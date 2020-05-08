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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки коронавирусом заразились 10 контактных медиков в Красноградском районе на Харьковщине, - РГА

За сутки коронавирусом заразились 10 контактных медиков в Красноградском районе на Харьковщине, - РГА

В Красноградском районе Харьковской области за минувшие сутки зарегистрирован всплеск заболеваемости коронавирусом среди медработников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Красноградской райгосадминистрации.

"За последние сутки зарегистрировано 11 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (в т.ч. 10 - это контактные медработники, 1 больной находится на стационарном лечении). Все контактные медработники с выявленным коронавирусом находятся на самоизоляции", - сообщает РГА.

Таким образом, общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID - 19 в Красноградском районе выросло до 13, в том числе 1 человек выздоровел.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Харьковской области медики составляют больше четверти заболевших коронавирусом, - ОГА

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карантин (16729) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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14 Апреля 2020, 11:28 ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ УКРАИНЫ ОБЕСПЕЧЕНЫ ЗАЩИТНЫМИ МАСКАМИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 90%.
За сутки коронавирусом заразились 10 контактных медиков в Красноградском районе на Харьковщине, - РГА - Цензор.НЕТ 3537
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08.05.2020 13:25 Ответить
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Появляется все больше научных исследований, доказывающих, что летальность короны не превышает 0,2-0,3% и потому сравнима с обычным сезонным гриппом.

German virologist Hendrik Streeck explains the final results of his pioneering antibody study. Professor Streeck found a Covid19 lethality of 0.36%, but explains that this is an upper limit and the lethality is probably in the range of 0.24 to 0.26% or even below. The average age of test-positive deceased was approximately 81 years.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvrL9QKGQrWk https://www.youtube.com/watch?v=vrL9QKGQrWk

A new overview of existing PCR and antibody studies shows that the median value of Covid19 lethality (IFR) is about 0.2% and thus in the range of a strong influenza.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc%2Fedit https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc/edit#gid=0

A new antibody study with Danish blood donors showed a very low Covid19 lethality (IFR) of 0.08% for persons under 70 years of age.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.24.20075291v1 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20075291v1

A new antibody study from Iran, one of the earliest and most affected countries by Covid19, also showed a very low lethality of 0.08% to 0.12%.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.26.20079244v1 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079244v1

A new antibody study from Japan comes to the conclusion that about 400 to 800 times more people there had contact with the new coronavirus than previously thought, but showed no or hardly any symptoms. Japan had done rather few tests so far.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.26.20079822v2 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079822v2

Больше всего вирус передается телепатически: из одной тупой башки в другую!
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08.05.2020 13:23 Ответить
Т.е. если умирает сейчас от 15% до 30% среди выздоровевших и погибших, то на 100 тысяч населения это будет 0.2%?
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08.05.2020 13:27 Ответить
летальность это соотношение количества умерших к количеству ВСЕХ зараженных
смертность это соотношение количества умерших к общему количеству населения

потому задай вопрос еще раз, чтобы он имел смысл
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08.05.2020 13:33 Ответить
В процентах считают для статистики по годам, а не для определения смертоносности той или иной болезни, эксперт, мля.
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08.05.2020 13:35 Ответить
Зараженные не относятся ни к выздоровевшим, ни к погибшим.
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08.05.2020 13:36 Ответить
ты не понимаешь, как считается летальность и смертность
тот, что ты сам себе придумал и считаешь, в медицине и статистике не используется
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08.05.2020 13:38 Ответить
Жаль, что в школе проходят проценты и чиновники используют показатели, которые отражают реальную картину.
Летальность всего лишь показывает динамику во времени, а не итог, а эта динамика зависит от многих факторов, но это в школе не проходили.
Кстати, а чем смертность отличается от летальности, дело касается, например, короновируса?
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08.05.2020 13:45 Ответить
Тебе пример на летальность.
На хуторе живёт 10 человек и от болезни умирают по одному в год (организмы разные у людей). В первый год от болезни скончался 1 человек, летальность - 10%...на шестой год, когда осталось 5 человек, летальность - 20%... на девятый год, когда осталось 2 человека, летальность - 50%, на 10 год - умирает последний - 100%, только в этот год, а в предыдущие - терпимо.
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08.05.2020 13:59 Ответить
заходишь на сайт, например, Стэнфордского университета, берешь там контакты профессоров вирусологии и эпидемиологии, и присылаешь им на почту, хоть тыщу своих примеров, мне-то оно зачем?
летальность по одному хутору никто не считает, это лично твое ноу-хау в области медицины, возможность появления которого связанна с низким уровнем твоей образованности

еще раз: показатель летальности болезни равен соотношению количества всех умерших к количеству всех зараженных

если ты сдохнешь от поноса в своей халупе, в которой ты являешься единственным жителем, то это не будет означать, что летальность поноса 100%
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08.05.2020 14:11 Ответить
Спор это разговор двух компетентных людей, а ты таковым не являешься и вирусология к статистике ни при чём...
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08.05.2020 14:35 Ответить
это твое личное ничем не подкрепленное без аргументов малограмотное мнение

зачем мне с тобой спорить и время тратить? ты же смертность от летальности не отличаешь
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08.05.2020 14:40 Ответить
Так тебе недостаточно доводы приводить, тебе нужны отрезанные уши?
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08.05.2020 14:44 Ответить
мне эти доводы твои зачем? если я не умею чинить кран, я зову сантехника, если я не умею чинить розетку, я зову на помощь электрика
если я лично изначально не разбираюсь в вопросах, касающихся вирусологии и эпидемиологии, то прибегаю к ознакомлению с исследованиями ученых из этих областей
в чем твоя проблема?
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08.05.2020 14:50 Ответить
Ты вообще ни в чём не разбираешься, т.к. не понимаешь - что означают цифры.
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08.05.2020 14:51 Ответить
это пишет мне тот, кто не отличает смертность от летальности иди уже бутылки считай на сдачу стеклотары, ученый
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08.05.2020 14:57 Ответить
А ещё я не умею читать и не различаю слова смертность и смертоносность ну, совсем как ты, эксперт.
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08.05.2020 15:00 Ответить
опять ты мне что-то предъявляешь, как умалишенный
еще раз: в сообщении приведены ссылки на десятки исследований, которые говорят, что ЛЕТАЛЬНОСТЬ по официальной статистике завышена, так как нет массового тестирования всего населения Земли
много людей переболели вирусом бессимптомно и получили антитела

для получения реального показателя летальности надо делить количество всех умерших на количество ВСЕХ переболевших или просто носителей ( в том числе бессимптомно)

если считать так, как хочешь ты (но так как не считает ни один врач, ученый или специалист), то даже у герпеса будет летальность больше 10%
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08.05.2020 16:31 Ответить
Умалишенный? Отличный "аргумент"!
С первого раза мой пост про непроверенных на короновирус умерших не запомнил? Повторить?
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08.05.2020 16:40 Ответить
ты мне сейчас хочешь доказать, что от коронавируса умерло больше, чем 270 тысяч человек?
если умершим поставлен другой диагноз, нахрена их проверять на коронавирус?
конечно, тех, кто умер, а диагноз непонятен, проверяют на корону в том числе (и то не всех, ВОЗ позволяет ставить дигноз смерти "ковид" лишь по "подозрительным" причинам)
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08.05.2020 16:45 Ответить
Конечно другой диагноз, ведь о короновирусе написано на скрижалях и как его диагностировать - тоже.
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08.05.2020 16:48 Ответить
что ты мелешь? шут гороховый
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08.05.2020 17:10 Ответить
ЕС выделил 3 млрд. евро для стран-соседей на борьбу с COVID-19, предусмотрев для Беларуси 60 млн. из этой суммы. Однако европейские чиновники https://nn.by/?c=ar&i=250958&lang=ru заявили , что страна получит их только в случае исполнения рекомендаций ВОЗ. В итоге, деньги https://4esnok.by/novosti/evrokomissiya-peredumala-davat-belarusi-60-mln-evro/ обошли Беларусь стороной. Похоже на шантаж.
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08.05.2020 14:46 Ответить
Всех умерших проверили на короновирус перед подготовкой фанфар насчёт антител?
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08.05.2020 13:31 Ответить
чем их надо проверять? тестами, которые находят вирус в фруктах и у коз? пусть сначала сами тесты хоть кто-нибудь проверит и разберется, на что они положительно реагируют

вообще разработка и проверка ПЦР-теста на любой новый вирус занимает минимум полгода
коронавирусные же тесты уже через месяц развезли по всему миру, даже в африканские страны, где огромной дефицит питьевой воды
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08.05.2020 13:36 Ответить
Ты не понял сарказма насчёт того, что проверив на антитела бьют в бубен, что всё нормально, однако без цифр о проверенных умерших, у которых неизвестно - есть антитела или нет?
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08.05.2020 13:37 Ответить
можешь поспорить с профессорами вирусологии и эпидемиологии, наверное, твое среднее образование позволяет это сделать
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08.05.2020 13:40 Ответить
Поспорить о том - как отчитываться?
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08.05.2020 13:46 Ответить
обо всем можешь поспорить, что твоей душе угодно
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08.05.2020 13:49 Ответить
Я не собирался спорить, а приводил доводы, т.к. ты не различаешь эти понятия...
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08.05.2020 13:52 Ответить
причем тут я? в сообщении обсуждаются научные исследования ученых, если тебе позволяет образование или научная степень, оспорь результат
но скорей всего ты окончил (или не окончил) ПТУ, потому твое мнение по этому вопросу можно запихнуть тебе же в одно место
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08.05.2020 13:54 Ответить
Образование позволяет, а также позволяет различить околонаучную брехню и околонаучные трактовки.
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08.05.2020 14:00 Ответить
14 Апреля 2020, 11:28 ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ УКРАИНЫ ОБЕСПЕЧЕНЫ ЗАЩИТНЫМИ МАСКАМИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 90%.
За сутки коронавирусом заразились 10 контактных медиков в Красноградском районе на Харьковщине, - РГА - Цензор.НЕТ 3537
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08.05.2020 13:25 Ответить
или средства защиты говно или правилам безопасности медики не обучены. нужно делать костюмы полностью скафандры с кислородными баллонами или с мощнейшими фильтрами и чтобы была комната в которую заходишь и твой костюм полностью опрыскивается дезинфекцией и после медик может снять костюм. безответственно все в стране!
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08.05.2020 13:36 Ответить
Это ужас. Периодически слышу ужасные сирены скорых. Вот сейчас промчалась машина. Это ужас. Кто-то опять просит помощь. Боже ж мой. Спаси и сохрани.
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08.05.2020 13:45 Ответить
Софи, не паникуй, у тебя повышенная тревожность.
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08.05.2020 14:59 Ответить
Ногвини для українців. https://www.youtube.com/watch?v=-KtBX6-67dw
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08.05.2020 15:03 Ответить
 
 