Зеленский о решении Тбилиси отозвать посла из Украины: "Это ошибка грузинской стороны"
Зеленский надеется сохранить хорошие отношения с Грузией.
Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой отзыв посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе из-за назначения Михеила Саакашвили в Национальный совет реформ. Об этом он заявил в ходе визита в Луганскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Зеленский отметил, что между Украиной и Грузией сохраняются хорошие отношения.
"Мы несмотря ни на что не будем отзывать нашего посла в Украину, потому что отношения между нашими странами продолжительнее любого руководства… Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны. После консультаций все стороны поймут, что кадровая политика каждого государства касается только этого государства и граждан, которые в нем живут. Чтобы никого не обижать, я думаю, это наша политика. Господин Саакашвили является гражданином Украины … а я являюсь президентом Украины, который назначил его", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. 8 мая Грузия отзвала посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.
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Біля нас були готові президенти України - Лукьяненко, Чорновіл... Зараз, ще серед нас Яворівський - науковець, історик, патріот, інтелигент, борець з московською навалою, дисидент, письменник, політик, законодавець, ПАТРІОТИЩЕ України... Що, вам люди добрі ще потрібно?
Комуняки у нас вже були, Зек вже був, авантюрист теж був, клепто - крад був, клоун теж нас не минув. Кого ще нам потрібно, щоб зрозуміти, що мани небесної не буде. Може, нам ще спробувати маніака, вбивцю, кінченого наркомана? А може, заспокоїмося, зупинимося і оберемо собі в президенти надійного і випробуваного українського громадянина з зрозумілою освітою, ідейністю, патріотичністю, життєвим досвідом, зрозумілою харизмою і особистою позицією, з відкритим обличчям до нашої історії, з чіткою позицією до ворогів, особистого ставлення до війни, до питання чий Крим і Донбас..? Яких нам ще потрібно обирати ідіотів та недолугих недоосвічених вилупків? Патріоти України!!! Уявіть собі на хвилину співпрацю Байдена і Яворівського хочаб на декілька місяців.
Замість цього ми маємо Зеленського і повний 95 КРАХ-тал в Україні. (Тільки не подумайте, що я хоч якимось чином альтернував Пороха). Зе і По одного поля ягоди для України - вовчі ягоди і дуже отрутні. Україні нарешті потрібен Президент - НАДІЙНИЙ УКРАЇНЕЦЬ. А всю цю турбо-недорозвинуту шпану разом з аваківщиною - на смітник і подалі від політики. І тоді все у нас буде - Україна.
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Но, совершенное Зе деяние, находится в поле его стратегии, которую мы все знаем, и это даже не тактическое решение:
1/ Зе был предупрежден, что Грузия заберет посла и отношения испортятся.
2/ Знал он и, что не даст Саакашвили возможности реформировать Украину. Это и сам Михо понимал, когда стремился в подручные конформисты. Значит они уже всё осознанно порешали в этой своей "бочке с солеными огурцами."
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Грузины для меня - братья по духу в тяжелейшем противостоянии русскому национал великодержавному шовинизму (попросту гибридному нацизму).
Извините грузинские братья. Есть кто-то заказчик такой стратегии, но это не украинцы.
Деолигархизация так не произошла, олигархи влияют на страну, криминальные кланы Ахметов+Новинский+Бойко+Медведчук, Коломойский+Аваков, Пинчук и т.д.
Все предатели и коррупционеры гуляют на свободе по Украине и сидят на схемах.. с времен Яныка, или еще Кучмы. Дмитрий Cвяташ украл 1,1 млрд гривень. у "УкрСиббанка" в пользу группы компаний "АИС". Спокойно выехал на территорию РФ. Как?? Предупредили сверху. Бардак и беспредел в стране. Чехию, Польшу с таким успехом точно не догоним и за 100 лет.
У нас окончательно цементируется система неправового государства, где в регионах происходит процесс сращивания криминалитета(Игорь Палица, Труханов, Кернес, и других мастей королей контробанд на таможнях, медицинской мафии), местных властей и силовиков.
Наличие местных криминальных кланов, которые усиливаются на фоне децентрализации и коррупционности всей силовой вертикали.
"08.05.2020 г.
На заседании кредитного комитета ( *"credit meeting) МВФ по вопросам выделения кредитов состоявшегося 30.04.2020 г. без обсуждения проголосована программа сокращения программы кредитования для Украины. Реальные объемы будут обсуждаться сегодня. "
(текст выделен мной)
Вот и все вам реформы.
Давайте, "бубочка", поиграйте креативно на рояле без денег.
Николозович прав - траву выращивать нужно, курнул - и ничего не волнует.