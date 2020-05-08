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Новости Сотрудничество с МВФ
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Доработка новой программы МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины, - послы G7

Доработка новой программы МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины, - послы G7

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине выразили благодарность экс-главе мисси МВФ в Украине Рону ван Родену за три года службы на этой должности и высказали надежду на продуктивные рабочие отношения с новым руководством миссии Иванной Владковой-Голлар.

Об этом говорится в заявлении, размещенном в Twitter послов стран G7 в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 выражают искреннюю благодарность и лучшие пожелания Рону ван Родену за три года почетной службы и дружбы с Украиной в роли главы миссии МВФ. Мы надеемся развить тесные и продуктивные рабочие отношения с новым руководством мисси Иванной Владковой-Голлар", - завили послы.

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"Доработка новой программы МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины и будущего реформ", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, экс-глава миссии МВФ в Молдове Владкова-Голлар возглавила миссию в Украине, сменив на этом посту Родена.

Доработка новой программы МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины, - послы G7 01

Автор: 

G7 (875) МВФ (3335) Роден Рон ван (7) Владкова-Голлар Иванна (1)


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денях нет,всего харошава, держитесь
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08.05.2020 13:54 Ответить
"решающее значение для макроэкономической стабильности Украины" - наличие на территории Украины сброда тупых клоунов.

Доработка новой программы МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины, - послы G7 - Цензор.НЕТ 9512
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08.05.2020 14:05 Ответить
Выглядит как отряд зомби, идущих сожрать твой мозг.
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08.05.2020 14:38 Ответить
Как говорится, самое стабильное состояние - на кладбище. МВФ добивается своей цели.
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08.05.2020 14:16 Ответить
МВФ та дама треф
«МВФ, ідіть у жопу» (президент Голобородько)
«Кредит МВФ для нас - як кров для організму» (преЗЕдент Зеленський)

Шеф скликав нагло МВФу
Директорів учену рать:
- Колода ось. Хто даму трефу
Дістане - мусить виїзджать

На ряд до скурвиного сина,
Який наш банк послав у зад,
А зараз просить на колінах:
- Кредитик, друзі! Буду рад!
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08.05.2020 14:30 Ответить
https://twitter.com/andrey_poltava_
https://twitter.com/andrey_poltava_

Андрій Карпов

@andrey_poltava_

·https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1258475157783564294 17 ч

Міхо Саакашвілі призначили відповідальним за провал реформ.
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08.05.2020 16:03 Ответить
 
 