Грузия не отозвала посла из Украины, а вызвала для консультаций, угроз для отношений между странами не видим, - МИД
Грузия не отозвала своего посла из Украины из-за назначения бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
"Чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине не отозвали из Украины, а вызвали для консультаций в столицу. Это не ежедневная, но обычная практика в дипломатической работе. Мы не видим в этом никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами. У нас много точек соприкосновения и общих вызовов", - отметила она.
Она подчеркнула, что преодоление эпидемии и стабилизация экономики являются общими задачами для всех европейцев.
"Эти вызовы требуют от правительства Украины новых подходов и новых решений. Михеил Саакашвили является гражданином Украины. Он имеет большой опыт и значительные достижения в осуществлении реформ. Мы призываем наших грузинских друзей и партнеров учитывать изложенные аргументы и не ставить двусторонние отношения в зависимость от процесса реформ в Украине", - добавила Зеленко.
Напомним, в четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
8 мая 2020 стало известно, что Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
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МИД и Клоун живут в разных странах...
Чи побачите, коли вами кінь-лавров напряму керувати почне???
Где реакция МИД Грузии?
Или только заказные истерики по поводу Саакашвили МИД Грузии способен исполнять?
Источник: https://censor.net/n3194313
Во как.
Еще и дня Николозович не был в новой должности, а уже отмывать его приходится!
То ли еще будет.
Вам теперь, плесень зеленая, "бельишко" за Николозовичем еще "мыть" да "мыть" придется.
А кому щаз легко.
Столько слюны потрачено!
Но осадок остался.
Тогда еще Лавров советовал поинтересоваться, что это означает в истории. Для нас тогда это означала - война.
Украина и Грузия должны быть по одну линию фронта.