коронавирус не зафиксирован, то возникают вопросы к исследованию), но надеюсь, что Украина выйдет из карантина с наименьшими потерями - и человеческими, и экономическими".
Как сообщалось, согласно последнему опросу, проведенному социологической службой Центра Разумкова, партию "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду поддержали бы 41,5% граждан Украины.
Вместе с тем согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии (КМИС), если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце апреля, то 5-процентный барьер преодолели бы четыре партии: "Слуга народа" (ее бы поддержали 32,6% украинцев среди тех, кто определился с партией), "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 15,8%, "Европейская солидарность" - 15,2%, "ВО "Батькивщина" - 12%.
На выборах в Верховную Раду в июле 2019 года, по данным Центральной избирательной комиссии, за партию "Слуга народа" проголосовали 43,16% избирателей.
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https://censor.net/video_news/3190125/spustya_god_posle_debatov_zelenskiyi_ne_smog_otvetit_na_vse_zadannye_togda_poroshenko_voprosy_smi_video (ссылка на Цензор).
ты чмырина зеленосая смеешь еще свой рот поганый открывать и что то требовать? ты существо примитивное и недоделанное в спешке родителями смеешь что то спрашивать? твое место под шконкой вылизывать пятки бедосику - не отвлекайся
ЗЕ уже давно подписал себе приговор.
"В Україні станом на 1 січня 2019 року налічувалося 461 міст, 883 селищ міського типу та 28 376 сільських населених пунктів".
Если считать сёла, то интернета, конечно, много где нету. Другой вопрос, насколько он там нужен.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатись та цінувати, а всі решта - знати і поважати.
Україна - з якої не поїдуть наші діти.
Для безумных аферистов, работающих на врагов Украины, это конечно нормальная ситуация.
https://www.facebook.com/ukrdav/posts/3717283471680008 6 травня о 19:49 ·
Что я вам скажу.
Случился у меня очень показательный эпизод.
Подъехав к супермаркету за продуктами, я заметил при входе депутата ВР от Слуги Народа.
Он вышел из машины, и замешкался при входе надевая на лицо маску. Проходя мимо него я заметил, что на чёрной маске красуется яркий зелёно-желтый логотип ЗЕ!Команда.
Через время.
Уже будучи в магазине, я снова увидел его около витрины с сырами.
Он был в той самой чёрной маске, которую надевал при входе - только логотипа ЗЕ на ней не было.
Он надел маску логотипом ЗЕ внутрь - к лицу. А замешкался он на улице, потому что выворачивал маску наизнанку - чтобы логотип никто не увидел.
Вы спрашивали какие итоги первого года?!
Это и есть главный итог.
Когда депутату твоей родной фракции стыдно зайти в продуктовый магазин с лого ЗЕ на лице.
Ещё только год, а уже стыдно.
Говорят, люди их поддерживают и рейтинг у них не падает.
Пусть в следующую субботу эти ребята выйдут в таких масках с логотипом ЗЕ на базар, в парикмахерскую или в киоск за кофе.
Я посмотрю на их высокую социологи, их популярность и их рейтинг.
Боюсь.
Могут и ноги не унести.
пить низя...
может занюханный коксом был как Зеля...?
За цей час булька здулась ...........
Цифри про рейтинг який нам "********" не відповідабть дійсності.
Так само і з рейтингом України на міжнародній політичній арені, зашквар за зашкваром.
При чому "Оманський" найзнаковіший.
Організація без лідера -керівника може існувати лише 2 роки, а далі все............
Знаючи це москалі зробили усе, щоби поставити при владі тих, яки ніколи не мали своєї країни та не пам"ятали національної ідентифікації, які завжди у любій країні були ізгоями..
У січні 2019 року партія залишалася віртуальною - жодної діяльності за адресою, де партія винаймає приміщення, не велося.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-18 [18] Станом на кінець травня 2019 року партія не мала ані членів, ані осередків та не провадила жодної партійної діяльності.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-19 [19]
У листопаді 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Комітет виборців України , посилаючись на подані звіти за 3 квартал 2019 року, оприлюднив інформацію, що партія «Слуга народу» офіційно не наймала на роботу жодної людини та не витрачала коштів на заробітну плату. Окрім цього, президентська партія не зареєструвала жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-20 [20] ====це не партія,це шайка,яку дурні привели до влади.