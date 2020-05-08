Путин поздравил с Днем Победы ряд лидеров государств и отдельно народы Украины и Грузии

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Кремля.

Президент РФ подчеркнул, что "в наших странах свято чтут память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать Победу над нацизмом, ставшую нашим общим великим достоянием": "Священный долг нынешних поколений – навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов".

Он также напомнил о необходимости "решительно противостоять любым попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны, обелить и предать забвению бесчеловечные преступления, совершенные нацистами и их пособниками".

Путин выразил уверенность, что общая память о подвиге отцов и дедов будет способствовать конструктивному развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также партнерского взаимодействия в противостоянии современным вызовам и угрозам, в том числе таким, как пандемия коронавируса.

Президент РФ также передал всем ветеранам Великой Отечественной войны, партизанам и труженикам тыла искренние слова благодарности и пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.

Кроме того, Путин направил поздравления руководству и народам Великобритании, США и Франции.

Так, в поздравлении премьер-министру Великобритании Борису Джонсону российский лидер, в частности, отметил: "Великая Победа стала важнейшим событием двадцатого века, имеющим непреходящее значение для судеб всего человечества. Она была достигнута благодаря объединенным усилиям Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции. Этот бесценный опыт сотрудничества весьма востребован и сегодня". Он выразил уверенность, что память о боевом братстве военной поры поможет развитию конструктивного российско-британского диалога и взаимодействия в борьбе с угрозами и вызовами современности.

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В послании Президенту США Дональду Трампу Владимир Путин подчеркнул, что в России сохраняют благодарную память о вкладе союзников по антигитлеровской коалиции в общую Победу, никогда не забудут о советско-американском боевом содружестве.

Президент РФ также отметил: "Десятилетия, прошедшие после Второй мировой войны, принесли новые угрозы – от терроризма и региональных конфликтов до масштабных природных бедствий, техногенных катастроф и эпидемий. Россия и США сегодня находятся на переднем крае противостояния глобальным вызовам. Следуя традициям сотрудничества, заложенным в военные годы, действуя в "духе Эльбы", наши страны смогли бы немало сделать для обеспечения международной безопасности и стабильности".

В обращении к президенту Франции Эмманюэлю Макрону Путин, в частности, отметил: "В сердцах россиян навсегда останется подвиг летчиков эскадрильи "Нормандия – Неман", сражавшихся на советско-германском фронте. Весомый вклад в Победу внесли и тысячи советских патриотов, вступивших в ряды Французского сопротивления". Российский лидер подчеркнул востребованность взаимодействия России и Франции в нынешней непростой международной обстановке.

Отметим, что за все время президентства Петра Порошенко, президент страны-агрессора ни разу не поздравлял тогдашнего главу Украинского государства. Официальных уточнений, почему Путин обходит Порошенко стороной не было.

"В предыдущие годы Путин Порошенко не поздравлял, но всегда говорил, что отношения между руководством стран никоим образом не должны проецироваться на давние родственные, братские отношения народов двух стран. Именно поэтому Путин поздравляет народ и ветеранов Украины в преддверии праздника Победы", - говорил тогда пресс-секретарь Путина Песков.

Вместе с тем, в прошлом году Путин также не направил уже избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем Победы, потому что, как пояснял Песков, на тот момент Зеленский еще официально не вступил в должность.

"Избранный президент Украины пока не вступил в свою должность, главой государства является Порошенко", – отмечал Песков. – Вы знаете, что и ранее, в предыдущие годы, Путин Порошенко не поздравлял".