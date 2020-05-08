Наемники РФ выпустили 24 мины из 120-мм минометов по позициям ОС возле Орехово, потерь нет, - Минобороны
С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, враг дважды обстрелял позиции украинских сил.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, на луганском направлении вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 24 мины 120-мм калибра, а также применяли станковые противотанковые гранатометы во время обстрела позиций ВСУ возле Орехово.
На донецком направлении, по данным ведомства, российские оккупационные войска совершили обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Авдеевки из крупнокалиберных пулеметов.
"В ответ украинские воины оперативно применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились.
По имеющейся информации, с начала текущих суток боевых потерь среди украинских защитников нет", - сказано в сообщении.
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Тут ворог на нас звідусіль наступає
Та ДОТ кругову оборону тримає!
Зосталось набоїв - годину ще бою,
А ворог ніяк не дає нам покою!
Відбили уже ми четверту атаку,
Кричим москалям: "Поцілуйте у с…ку!
Де ми - колорадам немає дороги!
Підете на штурм, то протягнете ноги!"
Закінчився бій - ворог втрати рахує
А нам медсестра свіжі рани бинтує.
Оглухлі від бою, замурзані в сажі
Цій тиші навкруг, як діти ми раді.
Привіз старшина кулешу на вечерю,
А в нас нема сил, щоб відкрити в ДОТ двері…
Поїли у тиші солдатської каші,
Патрони поклали в свої патронташі.
Від каші набрались козацькоі сили,
На ящик з набоями тихо присіли,
Згадали дітей і дружин, і матусь,
Як бій в 43-м тримав мій дідусь…
Як ворог на них звідусіль наступав
Цей ДОТ кругову оборону тримав...
Води напились, оглянули зброю -
Ми тут ще живі і готові до бою!