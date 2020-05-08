Оккупанты распространяют фейки об "угрозе наступления" для проведения призыва на Донбассе, - ГУР
Российско-оккупационные войска активизировали распространение недостоверной информации для проведения призыва на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом свидетельствуют данные ГУР.
Командование российских оккупационных войск активизировало распространение искаженной и недостоверной информации о якобы "угрозе наступления" подразделений Объединенных сил. Таким образом оккупанты пытаются оправдать проведение в условиях карантинного режима очередной призывной кампании местного мужского населения на военную службу в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.
При этом, российскими кураторами уже начато проведение инструкторско-методических занятий с представителями местных военных комиссариатов по недопущению срыва призыва в мае этого года.
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