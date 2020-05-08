Наемники РФ выпустили 24 мины из 120-мм минометов по позициям ОС возле Орехово, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, враг дважды обстрелял позиции украинских сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на луганском направлении вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 24 мины 120-мм калибра, а также применяли станковые противотанковые гранатометы во время обстрела позиций ВСУ возле Орехово.

На донецком направлении, по данным ведомства, российские оккупационные войска совершили обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Авдеевки из крупнокалиберных пулеметов.

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"В ответ украинские воины оперативно применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились.

По имеющейся информации, с начала текущих суток боевых потерь среди украинских защитников нет", - сказано в сообщении.