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Грузия не отозвала посла из Украины, а вызвала для консультаций, угроз для отношений между странами не видим, - МИД

Грузия не отозвала посла из Украины, а вызвала для консультаций, угроз для отношений между странами не видим, - МИД

Грузия не отозвала своего посла из Украины из-за назначения бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине не отозвали из Украины, а вызвали для консультаций в столицу. Это не ежедневная, но обычная практика в дипломатической работе. Мы не видим в этом никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами. У нас много точек соприкосновения и общих вызовов", - отметила она.

Она подчеркнула, что преодоление эпидемии и стабилизация экономики являются общими задачами для всех европейцев.

"Эти вызовы требуют от правительства Украины новых подходов и новых решений. Михеил Саакашвили является гражданином Украины. Он имеет большой опыт и значительные достижения в осуществлении реформ. Мы призываем наших грузинских друзей и партнеров учитывать изложенные аргументы и не ставить двусторонние отношения в зависимость от процесса реформ в Украине", - добавила Зеленко.

Напомним, в четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

8 мая 2020 стало известно, что Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требуем от РФ немедленно освободить украинца Сейтосманова, осужденного по сфабрикованным обвинениям в терроризме, - МИД Украины

Автор: 

Грузия (4506) МИД (7030) Саакашвили Михеил (3307) Зеленко Екатерина (76)


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Топ комментарии
+12
Сами себе врут ,мрази ЗЕблевотные
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08.05.2020 14:20 Ответить
+9
лапша на уши зелохората.
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08.05.2020 14:21 Ответить
+8
Зеленский о решении Тбилиси отозвать посла из Украины: "Это ошибка грузинской стороны" - Вы долбоящеры зелёные, что в разных измерениях живёте?
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08.05.2020 14:22 Ответить
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Сами себе врут ,мрази ЗЕблевотные
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08.05.2020 14:20 Ответить
Делают вид, что в упор не замечают предупреждения Президента Грузии, сделанного еще месяц назад.
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08.05.2020 14:25 Ответить
лапша на уши зелохората.
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08.05.2020 14:21 Ответить
Зеленский о решении Тбилиси отозвать посла из Украины: "Это ошибка грузинской стороны" - Вы долбоящеры зелёные, что в разных измерениях живёте?
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08.05.2020 14:22 Ответить
именно...

МИД и Клоун живут в разных странах...
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08.05.2020 14:24 Ответить
а в России на высочайших должностях находятся люди, которые убили сотни граждан Грузии в ходе войны РФ против Грузии. Где реакция МИД Грузии?
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08.05.2020 14:23 Ответить
Саак -- гражданин Грузии, засуженный по уголовному делу на реальный срок. И не раз.
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08.05.2020 14:26 Ответить
То їхні проблеми, і не вже ти мислиш що вони не взяли кожного відповідального на приціл???
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08.05.2020 14:28 Ответить
С консунтации Он может и не Вернутся. Но Грузия этого не сделает, по ряду причин не зависящих от Желания и приказа Соседей.
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08.05.2020 14:24 Ответить
Та ви ніде погроз не бачите - ні у портновщині, ні у єрмаковщині...
Чи побачите, коли вами кінь-лавров напряму керувати почне???
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08.05.2020 14:24 Ответить
А что такого страшного произошло? Нас же не враги отпионерили, а просто друзья по-дружески плюнули в рожу и назвали мудаками. Не видим в этом ничего особенного.
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08.05.2020 14:40 Ответить
в Чечне сотни лиц находятся в руководстве, которые убивали граждан Грузии.
Где реакция МИД Грузии?

Или только заказные истерики по поводу Саакашвили МИД Грузии способен исполнять?
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08.05.2020 14:24 Ответить
У Чечні є міністерство іноземних справ?
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08.05.2020 14:29 Ответить
"Грузия не отозвала своего посла из Украины из-за назначения бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины"
Источник: https://censor.net/n3194313

Во как.
Еще и дня Николозович не был в новой должности, а уже отмывать его приходится!
То ли еще будет.
Вам теперь, плесень зеленая, "бельишко" за Николозовичем еще "мыть" да "мыть" придется.
А кому щаз легко.
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08.05.2020 14:26 Ответить
Це майже то саме!!! Що ви там крутите??? Чи ви мислите що люди не розуміють що сталося???!!! Ідіоти!
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08.05.2020 14:27 Ответить
Это пояснение должно написать МИД Грузии. Это будет лакмус.
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08.05.2020 14:27 Ответить
А что же Уни увидят, если очи так засцаны?
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08.05.2020 14:28 Ответить
Батька ***** опустил по полной, нефть у Саудитов, газ в Польше, Урал Калий в жопу демпинганул, мясо и молоко в Европу на ура уходят. Едьте к нам на Парад, Грузия подождёт)
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08.05.2020 14:31 Ответить
Спасибо, уж лучше вы к нам. У вас там украинцев кацапы воруют.
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08.05.2020 15:00 Ответить
Согласен, но нех на запах древляно-монгольской дырки ехать барану. Украинки в 1000 раз красивее. И переписываться и делится всякой уйней.
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08.05.2020 17:47 Ответить
Коли Грузія це скаже, то це буде вартувати уваги. А ось ваші фантазії, нічого не варті
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08.05.2020 14:33 Ответить
Блин!
Столько слюны потрачено!
Но осадок остался.
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08.05.2020 14:37 Ответить
Россия перед вторжением в 14-м году тоже вызывала посла, якобы, для консультаций.
Тогда еще Лавров советовал поинтересоваться, что это означает в истории. Для нас тогда это означала - война.
Украина и Грузия должны быть по одну линию фронта.
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08.05.2020 14:44 Ответить
Поменять целую страну-союзницу на одного авантюриста-проходимца это "реальное достижение" нашего ***********. Вопрос - кому это на руку?
Грузія не відкликала посла з України, а викликала для консультацій, загроз для відносин між країнами не бачимо, - МЗС - Цензор.НЕТ 1771
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08.05.2020 14:51 Ответить
Все к чему прикасаются руки власти зебилов из "стада недоумков" превращается в дерьмо. Отношения со Штатами "сдали в химчистку", с Грузией - проблемы, с МВФ "новый" формат. С НАТО никаких подвижек. И только с парашей и ОРДЛО все в шоколаде.
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08.05.2020 14:46 Ответить
Что такое грузия? В Днепре больше народа живет, чем в этой кацапской провинции. Если бы не Саакашвили до сих пор бы лапу сосали.
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08.05.2020 15:05 Ответить
??? "Ессентукский городской суд по ходатайству следователя по особо важным делам Главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому округу заочно арестовал экс-премьера Украины Арсения Яценюка. Следствие также заочно обвиняет его в бандитизме и умышленном убийстве военнослужащих во время первой чеченской кампании."" ???
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08.05.2020 15:34 Ответить
Угу, только вернут когда власть поменяется
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08.05.2020 15:43 Ответить
ПНХ *************...
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08.05.2020 15:51 Ответить
 
 