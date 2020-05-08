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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты распространяют фейки об "угрозе наступления" для проведения призыва на Донбассе, - ГУР

Оккупанты распространяют фейки об

Российско-оккупационные войска активизировали распространение недостоверной информации для проведения призыва на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом свидетельствуют данные ГУР.

Командование российских оккупационных войск активизировало распространение искаженной и недостоверной информации о якобы "угрозе наступления" подразделений Объединенных сил. Таким образом оккупанты пытаются оправдать проведение в условиях карантинного режима очередной призывной кампании местного мужского населения на военную службу в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

При этом, российскими кураторами уже начато проведение инструкторско-методических занятий с представителями местных военных комиссариатов по недопущению срыва призыва в мае этого года.

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Автор: 

призыв (744) разведка (4205) Донбасс (26958) наемники рф (2094)


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ближе к осени на паРаше начнется настоящий ад...., так что пушечного мяса будет вдоволь....
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08.05.2020 13:38 Ответить
Пусть Сивуху попросят.Дамбас его услышит.А он им за это пенсии с укр.бюджета выпишет.
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08.05.2020 13:38 Ответить
всем кто получил рашкопоспорта большой укроболт а не пенсии
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08.05.2020 14:07 Ответить
Типа гур на жалость давят к призывникам или внушают шо наступление на сепаров это плохо?
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08.05.2020 13:44 Ответить
Данбасята на шестой год не хотят быть хомячками, видя сегодняшнюю реальность. Они не станут мясом для Пуйла, потому что знают - режим Пуйла ****** любого, на любой территории, чтобы жрать своё сырое мясо, пить кровь и вольготно жить. Кровавый кремлёвский режим ищёт буратин на дрова для своих каминов, чтобы Пуйло чувствовало себя комфортно в загородных резиденциях и дворцах. Этот режим способен загребать жар руками обречённых зомби, лучше -чужими руками . Режим - обречён, как и обречены те, кто попытается его "защитить"
Понты заканчиваются. Современные В-2, F-117, А-35 и "Абрамсы" вовсю прут
на Москву. Лэндлиза -не будет, ни от кого!
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08.05.2020 14:21 Ответить
на донбасі люди вже знають хто прийшов до влади в Україні вони не бояться наступу,боягузи ,пораженці ,евреї і проросійські чиновники януковіча
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08.05.2020 14:36 Ответить
 
 