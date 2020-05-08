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Разумков о падении рейтинга "Слуги народа": Это стандартная ситуация для находящейся у власти политсилы

Разумков о падении рейтинга

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что это стандартная ситуация - когда рейтинг политсилы, которая находится у власти, падает.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Укринформу, комментируя последние социологические исследования, показавшие падение рейтинга партии "Слуга народа".

"Это стандартная ситуация, когда рейтинг политсилы, находящейся у власти, падает. Такого не бывает, чтобы рейтинг был постоянный. Он всегда будет меняться - несколько увеличиваться или уменьшаться. Я не могу вспомнить, чтобы рейтинг власти, в данном случае монобольшинства, увеличивался бы во время каденции. Когда проводятся реформы, то всегда возникают вопросы, которые негативно влияют на оценку от людей. Кроме того, опросы касаются местной избирательной кампании, которая пройдет осенью. Ее нельзя прямо сравнивать с результатами парламентской. Конечно, есть определенная корреляция, но прямой связи нет. Потому что восприятие выборов на центральном и на местном уровне может отличаться", - заявил Разумков.

Он также выразил определенные сомнения относительно точности исследований: "При всем уважении к социологическим службам, на сегодняшний день - это телефонные рейтинги. Когда коллеги делают замеры в режиме личных интервью, то, по моему мнению (а я имею некоторый опыт), они более корректные и качественные. Причем, это не зависит от структуры, проводящей опрос. Просто, эффективность исследований "с поля" более высокая. По моему мнению, цифра объясняется условиями карантина, а это - проблема всего мира (там, где коронавирус не зафиксирован, то возникают вопросы к исследованию), но надеюсь, что Украина выйдет из карантина с наименьшими потерями - и человеческими, и экономическими".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "Слуга народа" - 38,1%, ЕС - 15,4%, ОПЗЖ - 14,1%, "Батькивщина" - 9,1%, "Голос" - не проходит, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Как сообщалось, согласно последнему опросу, проведенному социологической службой Центра Разумкова, партию "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду поддержали бы 41,5% граждан Украины.

Вместе с тем согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии (КМИС), если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце апреля, то 5-процентный барьер преодолели бы четыре партии: "Слуга народа" (ее бы поддержали 32,6% украинцев среди тех, кто определился с партией), "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 15,8%, "Европейская солидарность" - 15,2%, "ВО "Батькивщина" - 12%.

На выборах в Верховную Раду в июле 2019 года, по данным Центральной избирательной комиссии, за партию "Слуга народа" проголосовали 43,16% избирателей.

опрос (2869) рейтинг (1643) Разумков Дмитрий (1522) Слуга народа (2638)


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Топ комментарии
+19
Разумков о падении рейтинга "Слуги народа": Это стандартная ситуация для находящейся у власти политсилы - Цензор.НЕТ 2698
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08.05.2020 13:17 Ответить
+17
стандартная ситуация, когда у власти дилетанты, аферисты, предатели и быдло.
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08.05.2020 13:12 Ответить
+17
Разумков о падении рейтинга "Слуги народа": Это стандартная ситуация для находящейся у власти политсилы - Цензор.НЕТ 8149
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08.05.2020 13:19 Ответить
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Разумков про падіння рейтингу "Слуги народу": Це стандартна ситуація для політсили, яка перебуває при владі - Цензор.НЕТ 5988
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08.05.2020 13:31 Ответить
Конечно, ведь при Порошенко это был минус, который раздувался, увеличивая минус, а при вас - всё стандартно...
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08.05.2020 13:12 Ответить
стандартная ситуация, когда у власти дилетанты, аферисты, предатели и быдло.
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08.05.2020 13:12 Ответить
Разумков о падении рейтинга "Слуги народа": Это стандартная ситуация для находящейся у власти политсилы - Цензор.НЕТ 2698
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08.05.2020 13:17 Ответить
есть проффесоанальные воры(грабинович) и убийцы(мертвечук).
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08.05.2020 13:58 Ответить
Маэстро, Маэстро, ответь, как дела?» - «Всё в порядке. Падаю».
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08.05.2020 13:14 Ответить
Была такая партия "Народный фронт". Победила всех на выборах 2014-го года. Так и называлась "народный фронт". Мне дед рассказывал. Были же времена.
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08.05.2020 13:16 Ответить
их избиратели никуда не делись. просто пару миллионов их избирателей регулярно находятся за границей
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08.05.2020 14:05 Ответить
стандартной будет ситуация, когда ваши гендерные причандалы будут гирляндами на хрыщатыку, а пока это только опрос не обьективный сколько народа ждет этой минуты
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08.05.2020 13:17 Ответить
зарплаты руководства "Укроборонпрома" при абрамавичусе. жри...те
Разумков о падении рейтинга "Слуги народа": Это стандартная ситуация для находящейся у власти политсилы - Цензор.НЕТ 3535
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08.05.2020 13:18 Ответить
Проклятые зебилы, вы ничего не понимаете. Тогда он был хорошим, а теперь стал плохим. А если поступит в ПЕС, то снова станет хорошим.
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08.05.2020 13:55 Ответить
Разумков о падении рейтинга "Слуги народа": Это стандартная ситуация для находящейся у власти политсилы - Цензор.НЕТ 8149
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08.05.2020 13:19 Ответить
ЗЕлупарий смогу ответить на них через год после начала разворовывания и уничтожения им Украины?
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08.05.2020 13:44 Ответить
Не смотря на то, что я ничего не должен предателю Украины Разумков про падіння рейтингу "Слуги народу": Це стандартна ситуація для політсили, яка перебуває при владі - Цензор.НЕТ 6029 https://censor.net/user/383679 сделаю исключение, учитывая его умственную и рассовую неполноценность.

https://censor.net/video_news/3190125/spustya_god_posle_debatov_zelenskiyi_ne_smog_otvetit_na_vse_zadannye_togda_poroshenko_voprosy_smi_video (ссылка на Цензор).
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08.05.2020 13:49 Ответить
тебэ ибэ?
ты чмырина зеленосая смеешь еще свой рот поганый открывать и что то требовать? ты существо примитивное и недоделанное в спешке родителями смеешь что то спрашивать? твое место под шконкой вылизывать пятки бедосику - не отвлекайся
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08.05.2020 14:06 Ответить
пришло время отвечать Зеленскому на эти вопросы
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08.05.2020 14:10 Ответить
Не відповість!!! Кішка тонка!!!
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08.05.2020 14:38 Ответить
Через 4 роки спитаєте.
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08.05.2020 17:27 Ответить
Судя по всему, намного раньше. И от его ответов его судьба уже не будет зависеть никак.
ЗЕ уже давно подписал себе приговор.
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08.05.2020 18:07 Ответить
Мрій далі.
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08.05.2020 19:58 Ответить
Два сапога-пара
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08.05.2020 14:54 Ответить
А вот рейтинг поддержки ПЭСов растет!!!
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08.05.2020 13:21 Ответить
слуги уродов против изучения истории Украины
Разумков о падении рейтинга "Слуги народа": Это стандартная ситуация для находящейся у власти политсилы - Цензор.НЕТ 9511
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08.05.2020 13:21 Ответить
Разумков о падении рейтинга "Слуги народа": Это стандартная ситуация для находящейся у власти политсилы - Цензор.НЕТ 4344
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08.05.2020 13:24 Ответить
Точности ради цитата из Википедии
"В Україні станом на 1 січня 2019 року налічувалося 461 міст, 883 селищ міського типу та 28 376 сільських населених пунктів".

Если считать сёла, то интернета, конечно, много где нету. Другой вопрос, насколько он там нужен.
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08.05.2020 14:15 Ответить
Что значит стандартная ситуация? Стандартная в плане наступления на одни и те же грабли? В плане того, что это связано с непониманием правящей партией функций государства и декларируемой социальной направленностью без осуществления соответствующих "технических" действий для обеспечения?
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08.05.2020 13:25 Ответить
да что уж тут говорить, рожи то у всех у нас хороши! вот только рейтинг падает не плавно, а по причине отельных индивидуумов. Последние - назначение начальника налоговой - процентиков 10 потянуло, не менше. Пленки Ермака и саакашвили - процентиков по 5. Так глядишь к концу октября еще с десяток таких зажиганий звезд произойдет и надо будет таки що-то делать с выборами!
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08.05.2020 13:28 Ответить
Палнейшая иликтаральная катастрохва.
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08.05.2020 13:59 Ответить
А можно назвать хоть одну причину,по которой мог бы рости рейтинг зе?
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08.05.2020 15:04 Ответить
Ну кроме повреждения мозга ковидом?
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08.05.2020 15:06 Ответить
Глава парламентско-президентской страны ростовщик (лихвар) и барыга-не стандартная ситуация. В июне 2019 г. Разумков занял Галушко 26,7 млн гривен/ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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08.05.2020 13:29 Ответить
он что тоже из этих
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08.05.2020 16:08 Ответить
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатись та цінувати, а всі решта - знати і поважати.
Україна - з якої не поїдуть наші діти.
Разумков про падіння рейтингу "Слуги народу": Це стандартна ситуація для політсили, яка перебуває при владі - Цензор.НЕТ 5240
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08.05.2020 13:30 Ответить
75% всего за год превратилось в 27%.
Для безумных аферистов, работающих на врагов Украины, это конечно нормальная ситуация.
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08.05.2020 13:32 Ответить
Ти завжди *********** всі цифри? 41% і 32% - тобі досить зрозуміло написали в статті. 75% за Зе проти Пороха? Так буде і зараз. Нічого дивного - у Пороха рейтинг біля плінтусу і ніхто його не підніме. Хіба він особисто вб'є Хла.
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08.05.2020 17:36 Ответить
Тебя ******* всея Украина Руси буду проклинать долго и привселюдно! И вы ********* будете прятаться на очень дальних островах и мечтать о том, чтоб никогда и никогде не попасть в Украйну и не быть четвертоваными, сожженными на костре, повешенными на крюк (очено неплохо для всех слуг инородцев) посаджени на палю!!!!
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08.05.2020 13:36 Ответить
А ну, Волдемаре, зможеш всю цю хню написати українською без помилок?
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08.05.2020 17:38 Ответить
https://www.facebook.com/ukrdav?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAq48wkJzl5w0TBbJteer4g60vvteXnZgScEs-mERVuM2dzSATbS6O8ZzByE2imQ_IOV03gGUFqLzaF&hc_ref=ARSmONOhOEuLVbb4z-0hjGvgiVYqHgEBvd7dlEnLQhYKmxBnk0m5dQ8TgqbwrFJJ5tg&fref=nf Алексей Давиденко
https://www.facebook.com/ukrdav/posts/3717283471680008 6 травня о 19:49 ·

Что я вам скажу.
Случился у меня очень показательный эпизод.
Подъехав к супермаркету за продуктами, я заметил при входе депутата ВР от Слуги Народа.

Он вышел из машины, и замешкался при входе надевая на лицо маску. Проходя мимо него я заметил, что на чёрной маске красуется яркий зелёно-желтый логотип ЗЕ!Команда.
Через время.
Уже будучи в магазине, я снова увидел его около витрины с сырами.
Он был в той самой чёрной маске, которую надевал при входе - только логотипа ЗЕ на ней не было.
Он надел маску логотипом ЗЕ внутрь - к лицу. А замешкался он на улице, потому что выворачивал маску наизнанку - чтобы логотип никто не увидел.
Вы спрашивали какие итоги первого года?!
Это и есть главный итог.
Когда депутату твоей родной фракции стыдно зайти в продуктовый магазин с лого ЗЕ на лице.
Ещё только год, а уже стыдно.
Говорят, люди их поддерживают и рейтинг у них не падает.
Пусть в следующую субботу эти ребята выйдут в таких масках с логотипом ЗЕ на базар, в парикмахерскую или в киоск за кофе.
Я посмотрю на их высокую социологи, их популярность и их рейтинг.
Боюсь.
Могут и ноги не унести.
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08.05.2020 13:49 Ответить
А я вот, проходя мимо супермаркета, узрел какое-то пьяное тело, лежащее в собственной блевотине. Присмотревшись, я узнал в нем сизоносого гетьмана. Не верите? Зря, честное-пречестное слово.
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08.05.2020 14:04 Ответить
не верю - потому что он диабетик....
пить низя...
может занюханный коксом был как Зеля...?
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08.05.2020 14:08 Ответить
Не, врядли. Петро же сдал трехлитровую банку анализов. А *********, попробовав сию жидкость на вкус, однозначно утверждали, что она является ничем другим, как божественным миром.
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08.05.2020 14:11 Ответить
Верим,что отставив балалайку и сняв кокошник,заглянув под косоворотку в свои портки,ты каждый день видишь ,что клятый порох тебе туда подарок ложит. Вот в это я верю.
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08.05.2020 15:08 Ответить
Какой стандарт,вы ради ахметки уже атомную энергетику на свалку отправляете,гетьманович пол парламента втянул в коррупционные махинации,пропутинский тедис продолжает процветать за взятки,а ты нам тут втираешь про стандарты хитрунишка зелёный.
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08.05.2020 14:22 Ответить
Да вы не слуги вы враги народа. Два месяца зажулили по перерасчёту пенсии, а в мае принесли индексированую не на 11% а на 10. 3079*1,11= 3417, а мне принесли 3385. И это при том что в 2006 году мне назначили пенсию 530 гр при стаже 43 года. И кто ни был у власти всегда при индексации недочёты. Звонок в ПФ ничего не дал там сидит чмошник который не отвечает на вопросы, а тараторит всякую херню, не давая открыть рот. Жене ещё больше недодали больше 100 гр. Развели жульё в этом самом ПФ и хотят что бы люди были довольны жульём.
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08.05.2020 14:26 Ответить
Розумков , - Плохой у тебя Стандарт , а когда приходил к Власти Пел о других Стандартах.
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08.05.2020 14:27 Ответить
ІДІОТ!!!!!!!!!!!!
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08.05.2020 14:32 Ответить
Під час перевиборчої компанії команда "Зе" роздувала свій рейтінг за рахунок того, що декларувала обіцянки і у більший частині ті, які не встані була виконати. "А як би ми могли виграти вибори"- заявив після Богдан.
За цей час булька здулась ...........
Цифри про рейтинг який нам "********" не відповідабть дійсності.
Так само і з рейтингом України на міжнародній політичній арені, зашквар за зашкваром.
При чому "Оманський" найзнаковіший.
Організація без лідера -керівника може існувати лише 2 роки, а далі все............
Знаючи це москалі зробили усе, щоби поставити при владі тих, яки ніколи не мали своєї країни та не пам"ятали національної ідентифікації, які завжди у любій країні були ізгоями..
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08.05.2020 15:16 Ответить
Критикуют те кто в жизни даже собачей будки не построил
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08.05.2020 15:28 Ответить
А про опрос телефоном Разумков точно заметил. Кто реально бы общался по телефону не понятно с кем кого поддерживаешь. Только те кто знает что им позвонят. Сами Кмис регистрация в Днепре, попросили поработать перед местными выборами. мисто Днипро, Индустриальний район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА ОЦУПА, будинок 4-А
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08.05.2020 16:06 Ответить
про яку політсилу він говорить?=====Офіційна реєстрація відбулась 2 грудня 2017 року. Організацію названо за однойменним українським російськомовнимhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-9 [9] комедійним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB) серіалом (з 2015-го) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_2_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2016) фільмом (2017-го року)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-11 [11] виробництва студії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_95%C2%BB «Квартал-95» .=====За звітом партії за другий квартал 2018 року, вона безкоштовно користується офісом на 4 (чотири) м² в Києві (приміщення надає в користування спонсор), не володіє жодними коштами й не проводить жодних виплатhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-14 [14] .====
У січні 2019 року партія залишалася віртуальною - жодної діяльності за адресою, де партія винаймає приміщення, не велося.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-18 [18] Станом на кінець травня 2019 року партія не мала ані членів, ані осередків та не провадила жодної партійної діяльності.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-19 [19]
У листопаді 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Комітет виборців України , посилаючись на подані звіти за 3 квартал 2019 року, оприлюднив інформацію, що партія «Слуга народу» офіційно не наймала на роботу жодної людини та не витрачала коштів на заробітну плату. Окрім цього, президентська партія не зареєструвала жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-20 [20] ====це не партія,це шайка,яку дурні привели до влади.
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08.05.2020 17:01 Ответить
А я думал это зависит от действий которые принимает политсила. А получается все очень просто-мы гавно потому что у власти!
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08.05.2020 17:08 Ответить
 
 