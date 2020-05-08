Доработка новой программы МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины, - послы G7

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине выразили благодарность экс-главе мисси МВФ в Украине Рону ван Родену за три года службы на этой должности и высказали надежду на продуктивные рабочие отношения с новым руководством миссии Иванной Владковой-Голлар.

Об этом говорится в заявлении, размещенном в Twitter послов стран G7 в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 выражают искреннюю благодарность и лучшие пожелания Рону ван Родену за три года почетной службы и дружбы с Украиной в роли главы миссии МВФ. Мы надеемся развить тесные и продуктивные рабочие отношения с новым руководством мисси Иванной Владковой-Голлар", - завили послы.

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"Доработка новой программы МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины и будущего реформ", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, экс-глава миссии МВФ в Молдове Владкова-Голлар возглавила миссию в Украине, сменив на этом посту Родена.