С 12 мая в Киеве начнется плановое отключение горячей воды из-за гидравлических испытаний теплосетей, - КГГА

С 12 мая в столице начнут проведения гидравлических испытаний теплосетей, которые являются необходимой частью подготовки их к работе зимой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Мы должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Однако, учитывая карантин и пребывание многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведение", - рассказал он.

На каждом отдельном участке гидравлические испытания будут длиться около двух недель. На это время тепловые пункты будут отключать, а подача горячего водоснабжения временно прекращается.

"Мы понимаем, что отсутствие горячей воды - это дискомфорт и просим прощения у киевлян. Однако другого способа подготовки сетей централизованной системы теплоснабжения, которая работает в столице, нет. Просим с пониманием отнестись к этому шагу", - подытожил он.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в период ограничительных мер горячую воду в Киеве отключать не будут.

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