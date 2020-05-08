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Новости Коронавирус и карантин
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МИД не принимал решений о запрете выезда заробитчан: когда карантинные ограничения будут сняты, эта проблема исчезнет, - Кулеба

МИД не принимал решений о запрете выезда заробитчан: когда карантинные ограничения будут сняты, эта проблема исчезнет, - Кулеба

МИД Украины никогда не занимался вопросами выезда сезонных рабочих за границу. Министерство не принимало решений о запрете выезда трудовых мигрантов.

Об этом в интервью LB.ua заявил глава украинского внешнеполитического ведомства – Дмитрий Кулеба.

"Трудовая миграция никогда не была чьей-то отдельной зоной ответственности, это был спонтанный, хаотичный процесс. Человек взял, нашел себе за границей работу, выехал, а затем вернулся. Теперь же, учитывая новые реалии, нужна система. И поэтому, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил вице-премьеру Вадиму Пристайко эту систему отстроить", - обозначил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 10-15% заробитчан вернулись из Польши в Украину из-за пандемии коронавируса, - посол Цихоцкий

По словам Кулебы, проблема трудовой миграции в период пандемии коронавируса приобрела статус логистической. Он пояснил, какую функцию в этом процессе будет выполнять украинский МИД.

"Какая роль МИД сейчас в этом вопросе? Мы собираем запросы от государств, которые нуждаются в сезонных работниках из Украины, и пересылаем всё это в офис вице-премьера, который вступает в диалог с этими странами и обсуждает условия трансфера", - отметил Кулеба.

Министр полагает, что "как только карантинные ограничения будут сняты, эта проблема, которая так неожиданно ворвалась в сферу политики, точно так же из неё естественно и исчезнет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не будет помогать заробитчанам выезжать на работу в другие страны, - Кулеба

Автор: 

карантин (16729) мигранты (993) заробитчане (587) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
https://strana.ua/news/264953-karantin-v-ukraine-timoshenko-schitaet-chto-mahaziny-sami-ne-khotjat-rabotat.html
Это заявил в интервью изданию Лига замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, комментируя ситуацию, когда "Эпицентр" работает, а все остальные строительные магазины нет.
- Это решение самих компаний, работать или нет.
Вот оно как оказывается! Просто средний и малый бизнес САМ решил не работать
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08.05.2020 13:22 Ответить
+4
"Какая роль МИД сейчас в этом вопросе? Мы собираем запросы от государств, которые нуждаются в сезонных работниках из Украины, и пересылаем всё это в офис вице-премьера, который вступает в диалог с этими странами и обсуждает условия трансфера", - отметил Кулеба.

Барин сдаст в Аренду или нет.
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08.05.2020 13:24 Ответить
+3
Вам,зелені макаки,за данний ,трансфер" бошки відбивати потрібно.
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08.05.2020 13:26 Ответить
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https://strana.ua/news/264953-karantin-v-ukraine-timoshenko-schitaet-chto-mahaziny-sami-ne-khotjat-rabotat.html
Это заявил в интервью изданию Лига замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, комментируя ситуацию, когда "Эпицентр" работает, а все остальные строительные магазины нет.
- Это решение самих компаний, работать или нет.
Вот оно как оказывается! Просто средний и малый бизнес САМ решил не работать
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08.05.2020 13:22 Ответить
"Какая роль МИД сейчас в этом вопросе? Мы собираем запросы от государств, которые нуждаются в сезонных работниках из Украины, и пересылаем всё это в офис вице-премьера, который вступает в диалог с этими странами и обсуждает условия трансфера", - отметил Кулеба.

Барин сдаст в Аренду или нет.
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08.05.2020 13:24 Ответить
"как только карантинные ограничения будут сняты, эта проблема, которая так неожиданно ворвалась в сферу политики, точно так же из неё естественно и исчез

еще бы - кому ТОГДА будут нужны, сезонные рабочие?
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08.05.2020 13:26 Ответить
Вам,зелені макаки,за данний ,трансфер" бошки відбивати потрібно.
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08.05.2020 13:26 Ответить
якщо зараз створюється державна системна "надбудова по контролю" це вже буде обмеження та бюрокретинізм наших держслужбовців.
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08.05.2020 13:28 Ответить
так в Украине карантина не объявлен...он о чем вообще?
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08.05.2020 13:28 Ответить
МИД не принимал решений о запрете выезда заробитчан: когда карантинные ограничения будут сняты, эта проблема исчезнет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4682
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08.05.2020 13:32 Ответить
А запрещали, шариков?
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08.05.2020 13:35 Ответить
Да пусть едут!
Только, впустят ли?
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08.05.2020 13:34 Ответить
Nikde v takyje procesi nevmesijetsia,eto mozno cytat ucimliajetsia prava celoveka.
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08.05.2020 13:43 Ответить
А так хотілося..
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08.05.2020 13:46 Ответить
Чтобы зеленые провели день без вранья... Английское посольство прямым текстом: "Ukrainian authorities have informed us that only Ukrainians with permanent residency in foreign countries will be able to leave Ukraine". Всем запретили выезд, не только заробитчанам.
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08.05.2020 15:35 Ответить
"Теперь же, учитывая новые реалии, нужна система Источник: https://censor.net/n3194289" - вот сами себе решили, "что нужна система" - и начали курамыжить... А почему они не решили, что система не нужна !? Что им движит ?!
Кто, б.дь, решил и почему "что нужна система", для чего !? Без них прекрасно справлялись !!!
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08.05.2020 16:36 Ответить
 
 