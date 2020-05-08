"Россия никогда не упустит шанс оскорбить местное население", - миссия Украины в ООН о портрете Сталина в оккупированном Севастополе

Постоянное представительство Украины при ООН осудило установку на центральной улице Генерала Петрова в оккупированном Севастополе баннера с портретом Сталина.

Об этом говорится в Twitter миссии, передает Цензор.НЕТ.

"В 1944 году его (Сталина. - Ред.) режим совершил массовую этническую чистку - в течение трех дней более 190 тысяч крымских татар были депортированы в вагонах для крупного рогатого скота в Азию. Многие погибли в пути.

Россия никогда не упустит шанс оскорбить местное население", - написано в посте.

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В оккупированном Россией Крыму после 2014 года отмечают советский и российский праздник "День победы", как праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией. В Украине, за исключением временно оккупированных территорий, 8 мая отмечают День памяти и примирения, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.