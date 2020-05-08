РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10486 посетителей онлайн
Новости День Победы
1 798 11

В Киеве 9 мая перекрывают некоторые улицы и запрещают парковку, - полиция. КАРТА

В Киеве 9 мая перекрывают некоторые улицы и запрещают парковку, - полиция. КАРТА

8 и 9 мая на некоторых улицах столицы движение транспорта будет перекрыто и ограниченная возможность парковки.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Запрет на парковку начнет действовать с 8 мая от 17:00, а ограничение движения начнется 9 мая с 00:00 до окончания мероприятий.

Отмечается, что будут перекрыты:

- площадь Арсенальная;
- ул. Ивана Мазепы (от площади Арсенальной до площади Славы)
- ул. Лаврская (от площади Славы до ул. Цитадельной)
- аллея Героев Крут (от Днепровского спуска до площади Славы)
- ул. Емельяновича-Павленко (от ул. Левандовской до ул. Лаврской).

"Водители, учтите указанную информацию и выбирайте другие маршруты следования по городу, чтобы избежать неудобств", - отметили в полиции.

Читайте также: Остановили скутер - водитель под наркотиками, водитель "Мерседеса" - нетрезв, - как киевские патрульные искали свидетелей для фиксации степени опьянения участника ДТП. ВИДЕО

В Киеве 9 мая перекрывают некоторые улицы и запрещают парковку, - полиция 01

Автор: 

День Победы (1231) Киев (25791) патрульная полиция (1815)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
невже готують парад победобесія....
показать весь комментарий
08.05.2020 14:04 Ответить
+6
Цвинтер дидов на палках будет таскать
показать весь комментарий
08.05.2020 14:06 Ответить
+2
С какого перепуга Вы перекрываете движение ? Какие это у Вас мероприятия запланированы ? Пламенный привет Вам от жителей этих улиц.
показать весь комментарий
08.05.2020 14:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
невже готують парад победобесія....
показать весь комментарий
08.05.2020 14:04 Ответить
Цвинтер дидов на палках будет таскать
показать весь комментарий
08.05.2020 14:06 Ответить
Колючей проволокой?
А овчарки будут?
показать весь комментарий
08.05.2020 14:07 Ответить
Причина ? Мы не некрофилы с дедами на палкх.
показать весь комментарий
08.05.2020 14:45 Ответить
С какого перепуга Вы перекрываете движение ? Какие это у Вас мероприятия запланированы ? Пламенный привет Вам от жителей этих улиц.
показать весь комментарий
08.05.2020 14:25 Ответить
Боятся Майдана, наверное.
показать весь комментарий
08.05.2020 14:33 Ответить
Ты, как всегда, прав!
показать весь комментарий
08.05.2020 14:34 Ответить
какие-то грустные новости сегодня. довыбирались...
показать весь комментарий
08.05.2020 14:38 Ответить
Запрет на парковку начнет действовать с 8 мая от 17:00, а ограничение движения начнется 9 мая с 00:00 до окончания мероприятий.
Какие еще мероприятия во время карантина? Совсем офуели?

Каждому, несущему дедывоевала - бессмертный чпок, в виде палки с дидом на конце!
показать весь комментарий
08.05.2020 14:58 Ответить
странно как-то. в стране карантин, а велюры и эпиценты работают, кацапские церкви в Украине - празднуют, а победобесы свободно устраивают свои демонстрации.
показать весь комментарий
08.05.2020 15:31 Ответить
 
 