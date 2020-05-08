РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10272 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
988 13

Офис генпрокурора открыл дело в связи с использованием запрещенных противопехотных мин наемниками РФ на Донбассе

Офис генпрокурора открыл дело в связи с использованием запрещенных противопехотных мин наемниками РФ на Донбассе

Офис Генерального прокурора начал расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны в связи с использованием наемниками РФ на Донбассе запрещенных противопехотных мин.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Офис генпрокурора начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"В ходе расследования будут тщательно исследованы факты использования участниками иррегулярных незаконных вооруженных формирований РФ противопехотных мин ПОМ-2, ОЗМ-72 на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, во время вооруженного конфликта на Донбассе на протяжении января 2014 года - марта 2020 года участники незаконных формирований использовали запрещенные противопехотные мины с маркировкой, которая подтверждает их происхождения из Российской Федерации.

Согласно сообщению, использование этих противопехотных мин запрещено нормами международного гуманитарного права.

"Информация о собранных доказательствах будет передана в Офис прокурора Международного уголовного суда. Проведение досудебного расследования поручено ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокурорские проверки указали на нарушения в пенитенциарной системе на 170 млн грн, - офис ГПУ

Автор: 

Донбасс (26958) наемники рф (2094) операция Объединенных сил (6766) Офис Генпрокурора (2516)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Противопехотные мины -эффективное и дешёвое средство ведения войны. Жаль что Украина в порыве антимилитаризма в 90х пошла на поводу международных гуманитаристов. Адекватные страны эти оторванные от реальности соглашения не подписывали и свои мины не уничтожали, даже продолжали и продолжают совершенствовать
показать весь комментарий
08.05.2020 14:03 Ответить
+1
а какое отношение офис имеет к прокурору...
показать весь комментарий
08.05.2020 13:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а какое отношение офис имеет к прокурору...
показать весь комментарий
08.05.2020 13:40 Ответить
Это просто ресепшен, только одно общение с людями и бумажками.
показать весь комментарий
08.05.2020 13:44 Ответить
Наскільки відомо, прокуратурою раніше вже відкривалися кримінальні провадження з цього приводу.

И, кстати, разве только теперь, т.е. в мае 2020 года указанные мины стали использоваться россией на Донбассе? Ранее, даже в 2019 году подобного не было? Ясно, что нынешние скажут, что это прежняя власть не довела следствие до логического результата. Но, зачем это лицемерие? Или опять, главное прокукарекать, а солнце может и не всходить? Как с гудками весной 2014 года?
показать весь комментарий
08.05.2020 13:53 Ответить
Противопехотные мины -эффективное и дешёвое средство ведения войны. Жаль что Украина в порыве антимилитаризма в 90х пошла на поводу международных гуманитаристов. Адекватные страны эти оторванные от реальности соглашения не подписывали и свои мины не уничтожали, даже продолжали и продолжают совершенствовать
показать весь комментарий
08.05.2020 14:03 Ответить
Мені теж смішно про це читати. Бо війна -- це шлях брехні -- такий сенс однієї з китайських стратегем.
показать весь комментарий
08.05.2020 14:31 Ответить
эти дегенераты даже не осознают . что кацапы отказавшись подписывать соглашение о запрете использования противопехотных мин просто вывели себя из под действия этого соглашения и он на них просто не распространяется в отличии от Украины которая эту х" ню подписала . или специально твари прокацапские хотят подвести наше ВСУ под нарушения соглашения которые внезапно выяснятся в ходе проверки .
показать весь комментарий
08.05.2020 14:46 Ответить
В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, и в первом же отчете, представленном МИД Украины в ООН по форме 7, обнаружилось, что мины ПМН в Украине все еще есть. Согласно официальной формулировке 950 мин ПМН и 1 тыс. мин ПМН - 2 хранятся на складах Донецкого казенного завода химических изделий "для тренировок и исследовательских целей".
показать весь комментарий
08.05.2020 15:54 Ответить
Наконец-то венедиктова нашла себе достойную, необходимую для государства работу, хочется надеяться на продолжение такого движения.
показать весь комментарий
08.05.2020 14:18 Ответить
Не понял....
А почему МЫ их не применяем?!!!
Насколько Я знаю, Украина не подписывала конвенцию запрещающую их применение, в отличие от рашки!
показать весь комментарий
08.05.2020 14:45 Ответить
это кацапы не подписывали а наши подписали с радостью и ещё отчитывались сколько уничтожили за год . суки подписали при кучме . ратифицировали при юще
показать весь комментарий
08.05.2020 14:48 Ответить
а при отамане грице суперполковнике уничтожила ПВО на юго-востоке рассказывая . что кацапы мышебратья и нам со стороны ростова ни чего не угрожает
показать весь комментарий
08.05.2020 14:54 Ответить
Значит перепутал с ограничением дальности ракет
показать весь комментарий
08.05.2020 15:52 Ответить
 
 