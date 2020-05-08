МИД не принимал решений о запрете выезда заробитчан: когда карантинные ограничения будут сняты, эта проблема исчезнет, - Кулеба
МИД Украины никогда не занимался вопросами выезда сезонных рабочих за границу. Министерство не принимало решений о запрете выезда трудовых мигрантов.
Об этом в интервью LB.ua заявил глава украинского внешнеполитического ведомства – Дмитрий Кулеба.
"Трудовая миграция никогда не была чьей-то отдельной зоной ответственности, это был спонтанный, хаотичный процесс. Человек взял, нашел себе за границей работу, выехал, а затем вернулся. Теперь же, учитывая новые реалии, нужна система. И поэтому, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил вице-премьеру Вадиму Пристайко эту систему отстроить", - обозначил министр.
По словам Кулебы, проблема трудовой миграции в период пандемии коронавируса приобрела статус логистической. Он пояснил, какую функцию в этом процессе будет выполнять украинский МИД.
"Какая роль МИД сейчас в этом вопросе? Мы собираем запросы от государств, которые нуждаются в сезонных работниках из Украины, и пересылаем всё это в офис вице-премьера, который вступает в диалог с этими странами и обсуждает условия трансфера", - отметил Кулеба.
Министр полагает, что "как только карантинные ограничения будут сняты, эта проблема, которая так неожиданно ворвалась в сферу политики, точно так же из неё естественно и исчезнет".
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Это заявил в интервью изданию Лига замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, комментируя ситуацию, когда "Эпицентр" работает, а все остальные строительные магазины нет.
- Это решение самих компаний, работать или нет.
Вот оно как оказывается! Просто средний и малый бизнес САМ решил не работать
Барин сдаст в Аренду или нет.
еще бы - кому ТОГДА будут нужны, сезонные рабочие?
Только, впустят ли?
Кто, б.дь, решил и почему "что нужна система", для чего !? Без них прекрасно справлялись !!!