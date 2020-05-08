Разумков о падении рейтинга "Слуги народа": Это стандартная ситуация для находящейся у власти политсилы

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что это стандартная ситуация - когда рейтинг политсилы, которая находится у власти, падает.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Укринформу, комментируя последние социологические исследования, показавшие падение рейтинга партии "Слуга народа".

"Это стандартная ситуация, когда рейтинг политсилы, находящейся у власти, падает. Такого не бывает, чтобы рейтинг был постоянный. Он всегда будет меняться - несколько увеличиваться или уменьшаться. Я не могу вспомнить, чтобы рейтинг власти, в данном случае монобольшинства, увеличивался бы во время каденции. Когда проводятся реформы, то всегда возникают вопросы, которые негативно влияют на оценку от людей. Кроме того, опросы касаются местной избирательной кампании, которая пройдет осенью. Ее нельзя прямо сравнивать с результатами парламентской. Конечно, есть определенная корреляция, но прямой связи нет. Потому что восприятие выборов на центральном и на местном уровне может отличаться", - заявил Разумков.

Он также выразил определенные сомнения относительно точности исследований: "При всем уважении к социологическим службам, на сегодняшний день - это телефонные рейтинги. Когда коллеги делают замеры в режиме личных интервью, то, по моему мнению (а я имею некоторый опыт), они более корректные и качественные. Причем, это не зависит от структуры, проводящей опрос. Просто, эффективность исследований "с поля" более высокая. По моему мнению, цифра объясняется условиями карантина, а это - проблема всего мира (там, где коронавирус не зафиксирован, то возникают вопросы к исследованию), но надеюсь, что Украина выйдет из карантина с наименьшими потерями - и человеческими, и экономическими".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "Слуга народа" - 38,1%, ЕС - 15,4%, ОПЗЖ - 14,1%, "Батькивщина" - 9,1%, "Голос" - не проходит, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Как сообщалось, согласно последнему опросу, проведенному социологической службой Центра Разумкова, партию "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду поддержали бы 41,5% граждан Украины.

Вместе с тем согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии (КМИС), если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце апреля, то 5-процентный барьер преодолели бы четыре партии: "Слуга народа" (ее бы поддержали 32,6% украинцев среди тех, кто определился с партией), "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 15,8%, "Европейская солидарность" - 15,2%, "ВО "Батькивщина" - 12%.

На выборах в Верховную Раду в июле 2019 года, по данным Центральной избирательной комиссии, за партию "Слуга народа" проголосовали 43,16% избирателей.