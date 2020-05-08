За сутки коронавирусом заразились 10 контактных медиков в Красноградском районе на Харьковщине, - РГА

В Красноградском районе Харьковской области за минувшие сутки зарегистрирован всплеск заболеваемости коронавирусом среди медработников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Красноградской райгосадминистрации.

"За последние сутки зарегистрировано 11 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (в т.ч. 10 - это контактные медработники, 1 больной находится на стационарном лечении). Все контактные медработники с выявленным коронавирусом находятся на самоизоляции", - сообщает РГА.

Таким образом, общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID - 19 в Красноградском районе выросло до 13, в том числе 1 человек выздоровел.

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