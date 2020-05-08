Офис генпрокурора открыл дело в связи с использованием запрещенных противопехотных мин наемниками РФ на Донбассе
Офис Генерального прокурора начал расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны в связи с использованием наемниками РФ на Донбассе запрещенных противопехотных мин.
Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Офис генпрокурора начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
"В ходе расследования будут тщательно исследованы факты использования участниками иррегулярных незаконных вооруженных формирований РФ противопехотных мин ПОМ-2, ОЗМ-72 на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, во время вооруженного конфликта на Донбассе на протяжении января 2014 года - марта 2020 года участники незаконных формирований использовали запрещенные противопехотные мины с маркировкой, которая подтверждает их происхождения из Российской Федерации.
Согласно сообщению, использование этих противопехотных мин запрещено нормами международного гуманитарного права.
"Информация о собранных доказательствах будет передана в Офис прокурора Международного уголовного суда. Проведение досудебного расследования поручено ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.
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И, кстати, разве только теперь, т.е. в мае 2020 года указанные мины стали использоваться россией на Донбассе? Ранее, даже в 2019 году подобного не было? Ясно, что нынешние скажут, что это прежняя власть не довела следствие до логического результата. Но, зачем это лицемерие? Или опять, главное прокукарекать, а солнце может и не всходить? Как с гудками весной 2014 года?
А почему МЫ их не применяем?!!!
Насколько Я знаю, Украина не подписывала конвенцию запрещающую их применение, в отличие от рашки!