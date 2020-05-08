Офис генпрокурора открыл дело в связи с использованием запрещенных противопехотных мин наемниками РФ на Донбассе

Офис Генерального прокурора начал расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны в связи с использованием наемниками РФ на Донбассе запрещенных противопехотных мин.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Офис генпрокурора начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"В ходе расследования будут тщательно исследованы факты использования участниками иррегулярных незаконных вооруженных формирований РФ противопехотных мин ПОМ-2, ОЗМ-72 на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, во время вооруженного конфликта на Донбассе на протяжении января 2014 года - марта 2020 года участники незаконных формирований использовали запрещенные противопехотные мины с маркировкой, которая подтверждает их происхождения из Российской Федерации.

Согласно сообщению, использование этих противопехотных мин запрещено нормами международного гуманитарного права.

"Информация о собранных доказательствах будет передана в Офис прокурора Международного уголовного суда. Проведение досудебного расследования поручено ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

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