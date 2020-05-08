Грузия не отозвала посла из Украины, а вызвала для консультаций, угроз для отношений между странами не видим, - МИД

Грузия не отозвала своего посла из Украины из-за назначения бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине не отозвали из Украины, а вызвали для консультаций в столицу. Это не ежедневная, но обычная практика в дипломатической работе. Мы не видим в этом никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами. У нас много точек соприкосновения и общих вызовов", - отметила она.

Она подчеркнула, что преодоление эпидемии и стабилизация экономики являются общими задачами для всех европейцев.

"Эти вызовы требуют от правительства Украины новых подходов и новых решений. Михеил Саакашвили является гражданином Украины. Он имеет большой опыт и значительные достижения в осуществлении реформ. Мы призываем наших грузинских друзей и партнеров учитывать изложенные аргументы и не ставить двусторонние отношения в зависимость от процесса реформ в Украине", - добавила Зеленко.

Напомним, в четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

8 мая 2020 стало известно, что Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

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