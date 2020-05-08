Зеленский о решении Тбилиси отозвать посла из Украины: "Это ошибка грузинской стороны"

Зеленский надеется сохранить хорошие отношения с Грузией.

Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой отзыв посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе из-за назначения Михеила Саакашвили в Национальный совет реформ. Об этом он заявил в ходе визита в Луганскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Зеленский отметил, что между Украиной и Грузией сохраняются хорошие отношения.

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"Мы несмотря ни на что не будем отзывать нашего посла в Украину, потому что отношения между нашими странами продолжительнее любого руководства… Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны. После консультаций все стороны поймут, что кадровая политика каждого государства касается только этого государства и граждан, которые в нем живут. Чтобы никого не обижать, я думаю, это наша политика. Господин Саакашвили является гражданином Украины … а я являюсь президентом Украины, который назначил его", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. 8 мая Грузия отзвала посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.