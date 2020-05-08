В Киеве 9 мая перекрывают некоторые улицы и запрещают парковку, - полиция. КАРТА
8 и 9 мая на некоторых улицах столицы движение транспорта будет перекрыто и ограниченная возможность парковки.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Запрет на парковку начнет действовать с 8 мая от 17:00, а ограничение движения начнется 9 мая с 00:00 до окончания мероприятий.
Отмечается, что будут перекрыты:
- площадь Арсенальная;
- ул. Ивана Мазепы (от площади Арсенальной до площади Славы)
- ул. Лаврская (от площади Славы до ул. Цитадельной)
- аллея Героев Крут (от Днепровского спуска до площади Славы)
- ул. Емельяновича-Павленко (от ул. Левандовской до ул. Лаврской).
"Водители, учтите указанную информацию и выбирайте другие маршруты следования по городу, чтобы избежать неудобств", - отметили в полиции.
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