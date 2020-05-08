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"Россия никогда не упустит шанс оскорбить местное население", - миссия Украины в ООН о портрете Сталина в оккупированном Севастополе

Постоянное представительство Украины при ООН осудило установку на центральной улице Генерала Петрова в оккупированном Севастополе баннера с портретом Сталина.

Об этом говорится в Twitter миссии, передает Цензор.НЕТ.

"В 1944 году его (Сталина. - Ред.) режим совершил массовую этническую чистку - в течение трех дней более 190 тысяч крымских татар были депортированы в вагонах для крупного рогатого скота в Азию. Многие погибли в пути.

Россия никогда не упустит шанс оскорбить местное население", - написано в посте.

Смотрите также: В оккупированном Севастополе к 9 мая вывесили портрет Сталина. ФОТО

В оккупированном Россией Крыму после 2014 года отмечают советский и российский праздник "День победы", как праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией. В Украине, за исключением временно оккупированных территорий, 8 мая отмечают День памяти и примирения, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

ООН (4207) россия (96420) город Севастополь (1764) Сталин Иосиф (568)


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Топ комментарии
+9
Жаль немецкие войска не стерли москву с лица земли!!!
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08.05.2020 14:18 Ответить
+8
"Россия никогда не упустит шанс оскорбить местное население", - миссия Украины в ООН о портрете Сталина в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 9432
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08.05.2020 14:17 Ответить
+6
"Россия никогда не упустит шанс оскорбить местное население", - миссия Украины в ООН о портрете Сталина в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 930
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08.05.2020 14:14 Ответить
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"Россия никогда не упустит шанс оскорбить местное население", - миссия Украины в ООН о портрете Сталина в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 930
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08.05.2020 14:14 Ответить
Пускай смотрят , - Это напоминание о Том , что могут Повторить.И судьба распорядится так , что в первую очередь кто махал флагом россии и кричал , - Хоть камни с неба. Не переживайте скоро Посыпятся.
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08.05.2020 14:15 Ответить
применительно к русскому народу: "Сталина на них нету !"

коронавирус для раши по людским жертвам в сравнении со Сталиным - легкий насморк
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08.05.2020 17:05 Ответить
"Россия никогда не упустит шанс оскорбить местное население", - миссия Украины в ООН о портрете Сталина в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 9432
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08.05.2020 14:17 Ответить
Да не 15, а 20
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08.05.2020 14:39 Ответить
Жаль немецкие войска не стерли москву с лица земли!!!
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08.05.2020 14:18 Ответить
Как это в Дахау немцы не догадались повесить портрет гитлера?
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08.05.2020 14:20 Ответить
Для татар именно такая ситуация.
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08.05.2020 14:22 Ответить
Ублюдок,который репрессировал целый народ.
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08.05.2020 14:22 Ответить
Легендурики и козломордая севастопольская вата пугали Украину сталином, теперь, идиоты, под ним и сидят.
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08.05.2020 14:24 Ответить
Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налёте.
А. Твардовский

Я убит подо Ржевом,
Оказался в Раю…
Грудь болит: "Неужели
Враг Россию мою
Обезглавил, на землю
Бросил биться в пыли?"
Под запретом в Эдеме
Вести с грешной Земли!

Ангел райской охраны
Вдруг явился в огне:
- День один тебе парнем
Быть в родной стороне.
Умолил! Чудесами
Шлю тебя я под Тверь,
Чтоб увидел глазами,
Как Россия теперь!

… Я лежу под ракитой.
Встал. На щебень ступил…
В хлам дорога разбита.
Фриц ее разбомбил??
Кто-то бил не по-детски:
Воз не каждый пройдет!
Поработал немецкий
Явно здесь миномет.

Захожу в поселенье.
Вишни в цвете. Жара.
Водку пьет населенье:
- День Победы! Ура!
Всюду грязь, неопрятно,
Каждый домик подгнил…
Хоть убей, непонятно,
Кто кого победил.

Тащат школьники стяги.
- День Победы! - поют.
Это ж Власова флаги,
Флаг трехцветных иуд!
Зря товарищи пали!
Мне б сейчас автомат!!
Двое «лбов» услыхали
Мой отчаянный мат.

Подошли с банкой пива:
- Пей и нишкни, дебил!
Жисть в Расее красива!
Путин всех победил!
Он грузин чернокожих
И хохлов «отмочил»…
Размахнулся я - в рожу
Первый «лоб» получил!

Загремели салюты.
Рев их крик заглушил:
Я с солдатской всей люти
Двух один колотил:
- Псы вы, власовцы, гады!
Сбил на землю двух «лбов»,
Плюнул в хари с досады:
- Это вам за хохлов!

- Я с хохлами в окопе
Войско вражее бил!
- Блин, ты что, за «укропов»?
Я еще им влупил:
- Это вам за грузинов!
Был мне Гога, как брат!
Он немецкий трофейный
Свой мне дал автомат!..

Рядом взвизгнули шины.
Крик: "Ребята, он тут!"
Из немецкой машины
Полицаи бегут.
Зреть позор нету силы!
Дух метнулся мой ввысь:
- Эх, пропала Россия!
Жисть в ней вовсе не жисть!

Грабят край мой фашисты,
Век Руси не цвести:
Худо, бедно, нечисто,
Полицаи в чести.
Горбят русские спины,
Мнут их дух сапоги.
Не фашисты - грузины
И хохлы им враги!
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08.05.2020 14:26 Ответить
Особенно точно подмечено

Это ж Власова флаги,
Флаг трехцветных иуд!
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08.05.2020 14:39 Ответить
Иногда очень хочется,что бы сталин вернулся на россию. И прославляющие его сегодня кацапы,первыми плевались кровью и выбитыми зубами на допросах в нквд по доносу завистливого соседа.
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08.05.2020 14:27 Ответить
Как говорил мой прадед, после того, как его "раскулькулили" и "трудоустроили" в колхоз: "Раніш вставай о п'ятій та думай: коні, сіно, худоба, поле, жито.. всьому раду треба дати і так поки не стемніє. А як все забрали, то й нема за що переживати"
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08.05.2020 14:28 Ответить
А путин засел в кремле, ещё когда там праздновали 55 годовщину!!!
Прикиньте.
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08.05.2020 14:34 Ответить
"Россия никогда не упустит шанс оскорбить местное население", - миссия Украины в ООН о портрете Сталина в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 1092
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08.05.2020 14:35 Ответить
Эх если бы пораньше немцы напали на красных тварей, не было бы депортаций, массовых изнасилований в Европе, десятков локальных войн времен Холодной войны, не было бы такой катастрофической ситуации в экономике в странах бывшего соцлагеря.
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08.05.2020 14:38 Ответить
"Россия никогда не упустит шанс оскорбить местное население", - миссия Украины в ООН о портрете Сталина в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 9537
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08.05.2020 14:39 Ответить
"Росія ніколи не упустить нагоди образити місцеве населення", - місія України в ООН про портрет Сталіна в окупованому Севастополі - Цензор.НЕТ 4215
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08.05.2020 15:29 Ответить
1941 Заборонена правда добре мізки прочищає.
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08.05.2020 15:39 Ответить
Население нельзя оскорбить, оскорбить можно людей или граждан, бес путлер постоянно тычет портретом уголовника в морды москалей, но они не оскарбляются, потому, что в орде нет людей и граждан, там обитает население, в ссср тоже не было граждан, вспомните, когда 1968г империя зла напала на чехослокию, то вышли на протест семь человек из 250 млн, вот эти семь и были граждане, остальное население, или человекоподобные.
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08.05.2020 16:16 Ответить
 
 