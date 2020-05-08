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Новости
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С 12 мая в Киеве начнется плановое отключение горячей воды из-за гидравлических испытаний теплосетей, - КГГА

С 12 мая в Киеве начнется плановое отключение горячей воды из-за гидравлических испытаний теплосетей, - КГГА

С 12 мая в столице начнут проведения гидравлических испытаний теплосетей, которые являются необходимой частью подготовки их к работе зимой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Мы должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Однако, учитывая карантин и пребывание многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведение", - рассказал он.

На каждом отдельном участке гидравлические испытания будут длиться около двух недель. На это время тепловые пункты будут отключать, а подача горячего водоснабжения временно прекращается.

"Мы понимаем, что отсутствие горячей воды - это дискомфорт и просим прощения у киевлян. Однако другого способа подготовки сетей централизованной системы теплоснабжения, которая работает в столице, нет. Просим с пониманием отнестись к этому шагу", - подытожил он.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в период ограничительных мер горячую воду в Киеве отключать не будут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко об условиях работы летних площадок кафе в Киеве: расстояние между столиками - не мене 1,5 метра и средства защиты у персонала

Автор: 

горячая вода (89) КГГА (2991) Киев (25791) Пантелеев Петр (73)


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Топ комментарии
+4
А чтоб вы не расслаблялись на карантине мы вам и воду горячую отключим
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08.05.2020 14:04 Ответить
+2
Давно уже с бойлерами половина Киева.
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08.05.2020 13:50 Ответить
+1
Хм. Даже и не знаю, кто еще в Киеве пользуется горячей водой по ТАКОЙ цене. Четыре года назад установил себе бойлер и горя не знаю.
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08.05.2020 13:51 Ответить
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Давно уже с бойлерами половина Киева.
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08.05.2020 13:50 Ответить
Опередил)))))
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08.05.2020 13:52 Ответить
Не давно, а с тех пор, как мером избрали идиота с отбитыми мозгами.
А так, даже во время немецкой оккупации, вода была.
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08.05.2020 14:06 Ответить
Що ви мелете? Рік як в Київ перебралися? Багато років відключали і до Кличка. Просто останні пару років це справді надовго стало в певних районах.
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08.05.2020 16:09 Ответить
Ну да, ну да! Особенно на Крещатике
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08.05.2020 16:24 Ответить
Хм. Даже и не знаю, кто еще в Киеве пользуется горячей водой по ТАКОЙ цене. Четыре года назад установил себе бойлер и горя не знаю.
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08.05.2020 13:51 Ответить
Бойлер и у меня есть но я люблю ванну частенько а бойлер на 50л это 25%от полной не накупаешся
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08.05.2020 13:54 Ответить
Повысят цены на электроэнергию и закончится ваша радость о дешевое воде из бойлера.
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08.05.2020 14:28 Ответить
о! кто не заховал своё ато...тот сам виноват
(опять куски асфальта над Киевом будут летать и в пекельную бездну авто падать)
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08.05.2020 13:52 Ответить
Мне сложно понять логику людей, которые до сих пор пользуются центральным водоснабжением горячей воды
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08.05.2020 13:55 Ответить
В приличных, новых ЖК, свои котельни(отопление+горячая вода).
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08.05.2020 14:23 Ответить
А чтоб вы не расслаблялись на карантине мы вам и воду горячую отключим
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08.05.2020 14:04 Ответить
жеесть, толку тогда в карантине? при остуствии водьі и так антисанитария.
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08.05.2020 14:10 Ответить
Виходячі з цього тєкста карантин по 11 травня?
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08.05.2020 14:20 Ответить
нда.... все уже благополучно забыли педалино обещание на дурантин горячую воду не отключать...
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08.05.2020 15:21 Ответить
У меня бойлер, мне до лампочки, но скажите мне, почему нельзя делать все испытания летом, когда можно мыться просто водой из холодного крана?
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09.05.2020 01:42 Ответить
 
 