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Зеленский о решении Тбилиси отозвать посла из Украины: "Это ошибка грузинской стороны"

Зеленский о решении Тбилиси отозвать посла из Украины:

Зеленский надеется сохранить хорошие отношения с Грузией.

Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой отзыв посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе из-за назначения Михеила Саакашвили в Национальный совет реформ. Об этом он заявил в ходе визита в Луганскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Зеленский отметил, что между Украиной и Грузией сохраняются хорошие отношения.

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"Мы несмотря ни на что не будем отзывать нашего посла в Украину, потому что отношения между нашими странами продолжительнее любого руководства… Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны. После консультаций все стороны поймут, что кадровая политика каждого государства касается только этого государства и граждан, которые в нем живут. Чтобы никого не обижать, я думаю, это наша политика. Господин Саакашвили является гражданином Украины … а я являюсь президентом Украины, который назначил его", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. 8 мая Грузия отзвала посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.

Автор: 

Грузия (4506) дипломатия (1466) Зеленский Владимир (21064) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+69
Безвідповідальний бовдур.
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08.05.2020 13:33 Ответить
+60
Зеленский о решении Тбилиси отозвать посла из Украины: "Это ошибка грузинской стороны" - Цензор.НЕТ 653
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08.05.2020 13:39 Ответить
+56
Ошибка - это придумывать должность под человека.

В нормальных странах подбирают человека на должность.
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08.05.2020 13:35 Ответить
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Страница 4 из 4
Дорогой. Ошиблись 73%. Теперь жалеют страшно, но даже себе признаться боятся.
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08.05.2020 21:00 Ответить
Да не жалеют.За всех не отвечай.
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08.05.2020 23:08 Ответить
А 25% все ще страждають по Пороху і його мародерству? Може, вже досить рахувати на Пороха і Зелю? Ці два "українці" роздягли Україну так, що "мамця не горюй". Може, час українцям об"єднуватись і гнати поганою мітлою пройдисвітів геть з наших очей?

Біля нас були готові президенти України - Лукьяненко, Чорновіл... Зараз, ще серед нас Яворівський - науковець, історик, патріот, інтелигент, борець з московською навалою, дисидент, письменник, політик, законодавець, ПАТРІОТИЩЕ України... Що, вам люди добрі ще потрібно?

Комуняки у нас вже були, Зек вже був, авантюрист теж був, клепто - крад був, клоун теж нас не минув. Кого ще нам потрібно, щоб зрозуміти, що мани небесної не буде. Може, нам ще спробувати маніака, вбивцю, кінченого наркомана? А може, заспокоїмося, зупинимося і оберемо собі в президенти надійного і випробуваного українського громадянина з зрозумілою освітою, ідейністю, патріотичністю, життєвим досвідом, зрозумілою харизмою і особистою позицією, з відкритим обличчям до нашої історії, з чіткою позицією до ворогів, особистого ставлення до війни, до питання чий Крим і Донбас..? Яких нам ще потрібно обирати ідіотів та недолугих недоосвічених вилупків? Патріоти України!!! Уявіть собі на хвилину співпрацю Байдена і Яворівського хочаб на декілька місяців.

Замість цього ми маємо Зеленського і повний 95 КРАХ-тал в Україні. (Тільки не подумайте, що я хоч якимось чином альтернував Пороха). Зе і По одного поля ягоди для України - вовчі ягоди і дуже отрутні. Україні нарешті потрібен Президент - НАДІЙНИЙ УКРАЇНЕЦЬ. А всю цю турбо-недорозвинуту шпану разом з аваківщиною - на смітник і подалі від політики. І тоді все у нас буде - Україна.
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24.12.2020 23:23 Ответить
Рехформы Са ах какого реформатора ещё не начались, а дипломатические отношения уже подосрали!
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08.05.2020 20:50 Ответить
О ужас)))))теперь нам наверное конец?)))))
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08.05.2020 22:24 Ответить
Ошибкой было твое рождение, утырок кварталовский!
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08.05.2020 20:52 Ответить
Почему папа забыл преЗЕрвативы в аптеке купить?
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08.05.2020 21:02 Ответить
Та він купив... виробництва срср.
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09.05.2020 12:10 Ответить
Отже, ніхто на цьому форумі не назвав жодної причини, жодного законного заперечення щодо призначенння громадянина України на будь-яку державну посаду у межах повноважень того, хто його призначав. Так, про що ви тут базікаєте вже котру годину, порохоботи і підмоскальники? Наприклад, я не можу зрозуміти. От тільки не треба зайвих пояснень. Все й так зрозуміло. Лобами об стіночку... А потім полірнутися "бояришником" і в - люлю. Ось така фігня малятки))
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08.05.2020 21:30 Ответить
рашка приютила януковича, Украина саакашвили. Вопрс: - чем отличаются?
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08.05.2020 21:47 Ответить
Янукович ворюга! Саакашвилли нет.Янукович сидел за бандитизим.Саакашвили садил бандитов.У яныка нет образования.У Саакашвилли несколько высших.Саакашвили смотрит в будущее,а Янык пирдит из прошлого.
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08.05.2020 22:23 Ответить
сракашвіля тепер нехай сам відсидить, два вироки має, винесені ним же реформованим судом за розслідуванням ним же реформованої поліції, непідкупні, тому справедливі і чесні.
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09.05.2020 08:34 Ответить
Рашка приютила Янучару и он стал ее вечным якорем. Украина приютила Михо и он стал ее вечным двигателем реформ. Різницю відчуваєте? Різниця ще в тому, що Янучара втік з країни, будучі президентом, який декілька днів спостерігав розстріл свого народу на Майдані. Ще якась різниця потрібна?
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08.05.2020 23:20 Ответить
Украина приютила михо и сотни его бандюков, которые обкрадывают квартиры и грабят людей по всей стране. Про реформы очень смешно - после двух его президентских сроков, Грузия остается беднее воюющей Украины
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09.05.2020 10:24 Ответить
Не відповідайте
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08.05.2020 21:48 Ответить
Ну если порохоботы пованивают на Саакшвилли ,а он враг россии.То я наверное что то не понимаю.
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08.05.2020 22:27 Ответить
Главное, что бы таким как ты зеботам он нравился)
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09.05.2020 01:59 Ответить
Какой же он враг рашки? Будучи действующим презиком подписал все ее условия и слил 20% своей страны.
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09.05.2020 10:25 Ответить
Бывает ,что и соплями захлебываются.
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08.05.2020 23:07 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/ELBJynwXUAELwWF.jpg

Дивіться
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08.05.2020 23:08 Ответить
При любом отношении к грузинской власти, понимая остроту ситуации с назначением Михо и будучи предупрежденным о последствиях потери дружественной страны, я лично никогда не назначил бы Саакашвили так, что это могло бы испортить отношения с Грузией.
-----------------------------------------------
Но, совершенное Зе деяние, находится в поле его стратегии, которую мы все знаем, и это даже не тактическое решение:
1/ Зе был предупрежден, что Грузия заберет посла и отношения испортятся.
2/ Знал он и, что не даст Саакашвили возможности реформировать Украину. Это и сам Михо понимал, когда стремился в подручные конформисты. Значит они уже всё осознанно порешали в этой своей "бочке с солеными огурцами."
-----------------------------------------------
Грузины для меня - братья по духу в тяжелейшем противостоянии русскому национал великодержавному шовинизму (попросту гибридному нацизму).
Извините грузинские братья. Есть кто-то заказчик такой стратегии, но это не украинцы.
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08.05.2020 23:12 Ответить
Грузины для меня - братья по духу в тяжелейшем противостоянии русскому национал великодержавному шовинизму (попросту гибридному нацизму).Это конечно смешно.))))))))))А мне кажется ,что сейчас все просто воруют.
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08.05.2020 23:12 Ответить
хай зе не бреше, інакше не робив б того, що негативно впливає на стосунки з грузією. і тепер зе ще більш явно засвітив свою прокремлівську позицію
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09.05.2020 02:50 Ответить
Грузини молодці на рахунок рішучості, не мнуться , як украінці, на украінців агресор напав , а вони продовжують всі дипломатичні відносини підтримувати і ще обіжаеться коли інші держави щось з Рашкою мають ))) позор .. о ще воду і газ постачають в лугодрон , а ті кожний день стріляють .. дурдом веселка ...психлікарня ... пристали до Міші грузина , виберіть Яроша ,..свого ...він вам зробить ще кращі реформи чим Міша , для чого вам незалежність коли свого короля не можете собі найти ...?))) що так Голодомор зламав ? Чи що??
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09.05.2020 00:13 Ответить
Хоть щось правильно зробив !!!!
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09.05.2020 00:49 Ответить
маєте на увазі грузію?
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09.05.2020 02:47 Ответить
Можно назначить хоть десять Саакашвили в Нацсовет реформ. Но, пока в стране нет правосудия, все эти назначения - очередная имитация. А о правосудии можно говорить по резонансным делам» и по реальным по садкам за коррупцию..
Деолигархизация так не произошла, олигархи влияют на страну, криминальные кланы Ахметов+Новинский+Бойко+Медведчук, Коломойский+Аваков, Пинчук и т.д.
Все предатели и коррупционеры гуляют на свободе по Украине и сидят на схемах.. с времен Яныка, или еще Кучмы. Дмитрий Cвяташ украл 1,1 млрд гривень. у "УкрСиббанка" в пользу группы компаний "АИС". Спокойно выехал на территорию РФ. Как?? Предупредили сверху. Бардак и беспредел в стране. Чехию, Польшу с таким успехом точно не догоним и за 100 лет.

У нас окончательно цементируется система неправового государства, где в регионах происходит процесс сращивания криминалитета(Игорь Палица, Труханов, Кернес, и других мастей королей контробанд на таможнях, медицинской мафии), местных властей и силовиков.
Наличие местных криминальных кланов, которые усиливаются на фоне децентрализации и коррупционности всей силовой вертикали.
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09.05.2020 00:56 Ответить
sd
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09.05.2020 01:47 Ответить
ошибка? да. но чья? зе не думает, что слишком заметна похожесть его действий на кремлевского психопата
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09.05.2020 02:44 Ответить
ну да, у муйлуши ведь главная цель - поставить Украину на рога гражданского противостояния. Для этого надо , чтобы кто-то мутил изнутри... Тогда до сепаратизма рукой подать... пока шо у зебиков прописные истины получаются... и пойдут 73% разменной монетой , как в лугандонии...Хiба шо электорат в последний момент оклигае та й проснеться.
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09.05.2020 08:08 Ответить
я думаю следующий шаг будет назначение Януковича где нибудь в России или ее теперешнем сателите Грузии.
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09.05.2020 02:51 Ответить
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html )

"08.05.2020 г.
На заседании кредитного комитета ( *"credit meeting) МВФ по вопросам выделения кредитов состоявшегося 30.04.2020 г. без обсуждения проголосована программа сокращения программы кредитования для Украины. Реальные объемы будут обсуждаться сегодня. "
(текст выделен мной)

Вот и все вам реформы.
Давайте, "бубочка", поиграйте креативно на рояле без денег.
Николозович прав - траву выращивать нужно, курнул - и ничего не волнует.
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09.05.2020 04:05 Ответить
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09.05.2020 05:55 Ответить
Столько лет наркоманить - и ты не будешь ни в каком адеквате
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09.05.2020 10:27 Ответить
зелене лайно і грузинське лайно разом.
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09.05.2020 07:49 Ответить
ничего, когда панфары зазвучат, поймешь из-за чего загремел...
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09.05.2020 08:02 Ответить
Грузия в восторге от такого ответа и срочно возвращает посла...
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09.05.2020 08:34 Ответить
Ошибка украинской стороны что-то говорит про ошибку грузинской стороны
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09.05.2020 10:26 Ответить
Зеленський про рішення Тбілісі відкликати посла з України: "Це помилка грузинської сторони" - Цензор.НЕТ 4131
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09.05.2020 12:54 Ответить
Да чего вы так разволновались все. Главное, что хуже не будет, правильно. Или вам не нравится цирк-шапито в стране с зелёным кокаду? Так сами выбрали! Так исправляйте ситуацию или молчите тогда.
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09.05.2020 13:35 Ответить
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